ब्रेकअपच्या बोलबालीनंतर विजय वर्माने अखेर मौन तोडत म्हटलं 'गेल्या काही दिवसांत माझ्या …'

हिंदी सिनेव्यवसायात मेहनती, दर्जेदार काम आणि विविध धाटणीच्या भूमिकांसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता विजय वर्मा अलीकडच्या काळात चर्चेत होता पण यावेळी त्याचे कारण काही अभिनेत्यांच्या चकाकीच्या वर्कफ्रंटपेक्षा वेगळे होते. ‘गुस्ताख इश्क’सारख्या चित्रपटानंतरही विजय काही महिन्यांसाठी सार्वजनिक उपस्थिती कमी करून घेतली, आणि नुकतीच ‘हिंदुस्तान टाइम्स’शी दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्या निर्णयामागचे कारण स्पष्ट केले. 'मला शांतता हवी होती', असं विजय वर्माने सांगितलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही काळ काम कमी होता आणि त्यातूनच माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा व चर्चांना जन्म मिळाला. 'मी ‘द कंधार हायजॅक’नंतर माध्यमांसमोर आलो नव्हतो आणि एकही मुलाखत दिली नव्हती; तरीही माझ्याबद्दल चर्चा सुरू होत्या. हे सगळं माझ्या नियंत्रणाबाहेर होतं आणि त्याचा परिणाम वैयक्तिक आयुष्यावर होत होता' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विजय वर्माने त्यांच्या वैयक्तिक नात्यांवरही उघडपणे बोलताना म्हटलं की, जेव्हा नातं सार्वजनिक होतं तेव्हा त्याबद्दल सतत चर्चा सुरू असते. तमन्ना भाटियासोबतच्या रिलेशनशिपच्या वेळी विजय वर्माला आणि त्यांच्या साथीला लक्षात येणारा तोच दबाव अनुभवावा लागला 'लोक तुमच्याकडे एका ठरलेल्या फ्रेममध्ये पाहू लागतात,' असं त्यांनी नमूद केलं. त्या फ्रेममुळे व्यक्तीला नेहमी त्याच्या आयुष्याच्या केवळ एका पैलूवर न्यायलं जातं, असं विजय म्हणाले. अशा प्रकारच्या चर्चांमुळे अनेकदा अस्वस्थता, मानसिक ताण आणि सार्वजनिक आयुष्याचे वैयक्तिक आयुष्यावर होणारे अप्रत्यक्ष परिणाम निर्माण होतात जे विजयच्या निर्णयाला तातडीने घेण्यास कारणीभूत ठरले.
विजय वर्माचा प्रवास सुरुवातीपासून सहज नव्हता. ‘गल्ली बॉय’, ‘डार्लिंग्स’, ‘जाने जान’, ‘दहाड़’ आणि आता ‘गुस्ताख इश्क’ यांसारख्या प्रकल्पांमधून विजयने आपल्या अभिनयाने लोकांच्या मनात नितांत स्थान निर्माण केलं. त्यांच्या भूमिकांमध्ये लपलेला संवेदना, आंतरमन आणि बारीकसारीक रंग दाखवण्याची क्षमता समीक्षक आणि प्रेक्षक दोघांचेही लक्ष वेधून घेत आहे. त्यांच्या अनेक पात्रांमध्ये विजयने जो सत्यनिष्ठेचा अभ्यास दाखवला, तोच त्याला आजीवन टिकवणारा घटक ठरला. तथापि, या कामाच्या मागे असलेली मेहनत आणि अभिनयासाठी केलेले समर्पण, अनेकदा सार्वजनिक आयुष्याच्या अनियंत्रित चर्चांमुळे पारदर्शक होत नाही हाच मुद्दा त्यांनी आपल्या मुलाखतीत मांडला.
विजयने सांगितले की, त्यांनी प्रसारमाध्यमांपासून दूर राहण्याचा निर्णय आपल्या मानसिक शांततेसाठी आणि वैयक्तिक आयुष्याची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी घेतला. 'मला शांतता खूप आवडते, पण या उद्योगात ती मिळणं कमीच शक्य आहे' असे त्यांनी म्हटले. हे पाऊल आत्ताच्या वेगवान ग्लॅम लाइफस्टाइलमध्ये धाडसी आणि गरजेचेही वाटते — विशेषतः जेव्हा अफवा आणि अटकळ व्यक्तिच्या आसपास वेगाने पसरतात. या निर्णयाचा परिणाम असाही आहे की विजय आता पुन्हा परत येताना अधिक कल्याणदायी पद्धतीने आपले वेळापत्रक आणि सार्वजनिक संवाद नियोजित करतात; कामाला प्राधान्य देऊन आणि वैयक्तिक सीमा ठेवून ते पुढे जाण्याची तयारी करीत आहेत.
विजयच्या या निवांत भूमिकामुळे चाहत्यांमध्ये मिश्र भावना आहेत काही चाहते त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करतात आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण हे सन्मान्य मानतात; तर काहीजण चाहतात की कलाकार सार्वजनिकरित्या उभे राहून त्यांच्या नात्यांविषयी स्पष्टता देतील. उद्योगातही ही एक सामान्य चर्चा आहे: कलाकारांचे वैयक्तिक आयुष्य आणि सार्वजनिक हित यामधील योग्य समतोल कसा राखावा? विजय वर्माच्या नजरेत पुढील टप्पा स्पष्ट आहे कामावर लक्ष केंद्रित करून, मानांकनासाठी नवे प्रकल्प स्वीकारणे आणि आपल्या निवांतपणाच्या नियमांनुसार सार्वजनिक संवाद सांभाळणे. त्यांच्या आगामी कलाकृतींवर आणि वेब-फिल्म प्रोजेक्ट्सवर प्रेक्षकांची उत्सुकता कायम आहे.
विजय वर्मा म्हणजे केवळ एक प्रतिभावान अभिनेता नाही; ते एक विचार करणारे, आपल्या कामासाठी समर्पित आणि वेळोवेळी योग्य निर्णय घेणारे व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांच्या शांततेच्या शोधात घेतलेल्या विश्रांतीने त्यांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दृष्ट्या पुन्हा सुसंगतपणे उभे राहण्यास सक्षम केले आहे. आता त्यांच्या पुढील अभिनय निवेदनाची वाट पाहण्याची वेळ आहे ज्यात प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा त्यांचा वैविध्यपूर्ण अभिनय अनुभवता येईल.
FAQ
विजय वर्मा रुपेरी पडद्यावर का कमी दिसत होते?
विजय वर्मा काही महिन्यांसाठी माध्यमांपासून आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर राहिले. त्याचे कारण म्हणजे वैयक्तिक शांतता मिळवणे आणि अफवांमुळे निर्माण झालेल्या तणावापासून स्वतःला दूर ठेवणे.
तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपवर विजयने काय प्रतिक्रिया दिली?
विजय म्हणाले की जेव्हा नातं सार्वजनिक असतं, तेव्हा लोक सतत चर्चा करतात. त्यामुळे त्याबद्दल लोक त्याला एका ठराविक पद्धतीने पाहू लागले, आणि त्यामुळे काही अस्वस्थता निर्माण झाली.
विजय वर्माचा करिअर प्रवास कसा राहिला?
विजयने गल्ली बॉय, डार्लिंग्स, जानेजान, दहाड़ आणि गुस्ताख इश्क यांसारख्या चित्रपटांमधून अभिनयाची छाप प्रेक्षकांवर उमटवली आहे. त्याने मेहनत आणि समर्पणाच्या जोरावर हिंदी सिनेइंडस्ट्रीत स्वतःस वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.