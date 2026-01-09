English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
  2023 पासून अफेअरच्या चर्चांनंतर आता खुशी कपूर आणि वेदांग रैनाच्या ब्रेकअपच्या चर्चा समोर

2023 पासून अफेअरच्या चर्चांनंतर आता खुशी कपूर आणि वेदांग रैनाच्या ब्रेकअपच्या चर्चा समोर

खुशी कपूर आणि वेदांग रैना यांनी दोन वर्षांच्या डेटिंगनंतर ब्रेकअप केला आहे. त्यांचा अफेअर 2023 मध्ये ‘द आर्चीज’ सेटवर सुरू झाला होता, आणि सध्या दोघे वेगळे आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 9, 2026, 03:25 PM IST
2023 पासून अफेअरच्या चर्चांनंतर आता खुशी कपूर आणि वेदांग रैनाच्या ब्रेकअपच्या चर्चा समोर

अभिनेत्री खुशी कपूर आणि अभिनेता वेदांग रैना यांच्या नात्याबद्दल सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. दोन वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर आता दोघे वेगळे झाले आहेत, असे दावा चित्रपट पत्रकार विकी लालवानी यांनी गुरुवारी सोशल मीडियावर केला. त्यांनी म्हटले की, “खुशी आणि वेदांग आता कपल म्हणून एकत्र नाहीत.” मात्र, दोघांच्या वेगळेपणाचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही आणि खुशी कपूर किंवा वेदांग रैना यांनी यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

अफेअरची सुरुवात ‘द आर्चीज’ सेटवर

खुशी आणि वेदांग यांचा अफेअर 2023 मध्ये सुरु झाला, जेव्हा ते दोघे ‘द आर्चीज’ चित्रपटात एकत्र काम करत होते. झोया अख्तर दिग्दर्शित या चित्रपटात काम करत असताना दोघांची मैत्री घट्ट झाली आणि हळूहळू ही मैत्री नात्यात रूपांतरित झाली. या नात्याची चर्चा प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये लपूनही सुरू झाली होती.

सार्वजनिक संकेत

दोघांनी कधीही आपले नाते स्पष्टपणे सार्वजनिक केलेले नाही, तरी काही संकेतांमुळे त्यांचा नाते ओळखला जात होता. एप्रिल 2025 मध्ये खुशीने एक खास नेकपीस घातले होते, ज्यावर ‘V’ आणि ‘K’ सोबत हृदयाचे चिन्ह होते. यावरून सोशल मीडियावर अंदाज लावले गेले की खुशीने आपले नाते थोडक्यात सार्वजनिक केले आहे. तसेच जुलै महिन्यात वेदांगने हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना सांगितले: 'खुशीसोबत काम करणे खूप सोपे आणि मजेदार होते. आमच्यात आपोआप एक आपुलकी आहे. आमचे नाते सहज आणि खरे आहे, आणि हे कनेक्शन या मोहिमेत स्पष्ट दिसते.'

करिअर अपडेट्स

वर्क फ्रंटवर बोलायचे झाल्यास, खुशी कपूरने ‘द आर्चीज’ नंतर ‘लवयापा’ आणि ‘नादानिया’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले, जे 2025 मध्ये प्रदर्शित झाले. 2026 मध्ये ती ‘मॉम 2’ मध्ये दिसणार आहे, जी तिच्या चाहत्यांसाठी मोठ्या अपेक्षेचा विषय ठरत आहे.

वेदांग रैना सध्या अभिनयाच्या क्षेत्रात सक्रिय आहे. तो नुकतेच आलिया भट्टसोबत ‘जिगरा’ चित्रपटात दिसला, जो 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला होता. दोघेही त्यांच्या व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये व्यस्त असून, वैयक्तिक जीवनात वेगळे झाल्याचे संकेत दिसत आहेत.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर ही बातमी मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली असून, चाहत्यांनी दोघांच्या वैयक्तिक निर्णयाचा सन्मान करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ब्रेकअपची बातमी चाहत्यांसाठी आश्चर्यजनक ठरली, कारण अनेकांना वाटले होते की ही जोडी दीर्घकाळ टिकेल.

भविष्यकाळाचे अंदाज

दोन वर्षांच्या डेटिंगनंतर वेगळेपणामुळे चाहते काहीशी निराश झाले आहेत. तरीही दोघे त्यांच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि आगामी चित्रपट आणि प्रकल्पांमध्ये त्यांचे योगदान पाहण्याची उत्सुकता आहे. वैयक्तिक जीवनात ब्रेकअप नंतर दोघांकडून पुढील स्पष्टता येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

