Marathi News
  • BMC निवडणुकीनंतर मराठी अभिनेत्रीच्या पोस्टने उठवला ‘पॉवरमध्ये कसे आले?’ असा सवाल !

मराठी अभिनेत्रीनं मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर केलेली पोस्ट तुफान चर्चेत

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 19, 2026, 12:37 PM IST
15 जानेवारी रोजी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाची प्रक्रिया पार पडली, आणि १६ जानेवारी रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. भाजपने 89 आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेने 29 जागांवर विजय मिळवला. यामुळे महायुतीने एकूण 118 जागांवर विजय मिळवला आणि बहुमताचा आकडा गाठला. या निकालानंतर सोशल मीडियावर विविध चर्चांना सुरवात झाली आहे. त्यातच मराठी अभिनेत्री शर्मिला शिंदेने एक पोस्ट शेअर केली, जी सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे.

'पॉवर'वर आधारित विचार

शर्मिला शिंदेने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट करत 'पॉवर' या शब्दावर आपले विचार मांडले आहेत. तिच्या पोस्टमध्ये ती म्हणाली, 'माझ्या देशात सगळ्यात जास्त चुकीचा वाटणारा शब्द आहे 'पॉवर'. अमुक पक्ष किंवा व्यक्ती देशात/राज्यात पॉवरमध्ये आहे कशी काय?' असे तिने उल्लेख केले. तिच्या या विचाराने अनेकांना विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. तिने स्पष्टपणे सांगितले की, 'कुठल्याही लोकशाहीमध्ये जर कुणी पॉवरमध्ये असतो, तर ती फक्त आणि फक्त जनता असते. बाकी सगळे आपण दिलेल्या पगारावर काम करणारे जनतेचे सेवक असतात.' शर्मिलाच्या या विचारांमध्ये ती लोकशाहीचे महत्त्व आणि लोकांचे हक्क या मुद्द्यावर जोर देत आहे.

उदाहरण देऊन स्पष्ट केले

तिने पोस्टमध्ये एक उदाहरण देत आपल्या विचारांना अधिक स्पष्ट केले. शर्मिला म्हणाली, 'माझ्या घरी स्लायडिंग विंडोचं काम करायला आलेल्या व्यक्तीला मी सांगते की मला विंडो कशी हवी आहे. तो नाही ठरवत की विंडो कशी असेल किंवा तो पैसे घेऊन विंडो बनवणारच नाही आहे.' यामुळे तिचा मुद्दा स्पष्ट होतो की, पॉवर असण्याचा म्हणजेच तुम्ही लोकांची सेवा करत आहात आणि निर्णय घेणाऱ्यांना तशीच जबाबदारी असायला हवी.

नेटकऱ्यांचे विविध प्रतिक्रिया

शर्मिलाच्या या पोस्टवर सोशल मीडियावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमठल्या आहेत. काही लोकांनी तिच्या या विचारांशी सहमत होऊन समर्थन केले, तर काहींनी त्यावर टीका केली आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी तिच्या पोस्टवर विचारले की, 'तुम्हाला या पोस्टची प्रेरणा कोणत्या परिस्थितीने मिळाली?' आणि 'तुमच्या म्हणण्याचा नेमका काय अर्थ आहे?' या प्रश्नांसह प्रतिक्रियांचा ओघ सुरू झाला आहे.

तर काहींनी मात्र शर्मिलाच्या या मतावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, 'ज्यांना निवडणुकीत विजय मिळालं, त्यांना ही भाषा वापरणे योग्य नाही.' तरीही, शर्मिला शिंदेने आपल्या पोस्टला चांगला प्रतिसाद मिळवला आहे.

शर्मिलाचा अभिनय प्रवास

शर्मिलाचा अभिनय क्षेत्रातील प्रवास सुद्धा चांगला आहे. तिने 'पुढचं पाऊल', 'नवरी मिळे हिटलरला' या मालिकांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. या मालिकांमध्ये तिच्या अभिनयाची खूप प्रशंसा झाली होती आणि तिने लहान पण प्रभावी भूमिका साकारल्या होत्या. सध्या, ती 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेतही भूमिका साकारत आहे. या मालिकेत तिच्या अभिनयाची लोकप्रियता अजूनही टिकून आहे. तिच्या नवा व अभिनय कलेवर आधारित एक वेगळी ओळख प्रेक्षकांना मिळाली आहे.

शर्मिला शिंदेची सध्याची पोस्ट आणि तिचे अभिनय क्षेत्रातील योगदान यामुळे ती सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. त्याचप्रमाणे तिच्या या विचारांवर नेटकऱ्यांची विविध मतेही व्यक्त होऊ लागली आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

