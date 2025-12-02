'भावा... तू हिरा गमावलास'; समंथाच्या दुसऱ्या लग्नानंतर Ex Husband नागा चैतन्यची पहिली पोस्ट, चाहत्यांच्या तूफान कमेंट...

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru Wedding : दाक्षिणात्य कलाजगतामध्ये कमाल प्रसिद्धी मिळवल्यानंतर अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि नागा चैतन्य यांनी लग्नगाठ बांधली होती. मात्र चार वर्षांच्या सहजीवनानंतर त्यांच्या वैवाहिक जीवनात मीठाचा खडा पडला आणि या जोडीचा घटस्फोट झाला. कालांतरानं दोघांनीही आपल्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. तिथं नागा चैतन्यनं अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला हिच्याशी दुसरं लग्न केलं. समांथानं मात्र तिच्या व्यक्तिगत जीवनाबबात फार खुलाला केला नव्हता. ज्यानंतर नुकतंच तिच्याही जीवनातील एक मोठी घडामोड चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का देऊन गेली.
निर्माता- दिग्दर्शक राज निदीमोरु याच्यासोबकच्या रिलेशनशिपच्या चर्चांना समांथानं थेट लग्नाचेच फोटो शेअर करत पूर्णविराम दिला. राज आणि समांथाचा छोटेखानी विवाहसोहळा कोईंबतूरच्या ईशा फाऊंडेशन योग केंद्रात पार पडता. मोजक्या पाहुण्यांची यावेळी उपस्थिती पाहायला मिळाली. समांथानं लग्नसोहळ्यानंतर केलेली पोस्ट पाहून तिच्यावर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नव्हता. इथं तिच्या लग्नाचे एक ना अनेक फोटो समोर आले असतानाच तिथं आणखी एका पोस्टनं चाहत्यांचं लक्ष वेधलं.
लक्ष वेधणारी ही पोस्ट केली होती, समांथाचा पूर्वाश्रमीचा पती आणि दाक्षिणात्य अभिनेता नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) याची. अभिनेत्यानं समांथाच्या लग्नाचं वृत्त समोर आल्यानंतर काही तासांनीच केलेल्या या पोस्टनं एकाएकी नजरा वळवल्या. पोस्टमध्ये त्यानं Dhootha नावाच्या सीरिजला दोन वर्षे झाल्याबद्दल एक फोटो शेअर केला होता. '#Dhootha ही एक अशी कलाकृती आहे जिथं जर एका अभिनेत्यानं कलात्मकता आणि प्रामाणिकपणानं निवड करून त्याचं उत्तम काम केलं, तर लोक त्याच्याशी जोडले जातात. ते त्यांची उर्जाच देतात... धन्यवाद! Dhootha ची 2 वर्षं, हे साध्य करणाऱ्या टीमलाही शुभेच्छा', असं कॅप्शन नागा चैतन्यनं लिहिलं.
इथं नागा चैतन्यनं चेहऱ्यावर शून्य भावना असणारा, नजर रोखलेला फोटो शेअर करताच चाहत्यांनी त्याच्या फोटो शेअर करण्याच्या वेळेवर निशाणा साधला. तर, काहींनी, 'तू हिरा गमावलायस...' असं म्हणत कमेंट केली. 'हिरा गमावल्यानंतरचा चेहरा...' असं म्हणतही या फोटोवर प्रतिक्रिया करण्यात आल्या. चाहत्यांनी केलेल्या या उपरोधिक कमेंटवर नागा चैतन्यची कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. किंबहुना ती येणारही नाही, पण त्याची ही पोस्ट आणि समांथाचं लग्न यांच्यामध्ये चाहते आता त्यांचेच तर्कवितर्क लावताना दिसत आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.