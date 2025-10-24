English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महेश कोठारे यांच्यानंतर आणखी एका दिग्गज मराठी अभिनेत्याच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! डायरेक्ट भाजप पक्षाचे...

महेश कोठारेंना ट्रोल करणा-यांना शरद पोंक्षेंनी उत्तर दिले आहे. महेश कोठारे यांच्यानंतर आणखी एका दिग्गज मराठी अभिनेत्याच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. 

Oct 24, 2025
Sharad Ponkshe On BJP : मुंबईतील बोरिवलीत भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्याकडून दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात अभिनेता महेश कोठारे यांनी थेट आगामी मुंबईचा महापौर भाजपचा आणि इथलाच असेल,असे वक्तव्य केलं. तसेच, मोदीभक्त आहे, भाजप म्हणजे घरचा कार्यक्रम आहे, महापालिका निवडणुकीत मुंबईत नक्कीच कमळ फुलेल, अशी राजकीय फटकेबाजी कोठारेंनी केलीय. महेश कोठारे यांच्यानंतर आता  मराठी अभिनेते शरद पोंक्षे यांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारमात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. 

मोदींचा भक्त आहे म्हटल्यावर तुम्हाला ईडीची नोटीस तर आली नाही ना, असा सवाल रमेश पाटील यांनी अभिनेते-दिग्दर्शक महेश कोठारेंना केलाय. या दोघांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत आहे.  छत्रपती संभाजीनगरच्या रमेश पाटील यांनी महेश कोठारे यांनी फोन करत ईडी नोटीसाबाबत विचारलं आहे...मी भाजप भक्त आहे.  मी मोदी भक्त आहे. ठामपणे सांगतो असं महेश कोठारे यांनी रमेश पाटील यांना उत्तर दिले.

शरद पोंक्षे काय म्हणालेत?

मराठी सिनेसृष्टीतले  प्रसिद्ध अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते महेश कोठारे  सध्या चर्चेत आहेत. काहीजण त्यांची बाजू घेत आहेत, तर काहीजण त्यांच्या विरोधात पोस्ट टाकत आहेत. मी मोदी भक्त असून, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचंच कमळ फुलणार असल्याचं वक्तव्य त्यांनी भाजपच्या कार्यक्रमात केले. त्यानंतर संजय राऊत  किशोरी पेडणेकर  यांच्यासह अनेकांनी महेश कोठारेंवर टीकास्त्र डागलं आणि आरोपही केले. अशातच मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेनं   त्यांची बाजू घेतली आणि त्यांसंदर्भात सोशल मीडियावर एक पोस्टही केली. अशातच आता मराठी अभिनेते शरद पोंक्षेही  महेश कोठारेंच्या बाजूनं बोलले आहेत. तसेच, त्यांनी महेश कोठारेंवर टीका करणाऱ्यांना थेट आव्हानंही केलं आहे.  

मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेच्या पोस्टवर मराठी अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी कमेंट केली आहे. अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी कमेंटद्वारे आपलं मत व्यक्त केलं आहे. शरद पोंक्षे म्हणाले की, "मीही मोदींचं कौतुक करतो, अमित शहांचं कौतुक करतो, जे जे चांगलं आहे, त्यांचं कौतुक करतो; सद्य परिस्थितीत भाजपशिवाय देशाला पर्याय नाही, असं माझं मत मी मांडलं. द्या किती शिव्या द्यायच्यात त्या..." शरद पोंक्षेंच्या कमेंटवर मेघा धाडेनं रिप्लाय केला आहे. तिनं म्हटलंय की, "मुळात आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानांचं कौतुक करण्यासाठी शिव्या खाव्या लागणं हे किती दुर्दैवी आहे... लोकांचं अज्ञान दुसरं काही नाही..."

मराठी अभिनेत्री मेघा धाडे पोस्टमध्ये काय म्हणाली? 

मेघा धाडे सोशल मीडियावर पोस्ट करुन म्हणाली की, "अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरनं उद्धव सेना जॉइन केली होती, तेव्हा कोणत्याही भाजप प्रवक्त्यानं तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आक्षेप घेतला नव्हता! सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश मांजरेकरनं तर मनसेच्या तिकिटावर लोकसभा लढवली होती, तरी कोणी आक्षेप घेतला नाही! परंतु महेश कोठारेंनी मोदींची तारीफ केली की, उद्धव सेनेला इंगळ्या डसल्या! कोठारेंवर टीकेची झोड उठवली गेली! त्यांच्या मराठीपणावर देखील शंका घेण्यात आली!" 

"हे असे झाले कारण कोठारे जे बोलले ते मनापासून बोलले कोणत्या तिकीटाच्या लालसेपोटी, कोणाचे पाकीट मिळवण्यासाठी ते असे बोलले नाही एक सामान्य मुंबईकरांची जी भावना आहे जो मुंबईकर आधी रस्त्यावर धक्के खायचा तो आता मेट्रोत गार वाऱ्यात वेगाने प्रवास. करतोय जो मुंबईकर आधी ट्रॅफिक मध्ये अडकायचा आता तो अटल सेतूवरून सुसाट धावतोय त्या मुंबईकरांच्या भावनांचे प्रगटीकरण कोठारेंच्या भाषणात झाले आणि म्हणूनच उद्धव सेनेच्या पायाखालची जमीन सरकली! आणि हे सत्यात देखील उतरणार आहे.", असं मेघा धाडे म्हणाली आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
mahesh kothareMaharashtra PoliticsMarathi actor Sharad Ponksheमहेश कोठारेशरद पोंक्षे

