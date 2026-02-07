सैराटच्या यशानंतर तान्हाजीला फसवलं मित्रांनी 'पैसे घेतले आणि नंतर...'

बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये मोठं स्थान मिळवलेला तान्हाजी गालगुंडे सध्या चर्चेत आहे. नागराज मंजुळेंचा सैराट सिनेमा 2016 मध्ये प्रचंड हिट झाला, आणि या चित्रपटामध्ये तान्हाजीने परश्याच्या मित्राची भूमिका साकारली होती. सैराटच्या यशामुळे तो सर्वदूर ओळखला जाऊ लागला आणि त्याने सिनेमांमध्ये काम करून आपला अभिनय कौशल्य सिद्ध केला. परंतु, यशाच्या या उंचीवर पोहोचल्यावर तान्हाजीला एक मोठा धक्का बसला त्याला त्याच्याच जवळच्या मित्रांकडून आर्थिक फसवणूक झाली.
तान्हाजीने सकाळ पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत या अनुभवाबद्दल उघडपणे सांगितले. त्याने स्पष्टपणे सांगितलं की, सैराटच्या यशानंतर त्याला चांगले पैसे मिळू लागले होते. या यशाने त्याला इतर कामांच्या संधीही दिल्या, ज्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली झाली. पण, त्याचवेळी त्याच्याकडे पैशांचा योग्य वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन नव्हतं, आणि त्याला पैसे कसे गुंतवायचे किंवा खर्च करायचे हे समजलं नाही.
'सैराट झाल्यानंतर चांगले पैसे मिळायला लागले होते, पण त्यांचा योग्य वापर कसा करावा हे मला माहीत नव्हतं,' तान्हाजीने सांगितलं. तो पुढे म्हणाला, 'गावाकडच्या माणसांना पैशाबद्दल फार अज्ञान असते. त्यांना खरंच काही माहीत नसतं, आणि ते विचारत होते की ‘तू काहीतरी व्यवसाय कर’ आणि ‘पैसे दे, मी तुला चांगलं करतो’ असं सांगत होते.'
तान्हाजीला विश्वास होता की त्याच्या मित्रांनी त्याला मदतीची ऑफर दिली आहे, पण वास्तवात ते त्याला फसवण्यासाठी आले होते. तान्हाजीने काही मित्रांना पैसे दिले आणि विश्वासाने त्यांच्यावर त्याच्या पैशांचा वापर करण्याची संधी दिली. काही मित्रांनी, 'तुला मदतीची गरज आहे, तू मला एवढे पैसे दे, मी तुला परत देतो,' असं वचन दिलं. त्याने त्यांना विश्वास ठेवून सगळे पैसे देऊन टाकले. परंतु, या लोकांनी त्याला फसवून पैसे घेतले आणि नंतर गायब झाले.
'पैसे घेतल्यानंतर ते लोक गायब झाले,' अशी तान्हाजीची खंत होती. त्याने म्हटलं, "त्यांनी माझा फोन उचलला नाही, आणि काही लोकांनी मला ब्लॉक केलं. मी त्यांना मित्र मानलं होतं, पण ते लोक फक्त पैशासाठी आले होते. त्यांचा दुसरा काहीच उद्देश नव्हता." तान्हाजीने सांगितले की, या अनुभवामुळे त्याला मानसिक त्रास झाला. त्याने खूप वेळा त्यांना कॉल केला, पण त्यांनी फोन उचलला नाही. त्याच्या विश्वासाचा तोडगा झाला आणि त्याने आपला पाठवलेला विश्वास त्याच्यावर फेकला गेला.
आर्थिक फसवणुकीच्या या अनुभवाने तान्हाजीला अनेक महत्त्वाचे धडे शिकवले. त्याने सांगितलं, 'तुला लाँग टर्म रिलेशन टिकवायचं असेल, तर तुम्ही कधीही अत्यधिक विश्वासाने व्यवहार करू नका. तुम्ही व्यवहार करत असाल तर तो व्यवहार छोट्या प्रमाणात असावा, जसा 5 हजार रुपये. तुम्ही 10 लाख रुपये दिलं आणि गमावलं, तर तुम्ही खूप वाईट परिस्थितीत असता, कारण एवढे पैसे कमवणे खूप कठीण आहे.'
'त्या लोकांना जे पैसे दिले, त्यातले काहीही परत मिळाले नाही. मी त्यातून एक महत्त्वाची गोष्ट शिकली की तुमच्याकडे असलेल्या पैशांना योग्य ठिकाणी गुंतवा, त्यांना फुकट खर्च करू नका. आणि जर तुम्ही कोणाला मदत करणार असाल, तर तुमच्या कुवतीनुसारच करा, कारण तुमचे पैसे हे तुमच्या मेहनतीचे परिणाम आहेत,' असं तान्हाजीने सांगितलं.
तान्हाजी गालगुंडेचा अनुभव ह्या गोष्टीसाठी एक महत्त्वाचा संदेश देतो की, विश्वास ठेवताना आणि पैशांचा वापर करताना सतर्क राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्या या अनुभवामुळे त्याला संबंध आणि व्यवहार यांची महत्त्वपूर्ण शिकवण मिळाली आहे. एक अभिनेता असले तरी त्याने या घटनांमधून त्याच्या आयुष्याला नवीन दिशा दिली आहे. तान्हाजीने विश्वासाच्या बाबतीत माणसांपासून होणारी फसवणूक अनुभवली, पण आता त्याच्या अनुभवाचा वापर करतो आणि त्याच्याकडे अधिक प्रगल्भता आहे.