‘आरपार’च्या यशानंतर ऋता दुर्गुळेच्या चाहत्यांना मिळणार खास आनंदाची बातमी

मराठी रंगभूमीवर नवनवीन प्रयोग आणि वेगळी कथा घेऊन येण्याचा ध्यास असलेले नाटक ‘ठरलंय फॉरेव्हर’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर या नाटकाचे पोस्टर शेअर करण्यात आले होते. पोस्टरवर ‘ठरलंय फॉरेव्हर’ असे शीर्षक असल्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. पोस्टर ऋषी मनोहर आणि ऋता दुर्गुळे यांच्या अधिकृत अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आले होते. ऋता आणि ऋषी यांनी या पोस्टरसह एक टीझरदेखील शेअर केला होता, ज्यातून दोघांच्या चाहत्यांमध्ये ‘गुड न्यूज’ येणार असल्याचा अंदाज वर्तवला गेला. ‘ठरलंय फॉरेव्हर’ हे नाटक ऋषी मनोहर दिग्दर्शित करीत आहेत, तर मुख्य भूमिका ऋता दुर्गुळे साकारणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, नाटकामध्ये एक अनोखा प्रयोग केला जाणार असून ही पारंपरिक प्रेमकथा किंवा प्रेम त्रिकोणापासून वेगळी आहे. स्टायलिंग पूर्णपणे पाश्चिमात्य (वेस्टर्न) असून नाटकाची कथा तीन व्यक्तिरेखांभोवती फिरते. त्यापैकी एक व्यक्तिरेखा ऋता साकारणार आहे, तर इतर दोन कलाकारांची नावं गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहेत. हे नाटक इंग्रजी कांदबरी लिहिणाऱ्या लेखिकेचे पहिले नाटक आहे. नाटकाची निर्मिती ऋषी मनोहर यांच्या ‘वाइड विंग्स मीडिया’ अंतर्गत होत असून, ऑक्टोबर महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. ऋषी मनोहर म्हणाले, 'ठरलंय फॉरेव्हर’ माझं पहिलं व्यावसायिक नाटक आहे. याचं बाज पूर्णपणे वेस्टर्न ठेवण्यात आलं आहे. कोणत्याही पारंपरिक फॉर्म्युल्यात बसणारं नाटक नाही. प्रत्येक कलाकाराची कथा समजून घेण्याची दृष्टी समान असल्यामुळे काम सोपं झालं. तरुणांसाठी तरुणांनी तयार केलेलं हे नाटक आहे.' या वर ऋताने सांगितला आहे , 'मी आणि ऋषी 2018 मध्ये ‘दादा, एक गूड न्यूज आहे!’ या नाटकात एकत्र काम केलं होतं. त्यानंतर मी वेगवेगळ्या माध्यमांत काम करत होते, पण काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा होती. ऋषी यांनी मला ‘ठरलंय फॉरेव्हर’ची कथा ऐकवली आणि मी लगेच स्वीकारली. प्रेक्षकांना पूर्णपणे वेगळ्या धाटणीचं नाटक पाहायला मिळणार आहे.' या नाटकामुळे मराठी रंगभूमीवर नवा प्रयोग आणि वेगळी कथा अनुभवायला मिळणार आहे, अशी अपेक्षा तज्ज्ञ व चाहत्यांना आहे.
FAQ
‘ठरलंय फॉरेव्हर’ नाटकाचे दिग्दर्शन कोण करत आहे?
नाटकाचे दिग्दर्शन ऋषी मनोहर करत आहेत.
मुख्य भूमिका कोण साकारणार आहे आणि नाटकाची कथा कशी आहे?
मुख्य भूमिका अभिनेत्री ऋता दुर्गुळे साकारणार आहे. नाटकाची कथा पारंपरिक प्रेमकथा किंवा प्रेम त्रिकोणापासून वेगळी असून तीन व्यक्तिरेखांभोवती फिरते.
नाटक कधी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे?
‘ठरलंय फॉरेव्हर’ ऑक्टोबर महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.