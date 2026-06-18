/‘...तर मी दुबईच्या शेखसोबत रात्रभर झोपायला तयार’; 24 वर्षीय इन्फ्लुएन्सरचं धक्कादायक विधान! Video मुळे संतापाची लाट

Apoorva Mukhija Viral Video: सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्यासाठी कोण काय करेल सांगता येत नाही. खरं तर मागील काही काळामध्ये अनेक इन्फ्लुएन्सर व्हायरल झालेत. याच अशा व्हायरल इन्फ्लुएन्सरपैकी एक म्हणजे 'रेबेल किड' म्हणून ओळखली जाणारी 24 वर्षीय अपूर्वा मुखीजा! मात्र आता 'रेबेल किड' म्हणून ओळखली जाणारी अपूर्वा पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. तिचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तिने केलेल्या विधानावरुन तिला ट्रोल केलं जात आहे. पैशांची चांगली ऑफर मिळाली तर आपण तसली तडजोड करायला तयार असल्याचं अपूर्वा या व्हिडीओत सांगताना दिसत आहे. चांगले पैसे मिळाले तर मी दुबईच्या एखाद्या शेखसोबत शय्या करण्याचा (रात्र घालवण्याचा) विचार करेन, असं अपूर्वा या व्हिडीओ म्हणते. स्टॅण्डअप कॉमेडियन प्रणीत मोरेच्या शोमधील 370 रुपयांच्या बिर्याणीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक स्टॅण्डअप कॉमेडियन आणि इन्फ्लुएन्सरचे जुने व्हिडीओ समोर येत असून अपूर्वाचा हा व्हिडीओही त्यापैकीच एक आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अपूर्वा मुखीजाने, छोट्या भूमिकेवर तडजोड करणार नाही, पण मोठ्या आणि फायदेशीर ऑफरचा नक्कीच विचार करेल, असं म्हटलं आहे. एका मुलाखतीदरम्यान अपूर्वाने, "सर, मी दोन कवडीच्या भूमिकेसाठी कोणासोबतही झोपणार नाही. जर दुबईच्या एखाद्या शेखने माझ्या तोंडावर ₹10-15 कोटी रुपये फेकून मारले, तर मी कदाचित त्याच्यासोबत रात्र घालवण्याचा विचार करेन. पण फक्त एका भूमिकेसाठी? अजिबात असं करणार नाही," असं विधान केलं आहे.
हा अपूर्वाचा जुना व्हिडीओ असून याच व्हिडीओमध्ये तिने हे देखील कबुल केले की एका कास्टिंग डायरेक्टरने तिच्याशी संपर्क साधला होता. तिला ही व्यक्ती योग्य न वाटल्याने तिने तिच्या मॅनेजरचे कॉनटॅक्ट डिटेल्स या कास्टिंग डायरेक्टरला दिले. या साऱ्या गोंधळामध्ये अपूर्वाच्या मैत्रिणीचा ती लपूनछपून कोणाला तरी डेट करत असल्याचा समज झाला. अपूर्वाचा हा जुना व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता अनेकजण तिच्या भूमिकेवरुन प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अशी दर्जाहीन विधाने करूनही अपूर्वाला अजही काम मिळत आहे. ती ब्रँड एंडोर्समेंट करते, ओटीटी वेब सीरिजमध्ये दिसली आहे. इतकं विचित्र विधान केल्यानंतरही ती एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून आजही सगळीकडे मिरवतेय. अनेकांनी तर हिमांशू जांगराने प्रणिल मोरेच्या शोमध्ये 370 रुपयांच्या बिर्याणीबद्दल एक वादग्रस्त विधान केल्यानंतर त्याच्या कंपनीने त्याला कामावरुन काढून टाकलं होतं आणि इथे अपूर्वा मात्र सोशल मीडिया स्टार झाली आहे असं म्हणत दुटप्पी भूमिकेवरुन निशाणा साधला आहे. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ...
''The Rebel Kid' Apoorva Mukhija once remarked:— Brutal Truth (@sarkarstix) June 10, 2026
"I am not sleeping with anyone for a two-rupee role, sir. If some Dubai Sheikh throws ₹10-15 crore at my face, then maybe I can consider it. But for a role? Uh-uh."
Since then, she has landed brand endorsements, appeared in OTT… pic.twitter.com/CUIxd5YW0P
अपूर्वा अशाप्रकारे वादात सापडण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी अपूर्वाचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला आणि त्या व्हिडीओवरुनही तिला टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्या व्हिडिओमध्ये, ती 'गेट रेडी विथ मी' म्हणजेच बाहेर पडण्यासाठी ती तयारी कशी करते हे दाखवणारा व्हिडिओ केला होता. या व्हिडीओमध्ये तीने मनगडावर बांधलेला गंडा कापताना दिसली होती. कोचेला व्हॅली म्युझिक अँड आर्ट्स फेस्टिव्हलला उपस्थित राहण्यापूर्वी ती हा व्हिडिओ शूट करत होती. ती म्हणाली, "माझ्या धर्मगुरूंनी मला हा धागा कापू नकोस असे सांगितले होते, पण माझ्या कोचेला येथील अप्रतिम फोटोंच्या आड जर काही येऊ शकत असेल, तर ती फक्त मीच आहे," असं म्हणत तिने हा पवित्र धागा कापला होता. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी तिच्यावर टीका केली होती.