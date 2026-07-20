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मलायका अरोरानंतर अर्जुन कपूर 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट, IND vs ENG सामन्यानंतर फोटो व्हायरल

साहिबा बाली आणि अर्जुन कपूर हे दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत का? अशा चर्चा आता सोशल मिडियावर सुरु आहेत. आता साहिबा बाली हिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करुन खुलासा केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:55 PM IST
मलायका अरोरानंतर अर्जुन कपूर 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट, IND vs ENG सामन्यानंतर फोटो व्हायरल
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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मलायका अरोरानंतर अर्जुन कपूर 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट, IND vs ENG सामन्यानंतर फोटो व्हायरल
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