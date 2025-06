दीपिकाच्या अटी संपता संपेना; 'स्पिरिट' नंतर आता 'कल्की 2898 एडी' मधूनही बाहेरचा रस्ता?

'स्पिरिट' वादानंतर 'कल्की 2898 एडी' मध्ये बदल?

'कल्की 2898 एडी' हा एक भव्यदिव्य विज्ञान-काल्पनिक चित्रपट असून त्यात प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन यांसारखे दिग्गज कलाकार आहेत. या चित्रपटात दीपिका मुख्य भूमिका साकारत आहे. ताज्या वृत्तांनुसार, कल्की 2 च्या निर्मात्यांकडून तिला काढून टाकले जाण्याची शक्यता आहे किंवा तिची भूमिका कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. एका संकेतस्थवरील वृत्तानुसार, आई झाल्यानंतर दीपिका पदुकोणने कामाचे तास कमी करण्याची मागणी केल्याने सेटवर वाद निर्माण झाला आहे. कल्की 2 चे निर्माते तिची भूमिका कमी करण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा विचार करत आहेत. तथापि, याबद्दल अधिकृत पुष्टीची वाट पाहत आहे.

संदीप रेड्डी वांगाचा संताप सोशल मीडियावर व्यक्त

'स्पिरिट'च्या संदर्भात संदीप रेड्डी वांगाने X (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक भावनिक आणि रागाने भरलेली पोस्ट शेअर केली. त्यात त्यांनी लिहिलं की, 'जेव्हा मी एखाद्या अभिनेत्याला कथा सांगतो, तेव्हा त्यावर माझा पूर्ण विश्वास असतो. पण दीपिकाच्या वागणुकीमुळे ती तिची खरी ओळख समोर आणते. तुम्ही स्वतःला स्त्रीवादी म्हणवता आणि एका नवख्या अभिनेत्याला मागे टाकता?'

When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA(Non Disclosure Agreement) between us. But by doing this, You've 'DISCLOSED' the person that you are....

Putting down a Younger actor and ousting my story? Is this what your feminism stands for ? As a…

— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 26, 2025