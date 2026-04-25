'ताल' सुभाष घई यांच्या वक्तव्यानंतर, 'ताल' सिनेमाच्या चर्चेला सुरुवात! वाचा सविस्तर

1999 या साली 'ताल' सिनेमा प्रेक्षकांच्या मनामनात रुतला होता, या चित्रपटाच्या कहाणी पेक्षा या चित्रपटांमधील गाणे हे प्रेक्षकांना हरवले होते. निर्माते सुभाष घाई यांच्या या सिनेमाने बॉलीवूडमध्ये कहर केला होता. यावेळी या सिनेमांमध्ये अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय आणि अनिल कपूर हे कलाकार मुख्य भूमिकेत होते. आता या सिनेमाला होऊन 25 हून अधिक वर्षे झाले पण अजूनपर्यंत यासारखा कोणता सिनेमा बॉलीवूडमध्ये तयार करण्यात आलेला नाही. आता नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीमध्ये सुभाष घई यांनी ताल या सिनेमाबद्दल वक्तव्य केले आहे आणि त्यानंतर आता सोशल मीडियावर उधाण आले आहे.
ताल सिनेमाचे निर्माते सुभाष घाई यांना ताल सिनेमाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. तर त्यावेळी त्यांनी काय सांगितले या संदर्भात तुम्हाला मी सविस्तर सांगणार आहोत. सुभाष घाई यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की ताल या सिनेमाची स्क्रिप्ट जवळजवळ तयारच आहे, त्यांनी ही माहिती एका मुलाखतीमध्ये दिली आहे. त्यांनी पुढे मुलाखतीत सांगितले की मी जी पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये मी एक प्रश्न विचारला आहे आणि प्रेक्षक त्याची उत्तरे देणार आहेत.
सुभाष घई यांनी मुलाखतीमध्ये सांगितले की मी 15 वर्षापासून या सिनेमाबद्दल ऐकत आहे आणि मला प्रश्न विचारले जात आहे, की तुम्ही हा सिनेमा पुन्हा तयार करणार आहात का? हा चित्रपट पाहण्यासाठी झेन झी देखील उत्सुक आहेत. सुभाष घई यांनी सांगितले की, त्याची स्क्रिप्ट तयार आहे म्हणजे आता आपल्याला लवकरच त्याला बनवायला हवे असे त्यांनी सांगितले आहे. आता चाहते यासाठी प्रचंड उत्सुक आहेत.
मुलाखतीमध्ये पुढे त्यांनी सांगितले की जर तुम्हाला लक्षात असेल, अक्षय खन्ना आणि ऐश्वर्या राय-बच्चन हे इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा नवीन होते. तेव्हा त्यांनी ताल सिनेमा तयार केला होता. त्यामुळे तेव्हा स्क्रीनवर नवी केमिस्ट्री पाहायला मिळाली त्यांनी असे सांगितले की एखादी चांगली स्क्रिप्ट लिहिल्यानंतर कास्टिंग डायरेक्टरची पुढील जबाबदारी असते. ताल सिनेमा कधी येणार याची चाहत्यांना उत्सुकता आहे.