English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सिद्धार्थ चांदेकरनंतर या मराठी अभिनेत्याने घेतलं गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहुर्तावर नवीन घर

सिद्धार्थ चांदेकरनंतर 'या' मराठी अभिनेत्याने घेतलं गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहुर्तावर नवीन घर

Anshuman Vichare new house : मराठी अभिनेत्याने गुढीपाडव्याच्या दिवशी तिसरं नवीन घर घेतलं आणि पोस्टद्वारे हा आनंद चाहत्यांसोबत शेअर केला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 19, 2026, 01:36 PM IST
सिद्धार्थ चांदेकरनंतर 'या' मराठी अभिनेत्याने घेतलं गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहुर्तावर नवीन घर

मुंबई: मराठी चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता आणि प्रेक्षकांना हसवणाऱ्या विनोदी शैलीसाठी ओळखला जाणारा अंशुमन विचारे यासाठी यंदाचा गुढीपाडवा अत्यंत खास ठरला आहे. या शुभ दिवशी अंशुमन आणि त्याची पत्नी पल्लवी विचारे यांनी त्यांच्या स्वप्नातील नव्या घराच्या चाव्या हाती घेत आनंद त्यांच्या चाहत्यांसोबत सोशल मीडियावर शेअर केला.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष म्हणजे, हे दोघांसाठी आयुष्यातील तिसरे घर असून, पल्लवीने घराचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपल्या आनंदाची अनुभूती चाहत्यांपर्यंत पोहोचवली. आपल्या पोस्टमध्ये पल्लवीने लिहिले, 'गुढीपाडव्याच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा! आजच्या या मंगल दिनी आमच्या आयुष्यात हे तिसरे घर आले आहे. हा आनंद आभाळभर आहे आणि तो तुम्हा सर्वांसोबत साजरा करण्यासाठी ही छोटीशी पोस्ट.' तिच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी तसेच मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

अंशुमन विचारे मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता आहे. त्याने अनेक गाजलेल्या सिनेमा आणि मालिकांमध्ये काम केले आहे. फु बाई फु, कॉमेडीची बुलेट ट्रेन, घरोघरी, कानामागून आली यांसारख्या मालिकांमध्ये त्याच्या विनोदी आणि नैसर्गिक अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले आहे. तसेच चित्रपटसृष्टीत संघर्ष, भरत आला परत, मिसळ पाव, सूर राहू दे, शिनमा, परतू, पोश्टर बॉईज, वेड लावी जिवा यांसारख्या चित्रपटांमध्येही त्याच्या अभिनयाने लोकप्रियता मिळवली आहे.

अंशुमनच्या यशामागे त्याची पत्नी पल्लवी खंबीरपणे उभी राहिली आहे. दोघेही सोशल मीडियावर नियमितपणे सक्रिय राहतात आणि चाहत्यांशी संवाद साधतात. त्यांच्या या 'गुड न्यूज'मुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, तसेच गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहुर्तावर हा क्षण त्यांच्या जीवनातील एक अविस्मरणीय आठवण ठरला आहे.

नवीन घरातील पहिल्या क्षणातच दोघांनी गुढी उभारणी केली, कलश ठेवला आणि पूजा करून घरात शुभेच्छा साजर्‍या केल्या. या पारंपारिक विधीमुळे नव्या घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल असा विश्वास आहे. अंशुमन आणि पल्लवीच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद आणि समाधान त्यांच्या चाहत्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकार आणि चाहत्यांनी त्यांच्या या नवीन घराच्या प्रवेशाचा उत्सव सोशल मीडियावर अभिनंदन करत साजरा केला. "नवं वर्ष, नवं घर, नवी सुरुवात!" अशा भावना या दिवशी सर्वत्र पाहायला मिळाल्या. गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहुर्तावर नवीन घरात प्रवेश हा फक्त मालमत्तेचा क्षण नसून, अंशुमन-पल्लवी यांच्या जीवनातील स्वप्नपूर्तीचा आनंदही आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
anshuman vicharepallavi vicharegudi padwaNew homeHousewarming

