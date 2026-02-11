English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Rajpal Yadav : राजपाल यादवला कोणी केली 1.11 कोटींची मदत? तुम्ही नावंही ऐकलं नसेल अशी व्यक्ती मदतीसाठी...

Rajpal Yadav : राजपाल यादवला कोणी केली 1.11 कोटींची मदत? तुम्ही नावंही ऐकलं नसेल अशी व्यक्ती मदतीसाठी...

Rao Indrajit Singh gives 1.11 Crore to Rajpal Yadav : राजपाल यादवसाठी 1.11 कोटींची आर्थिक मदत जेम ट्यून्स म्युझिकचे मालक आणि संगीत निर्माता राव इंद्रजित यादव यांनी केली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 11, 2026, 11:59 AM IST
Rajpal Yadav : राजपाल यादवला कोणी केली 1.11 कोटींची मदत? तुम्ही नावंही ऐकलं नसेल अशी व्यक्ती मदतीसाठी...

Rajpal Yadav Receives 1.11 Crore: बॉलिवूडचा विनोदी अभिनेता राजपाल यादव, ज्याला 'भूल भुलैया', 'हंगामा' आणि 'वेलकम' सारख्या सिनेमांमधील हास्यविनोदी भूमिका सादर केल्याबद्दल प्रेक्षक ओळखतात, सध्या गंभीर आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीत आहे. 9 कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणामुळे अभिनेता तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करावा लागला आणि सध्या तो तिथे आपली शिक्षा भोगत आहे.

राजपाल यादवच्या अडचणींमुळे अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि उद्योगातील सहकारी त्याच्या मदतीसाठी पुढे आले आहेत. या आर्थिक मदतीच्या यादीत राव इंद्रजित यादव यांचे नाव समोर आले आहे. राव इंद्रजित यादव यांनी राजपाल यादवला 1.11 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे, जी त्यांच्या करुणा आणि उद्योगातील सहकार्याची प्रतिमा दर्शवते.

राव इंद्रजित यादव कोण आहेत?

राव इंद्रजित यादव हे जेम ट्यून्स म्युझिकचे मालक आणि संगीत निर्माता आहेत. त्यांनी 2006 मध्ये जेम रेकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड सुरू केले, जी 'जेम ट्यून्स' नावाने ओळखली जाते. जेम ट्यून्स हे एक व्हिडीओ-ऑन-डिमांड (OTT) प्लॅटफॉर्म असून, हरियाणवी, पंजाबी आणि हिंदीमध्ये प्रादेशिक गाणी तयार करते.

राव इंद्रजित यादव यांनी राजपाल यादवला मदत करताना आयएएनएसशी बोलताना सांगितले 'राजपालजींनी प्रेक्षकांना खूप आनंद दिला आहे आणि ते भारतीय चित्रपटसृष्टीचा अविभाज्य भाग आहेत. हा पाठिंबा पैशाबद्दल नाही, तर कठीण काळात सहकाऱ्याच्या पाठीशी उभं राहण्याबद्दल आहे. आमचा उद्योग एक कुटुंब आहे आणि कुटुंब कठीण काळात एकमेकांना साथ देतं.'

ईडीची छापा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरण

पूर्वी, ईडीने राव इंद्रजित यादव यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली, गुरुग्राम आणि हरियाणातील रोहतक येथील दहा ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यात पाच लग्झरी कार, बँक लॉकर, 1.7 लाख रुपयांची रोख रक्कम, अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि सहकाऱ्यांशी संबंधित डिजिटल डेटा जप्त करण्यात आला. ईडीने म्हटले की, या छाप्यानंतर राव इंद्रजित यादव यूएईकडे पळाले आहेत.

तथापि, उद्योगातील सहकार्य आणि मानवीय भावना लक्षात घेऊन त्यांनी राजपाल यादवला आर्थिक मदत दिली आहे, ज्यामुळे अभिनेता सध्या त्याच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्याचा प्रयत्न करतोय.

राजपाल यादवच्या चाहत्यांवर परिणाम

राजपाल यादवच्या चाहत्यांमध्ये या परिस्थितीमुळे चिंता दिसून येत आहे. सोशल मीडियावर अनेक चाहते आणि उद्योगातील सहकारी त्यांच्या पाठिंब्यासाठी संदेश देत आहेत. आर्थिक मदतीमुळे अभिनेता थोडा स्थैर्य मिळवू शकतो, परंतु कायदेशीर प्रकरण अजूनही त्याच्यासाठी मोठे आव्हान आहे.
सध्या राजपाल यादव वैयक्तिक, कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहे. अशा कठीण प्रसंगी राव इंद्रजित यादव सारख्या सहकाऱ्यांचा पाठिंबा दर्शवतो की, बॉलिवूडमध्ये संघर्षाच्या काळात सहकार्य आणि एकजुटीची महत्त्वाची भूमिका आहे. या मदतीमुळे राजपाल यादवला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल आणि तो आपल्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करू शकेल.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

