मलायका अरोरानंतर अर्जुन कपूर 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट, IND vs ENG सामन्यानंतर फोटो व्हायरल

Arjun Kapoor - Sahiba Bali : बॉलिवूडचा हँडसम हंक, अर्जुन कपूर, त्याच्या प्रोफेशनल आयुष्यापेक्षा त्याच्या प्रेमजीवनामुळेच जास्त चर्चेत असतो. आता पुन्हा एकदा, त्याचे प्रेमसंबंध चर्चेचा विषय बनले आहेत. लॅार्ड्सवर अर्जुन कपूर नुकताच भारत विरुद्ध इंग्लंड तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात दिसला होता. मात्र, सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते साहिबा बालीने, जी अर्जुनसोबत दिसली. ते दोघे स्टँड्समध्ये एकत्र दिसले आणि त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाले. साहिबा बाली आणि अर्जुन कपूर हे दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत का? अशा चर्चा आता सोशल मिडियावर सुरु आहेत. आता साहिबा बाली हिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करुन खुलासा केला आहे.
साहिबा बालीने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी अशा सर्व अफवांना विराम दिला आहे. साहिबाने तिच्या इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये ती अर्जुन कपूरसोबत दिसत आहे. पोस्ट शेअर करताना त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका असे तिने सांगितले आहे. त्याचबरोबर तीने अर्जुन कपूरसोबतचा एक फोटो देखील सोशल मिडियावर शेअर केला आहे यामध्ये अर्जुन कपूर हा साहिबाच्या खाद्यांवर हात ठेवून दिसत आहे. या दोघांचे काही फोटो सामन्यानंतर प्रचंड व्हायरल होत होते.
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साहिबाने सोशल मिडियावर अर्जुन कपूरचा फोटो शेअर केला आहे आणि या पोस्टमध्ये त्यांनी अर्जुन कपूरच्या '2 स्टेट्स' या चित्रपटातील लोकप्रिय गाणंही कथेत समाविष्ट केलं आहे, ज्यात त्याचं उत्तर हलक्याफुलक्या पद्धतीने पाहायला मिळालं आहे. साहिबाच्या पोस्टवरून हे स्पष्ट झाले आहे की तिने डेटिंगच्या सर्व रूमर्सना नकार दिला आहे आणि व्हायरल अफवा खोटी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
It was only smoke, without any fire.— Bollywood Talkies (@bolly_talkies) July 20, 2026
The rumours of #ArjunKapoor and #SahibaBali dating have now been denied through Sahiba’s Instagram Story. pic.twitter.com/4p59sCA0AF
एवढंच नाही तर, ते दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या अफवाही पसरू लागल्या आहेत. पण आता चाहत्यांना जाणून घ्यायचं आहे की, ही साहिबा बाली नक्की कोण आहे. संडे गार्डियन लाइव्हमधील एका वृत्तानुसार, साहिबा बाली यांचा जन्म 5 डिसेंबर 1994 रोजी एका काश्मिरी कुटुंबात झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर यूकेमध्ये पुढील शिक्षण घेतले. अभिनेत्री होण्यापूर्वी तिने मार्केटिंगमध्ये काम केले असून झोमॅटोमध्येही काम केले आहे. साहिबाने दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांच्यासोबत अभिनयात पदार्पण केले. साहिबाने 'बार्ड ऑफ ब्लड'मध्ये काम केले आणि 'अमर सिंग चमकिला'मध्ये एका पत्रकाराची भूमिका साकारली. साहिबाने फिल्टरकॉपीसोबतही काम केले असून ती एक कंटेंट क्रिएटर आहे.