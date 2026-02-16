English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • ‘नायक’ चित्रपटातील मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर अनिल कपूरला राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी मिळाली, पण त्याने ती का स्वीकारली नाह?

‘नायक’ चित्रपटातील मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर अनिल कपूरला राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी मिळाली, पण त्याने ती का स्वीकारली नाह?

Anil Kapoor : अनिल कपूर यांनी विविध चित्रपटांमध्ये दमदार भूमिका साकारल्या आहेत. आता त्यांनी 'नायक' चित्रपटानंतरचा एक खास अनुभव शेअर केला आहे. ते काय म्हणाले, ते पाहुया.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 16, 2026, 08:53 AM IST
‘नायक’ चित्रपटातील मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर अनिल कपूरला राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी मिळाली, पण त्याने ती का स्वीकारली नाह?

बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर यांचे नाव आजही चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आदर्श अभिनेत्यांमध्ये घेतले जाते. 1980 च्या दशकापासून अभिनय क्षेत्रात योगदान देत असलेले अनिल कपूर आपल्या अभिनयासाठी तसेच फिटनेससाठी नेहमी चर्चेत राहतात. त्यांनी आपल्या करिअरमध्ये विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यांच्या 'नायक' या चित्रपटातील मुख्यमंत्र्याच्या भूमिकेने त्यांना आणखी एक विशेष स्थान मिळवले. या चित्रपटातील त्यांचा अभिनय आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे, आणि यामुळे त्यांना खऱ्या आयुष्यात राजकारणात प्रवेश करण्याच्या ऑफर मिळाल्या होत्या.

Add Zee News as a Preferred Source

‘नायक’ चित्रपटातील भूमिका आणि राजकारणाची ऑफर

2001 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'नायक' चित्रपटात अनिल कपूर यांनी पत्रकाराची भूमिका साकारली होती. चित्रपटात एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री बनलेल्या अनिल कपूर यांच्या भूमिकेने प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर घर केलं. या चित्रपटातील त्यांची भूमिका एक अत्यंत प्रेरणादायक आणि शक्तिशाली व्यक्तिमत्व दर्शवणारी होती, जी लोकांच्या मनावर ठसा उमठवण्यास सक्षम होती. या चित्रपटाने त्यांना एक वेगळं ओळख दिलं, ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात खऱ्या राजकारणात सहभागी होण्याची ऑफर प्राप्त झाली.

अनिल कपूर यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, 'नायक' प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यांना काही राजकीय पक्षांकडून अप्रत्यक्षपणे राजकारणात येण्याचे प्रस्ताव आले होते. हे प्रस्ताव खूपच अप्रत्यक्ष होते, मात्र राजकारणात उतरून समाजसेवेचा एक नवा मार्ग सुरू करण्याबद्दल चर्चा सुरू झाली होती. अनिल कपूर यांनी या ऑफरला तिथेच नकार देत सांगितलं, 'राजकारणात जाण्याबद्दल काही चर्चाही झाली होती, पण मी ते नाकारले. मी कोणत्या पक्षाकडून ऑफर मिळाली, हे सांगू इच्छित नाही.'

ऑफर थेट आल्या नाहीत, परंतु सल्ला मिळाला

अनिल कपूर यांनी सांगितले की, जे लोक त्यांना राजकारणात उतरून काम करण्याची ऑफर देत होते, ते अत्यंत हुशार लोक होते. त्यांनी थेट ऑफर देण्यापेक्षा इतर लोकांमार्फत संदेश पाठवला होता. अनिल कपूर म्हणाले, 'माझ्या मनात हे स्पष्ट होतं की, मी या कामासाठी योग्य नाही. जर मी हे केलं असतं, तर मी ते 100% चांगलं करणार होतो, पण मी समजत होतो की माझ्यात राजकारणात कार्य करण्याची क्षमता नाही.'

तसेच, ते पुढे म्हणाले, "मी जे काही स्वीकारतो, ते 100% पूर्ण करण्याचे धाडस माझ्यात आहे, पण राजकारण हे ते काम नाही जे मला मनापासून करायला हवं." अनिल कपूर यांचे हे विचार राजकारणात उतरलेल्या कलाकारांपेक्षा खूप वेगळे होते, कारण त्यांना मनापासून आणि आत्मविश्वासाने काम करायचं होतं, जो एक कलाकार म्हणून त्याला तात्काळ माहित होतं की त्याला कामातून मिळणारी संतुष्टि महत्त्वाची आहे.

दिखाव्यासाठी राजकारण करायचं नाही

अनिल कपूर यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, जर राजकारणात जायचं असेल, तर ते हे फक्त उच्च पदावर असण्याच्या दिखाव्यासाठी करणार नाहीत. "जेव्हा तुम्ही उच्च पदावर असता, तेव्हा जगातील प्रत्येक संस्था तुमच्याकडे येते. मात्र मी त्यांना सांगितले की, मला राजकारण करताना दिखाव्यासाठी काम करायचं नाही. चार फोटो प्रसिद्ध होतात आणि नंतर तुम्ही काहीही करत नाही. जर तुम्हाला काही करायचं असेल, तर तुम्हाला ते मनापासून आणि आपल्या कर्तव्यातून करावं लागेल," असे अनिल कपूर यांनी सांगितले.

त्यांनी हेही म्हटलं की, "माझ्या कामासाठी मला तात्काळ आणि पुन्हा पुन्हा शंभर टक्के मेहनत घ्यायची आहे. जर मी राजकारणात उतरलं असतं, तर ते मी त्यात मनापासून करतो, कदाचित त्यात मी काहीतरी चांगलं करतो. पण त्यासाठी मला मानसिक तयारी आणि क्षमता लागेल."

अनिल कपूरचा निर्णय आणि आयुष्याचे दृष्टिकोन

अनिल कपूर यांच्या या स्पष्ट निर्णयाने हे सिद्ध झालं की, त्यांना दिखाव्यापेक्षा वास्तविक कामामध्ये मनापासून दिला जाणारा योगदान महत्त्वाचा आहे. ते केवळ त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतात ज्यात त्यांना पूर्णता आणि आत्मविश्वास आहे. अनिल कपूर यांच्या या निर्णयाने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे. त्यांना शंभर टक्के समर्पण असलेलं कामच महत्त्वाचं वाटतं, ते असं कुठेही कमी नाही करत.

आजही अनिल कपूर आपल्या अभिनयाची कारकीर्द तितकीच जोमाने आणि समर्पणाने चालवत आहेत. त्यांचे आगामी प्रोजेक्ट्स प्रेक्षकांना नक्कीच नवीन अनुभव देणार आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
anil kapoorbollywood actornayak movieChief Minister Rolepolitical offer

इतर बातम्या

टिपू आणि छत्रपतींमध्ये फरक काय? ठाकरे सेनेकडून सपकाळांना इत...

महाराष्ट्र बातम्या