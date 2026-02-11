रणवीर आणि रोहित शेट्टी नंतर सलमानच्या नातेवाईकाला आली लॉरेन्स गँगकाढून धमकी !

मंगळवारी बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता सलमान खानच्या एका नातेवाईकाला कोट्यवधी रुपये न दिल्यास जीवाला धोका असेल, अशी धमकी ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे. ही घटना मंगळवारी घडल्याचे समजते. आजतकच्या वृत्तानुसार, सलमानच्या जवळच्या नातेवाईकाला ईमेलमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोट्यवधी रुपयांची मागणी पूर्ण केली नाही तर त्यांचा जीव धोक्यात असेल. सध्या या नातेवाईकाचे नाव स्पष्ट नाही, परंतु वृत्तानुसार तो चित्रपटसृष्टीशी संबंधित असून अभिनेता आहे. अद्याप पोलीस याप्रकरणी तक्रार दाखल झालेली नाही.
सलमानच्या नातेवाईकापूर्वीच मंगळवारी रणवीर सिंहला धमकी मिळाली होती. पोलीस सूत्रांनुसार, रणवीरला ही धमकी व्हॉट्सॲपवर व्हॉइस नोटद्वारे पाठवण्यात आली. नोटमध्ये म्हटले होते की, जर कोट्यवधी रुपये दिले नाहीत, तर त्याच्या जीवाला धोका आहे. या प्रकरणानंतर पोलिसांनी रणवीरच्या वांद्रे येथील घराची सुरक्षा वाढवली आहे. मुंबई पोलीस आणि क्राईम ब्रांचने व्हॉइस नोट पाठवणाऱ्याचा शोध सुरू केला आहे. या व्यक्तीने स्वतःला लॉरेन्स गँगचा सदस्य असल्याचे सांगितले आहे.
यापूर्वी, 31 जानेवारी रोजी दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील घराबाहेर ४-५ राऊंड गोळीबाराची घटना घडली होती. पोलीस आता तपासत आहेत की, रणवीरला मिळालेल्या धमकीचा रोहित शेट्टी यांच्या घरावरील गोळीबाराशी थेट संबंध आहे की ही फक्त भीती पसरवण्याची योजना आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, या गोळीबारात रोहित शेट्टीच हल्लेखोरांचे मुख्य लक्ष्य होते. या प्रकरणात पोलिसांनी 5 फेब्रुवारी रोजी आरोपी आसाराम फसाळेला अटक केली होती.
पोलिसांच्या तपासानुसार, आसाराम फसाळे गेल्या चार वर्षांपासून गॅरेज मेकॅनिक म्हणून काम करत होता आणि लॉरेन्स गँगशी संबंधित होता. तो गँगच्या मास्टरमाईंड शुभम लोणकरच्या निर्देशानुसार शस्त्रांचा पुरवठा करत होता.
आधीच अटक केलेल्या चार आरोपींपैकी, आसाराम फसाळेची थेट ओळख स्वप्नील सकटशी होती. लोणकरच्या निर्देशानुसार फसाळेने सकटला शस्त्रे पुरवली, जी नंतर एका अज्ञात शूटरपर्यंत पोहोचली आणि त्यांचा वापर गोळीबाराच्या घटनेत केला गेला. पोलिसांना ही माहिती मिळाली आहे की, आसारामच्या टोळीशी संबंध असलेल्या इतर काही लोकांबद्दलही शंका आहे. पोलीस तपासत आहेत की, ते लोक लॉरेन्स गँगशी थेट संबंधित आहेत की नाही.
पोलिस आता रणवीर आणि सलमानच्या नातेवाईकाला मिळालेल्या धमक्यांचा सखोल तपास करत आहेत. बँक व्यवहार, ईमेल, व्हॉइस नोट आणि इतर डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. तसेच, गोळीबार प्रकरणाशी याचा संबंध आहे की नाही, हे देखील तपासले जात आहे.
या तपासानंतर आरोपींवर आर्थिक फसवणूक, धमकी देणे आणि शस्त्रांचा गैरवापर यासारख्या कलमान्वये कारवाई होऊ शकते.