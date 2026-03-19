‘धुरंधर २’च्या रिलीजनंतर दिग्दर्शक आदित्य धरला मागावी लागली माफी ; कारण काय ?

मुंबई: रणवीर सिंगच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘धुरंधर 2'च्या प्रदर्शनापूर्वीच चित्रपटसृष्टीत तांत्रिक अडचणींमुळे मोठा गदारोळ उडाला आहे. या चित्रपटाचे तमिळ, तेलगू आणि कन्नड यांसारख्या प्रादेशिक भाषांमधील पेड प्रिव्ह्यू शोज रद्द करावे लागले, ज्यामुळे दाक्षिणात्य प्रेक्षकांमध्ये नाराजी पसरली. या अचानक निर्णयामुळे चाहत्यांच्या गैरसोयीबद्दल दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी सोशल मीडियावरून जाहीर माफी मागितली आहे.
माहितीनुसार, चित्रपटाच्या प्रादेशिक आवृत्त्यांसाठी सेन्सॉर बोर्डाने (CBFC) कट्स सुचवल्या, ज्यामुळे सर्व भाषांमधील डिजिटल प्रिंट्समध्ये बदल अपडेट करणे आवश्यक झाले. या तांत्रिक प्रक्रियेत उशीर झाल्यामुळे प्रादेशिक भाषांमधील डिजिटल कॉपिज वेळेत चित्रपटगृहांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. परिणामी, निर्मात्यांना काही विशेष शो रद्द करावे लागले. आदित्य धर यांनी स्पष्ट केले की, प्रेक्षकांना एक परिपूर्ण चित्रपट अनुभव मिळावा, यासाठी त्यांनी प्राधान्य दिले आहे, आणि त्यामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे अपूर्ण चित्रपट दाखवणे त्यांना मान्य नव्हते.
सोशल मीडियावर आदित्य धर यांनी जाहीर निवेदन दिले, 'आम्ही रात्रभर प्रयत्न करूनही तांत्रिक कारणांमुळे प्रादेशिक भाषांमधील प्रिव्ह्यू शोज वेळेत सुरू करू शकलो नाही. मल्याळम आणि कन्नड आवृत्त्यांचे शो रद्द करावे लागले. यामुळे प्रेक्षकांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल मी मनापासून माफी मागतो. उद्यापासून हा चित्रपट सर्व भाषांमध्ये पाहायला मिळेल, याची आम्ही खात्री देत आहोत.'
त्यांनी आणखी सांगितले की, प्रिव्ह्यू शोजसाठी आगाऊ तिकीट बुक केलेल्या प्रेक्षकांना पूर्ण रिफंड दिला जाईल. हे पाऊल प्रेक्षकांसाठी दिलासा देणारे ठरले आहे.
‘धुरंधर २’बाबत माहिती देताना सांगायला हवे की, सेन्सॉर बोर्डाच्या कट्समुळे चित्रपटाची लांबी सुमारे ६ मिनिटांनी कमी झाली आहे. या बदललेल्या फॉरमॅटची सर्व आवृत्त्या आता अपडेट झाल्या आहेत आणि प्रेक्षकांना सर्व भाषांमध्ये चित्रपट पाहायला मिळणार आहे.
चित्रपटप्रेमींमध्ये ‘धुरंधर २’बाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. सोशल मीडियावर या चित्रपटाचे ट्रेलर आणि टीझर रिलीज झाल्यानंतरच चाहत्यांनी प्रचंड उत्साह दर्शविला होता. हा छोटासा तांत्रिक अडथळा बॉक्स ऑफिसवर फारसा परिणाम करणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
विशेषतः दाक्षिणात्य प्रेक्षकांसाठी हे आवृत्ती रद्द होणे थोडेसे धक्का देणारे ठरले, पण निर्मात्यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रेक्षकांना संपूर्ण अनुभव मिळेल, याची खात्री देण्यात आली आहे. ‘धुरंधर २’ बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड अपेक्षा असून, चाहत्यांच्या उत्सुकतेमुळे चित्रपट प्रदर्शित होताच मोठा प्रतिसाद मिळेल, अशी आशा आहे.