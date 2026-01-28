English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
अजित पवार यांच्या निधनानंतर अनेक मराठी कलाकारांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे

Marathi actors have paid emotional tributes to him : मराठी सिनेसृष्टीवर अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने शोककळा पसरली, कलाकारांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 28, 2026, 04:05 PM IST
अजित पवार यांच्या निधनानंतर अनेक मराठी कलाकारांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे

आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात अजित पवारांसह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या बातमीनंतर संपूर्ण राज्य हळहळले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज बारामती येथे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रचारासाठी सभा घेण्यासाठी जात होते. मुंबईहून बारामतीकडे जाणाऱ्या विमानात अचानक तांत्रिक बिघाड झाला आणि विमान बारामतीजवळील शेतात कोसळले. यामध्ये अजित पवारांसह सहा प्रवासी मृत्यूमुखी पडले. अपघाताचे वर्णन एका प्रत्यक्षदर्शी महिलेने असे केले:
'विमान विमानतळावर उतरायचा प्रयत्न करत होते, पण अचानक ते पुन्हा आकाशात वर गेले. हवेतच दोन-तीन वेळा गोल फिरले आणि वेगाने खाली कोसळले. जमिनीवर आदळताच विमानाचे एकामागून एक मोठे स्फोट झाले. विमानाचे अवशेष आमच्या घराच्या छतापर्यंत आले.'

अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत प्रभावी नेते होते. त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी मोठ्या काळासाठी सांभाळली आणि राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्र, ऊर्जा, जलसंपदा, अर्थमंत्रालय आणि नियोजन या क्षेत्रात ठळक कामगिरी झाली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajinkya Deo (@ajinkkyadeo)

आज सकाळी बारामतीजवळ विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अजित पवार यांचा विखार झाला. ते जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रचारासाठी मुंबईहून बारामती येत होते. लँडिंगवेळी विमान अपघात झाला आणि ते सोडून एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती DGCA ने दिली. त्यांच्या निधनावर अमोल कोल्हे यांनी ट्विटरवर भावनिक श्रद्धांजली व्यक्त केली आणि त्यांच्या कामगिरीचा गौरव केला.

मराठी कलाकार आणि नेत्यांनी व्यक्त केली हळहळ

अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे मराठी सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावर भावपूर्ण पोस्ट शेअर करून त्यांना श्रद्धांजल

'दादा, तुमचा स्पष्टवक्तेपणा, तुमचा वक्तशीर बाणा, तुमचा दिलदार स्वभाव, तुम्ही केलेली माझी निरागस मस्करी… हे क्षण आणि आठवणी कायम स्मरणात राहतील. उरल्या सगळ्या आठवणी… भावपूर्ण श्रद्धांजली'

अभिनेते हृषिकेश जोशी यांनी पोस्टमध्ये लिहिले
'दैव जाणिले कुणी! दादा… वाईट झालं हे… धक्कादायक...'

गायिका बेला शिंदे यांनी लिहिले:
'विश्वास बसणं केवळ अशक्य! #ajitpawar #अजितदादापवार #RIP'

अभिनेता स्वप्नील जोशी यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली व्यक्त करत म्हटले:
'आदरणीय अजित दादा, महाराष्ट्राच्या राजकारणात तुमचं स्थान वेगळं आणि उठून दिसणारं होतं. तुमचं साधेपण, काम करण्याची तळमळ, सामान्य माणसाशी संवाद साधण्याचं कसब खरोखरच दुर्मिळ होतं. तुमची ऊर्जा आणि व्यक्तिमत्त्व कायम प्रेरणा देत राहील.'

या अपघातानंतर अभिनेत्री शुभांगी गोखले आणि अभिनेत्री मेघा धाडे यांनीही सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करून श्रद्धांजली व्यक्त केली.

अपघाताचे परिणाम आणि प्रशासनाची कार्यवाही

अजित पवार यांचे अकाली निधन केवळ राजकीय क्षेत्रावरच नाही, तर सामान्य नागरिकांवरही मोठा धक्का ठरला आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी नागरिक, समाजसेवी आणि राजकीय नेते शोक व्यक्त करत आहेत.

सध्या प्रशासन, डीजीसीए आणि आपत्ती निवारण दल अपघाताची कारणे तपासत आहेत. लवकरच अधिकृत अहवाल जाहीर केला जाईल. अपघातामुळे निर्माण झालेल्या रिकाम्या जागेबाबत राजकीय आणि प्रशासनिक क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.

अजित पवार हे कुशल प्रशासक आणि जनतेशी जवळचे राजकारणी होते. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात, प्रशासनात आणि समाजात मोठा रिकामा ठसा उमटला आहे.

