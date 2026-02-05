राकेश बापटनंतर शमिताच्या आयुष्यात नवा प्रेम? सोशल मीडियावर पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

अभिनेत्री शमिता शेट्टी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. नुकत्याच तिने आपला वाढदिवस कुटुंबासोबत साजरा केला, आणि या सेलिब्रेशनचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. चाहत्यांना तिचा हा क्षण पाहून आनंद झाला असून फोटोमध्ये शमिताची आनंदी आणि उत्साही भूमिका पाहायला मिळते.
याच दरम्यान, अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील आणखी एक चर्चा सुरू झाली आहे. टेक्नो आर्टिस्ट दीपेश शर्माने शमिताच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. या फोटोंमध्ये शमिता आणि दीपेश एकत्र पोज देताना दिसले, तर शिल्पा शेट्टी देखील कार्यक्रमात उपस्थित होती. दीपेशने फोटोसोबत कॅप्शनमध्ये लिहिले, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, तू मला नेहमीच हसवते. माझ्या सर्व गोष्टी माहित असूनही माझ्यासोबत राहणारी Love you, my Shamster.' या पोस्टवर शमिताने रेड हार्ट इमोजीसह "अरे" अशी प्रतिक्रिया दिली. या पोस्टनंतर शमित दीपेशला डेट करत असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर जोर धरू लागल्या आहेत. मात्र, अद्याप या चर्चांबाबत दीपेश किंवा शमिताने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
शमिताची लव्ह लाईफ ही मागील काही वर्षांपासून चाहत्यांसाठी नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहे. अभिनेत्रीचे नाव आधी राकेश बापटसोबत जोडले गेले होते. दोघांची भेट बिग बॉस ओटीटी दरम्यान झाली होती, पण नातं फार काळ टिकले नाही आणि 2022 मध्ये त्यांचा ब्रेकअप झाला. त्यानंतर शमिताचे नाव आमिर अलीसोबत जोडले गेले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये आमिर एका पार्टीबाहेर शमिताला किस करताना दिसला होता, मात्र दोघांनी स्पष्ट केले की ते फक्त मित्र आहेत.
शमिताचे नाव मनोज बाजपेयीसोबतही जोडले गेले होते. तथापि, मनोज आधीच विवाहित होते आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात स्थिरता असल्यामुळे या अफेअरच्या चर्चेला अखेरचा टप्पा आला. अशा अनेक अफेअर्स आणि चर्चांमुळे शमिताची लव्ह लाईफ चाहत्यांसाठी नेहमीच आकर्षणाचा विषय राहिली आहे.
कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर शमिताने मोहब्बतेन, द टॅलेंट, फरेब, कॅश, मेरे यार की शादी है, जेहर, बेवफा, आणि अग्निपंख यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. मात्र, चित्रपटसृष्टीत तिला तिच्या बहीण शिल्पा शेट्टीइतके मोठे यश मिळालेले नाही.
सध्या शमिता शेट्टी 47 वर्षांची असून अद्याप सिंगल आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता कायम आहे. दीपेशसोबतच्या ताज्या फोटोमुळे चाहत्यांमध्ये या चर्चेला नवा उधाण आलेला आहे, आणि अनेकांनी या जोडप्याबाबत आपली उत्सुकता व्यक्त केली आहे.
शमिताच्या करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्याबाबत चर्चा अजूनही सोशल मीडियावर जोर धरून आहे, आणि चाहत्यांना तिच्या पुढील पावलांची आतुरतेने वाट पाहावी लागणार आहे.