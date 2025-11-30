English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बॉक्स ऑफिसनंतर रश्मिकाचा The Girlfriend चित्रपट 'या' ओटीटीवर पाहता येणार

The Girlfriend On OTT: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ही दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील लेडी सुपरस्टार म्हणून ओळखली जाते. तिचा अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपट, द गर्लफ्रेंडने थिएटरमध्ये प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. आता, हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे.

Updated: Nov 30, 2025, 04:49 PM IST
सध्या दक्षिण आणि हिंदी दोन्ही सृष्टीत कोणती अभिनेत्री वर्चस्व गाजवत असेल तर ती दुसरी तिसरी कोणी नसून रश्मिका मंदाना आहे. रश्मिका सध्या तिच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर आहे, तिने सलग दोन हिट चित्रपटांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. अलीकडेच, रश्मिका मंदानाचा नवा चित्रपट, 'द गर्लफ्रेंड', थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याच्या आकर्षक कथेने प्रेक्षकांची मने जिंकली. हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे

निर्मात्यांनी 'द गर्लफ्रेंड'च्या ओटीटी रिलीजची घोषणा केली आहे. जे चाहते रश्मिकाचा हा चित्रपट चित्रपटगृहात पाहू शकले नाहीत ते आता ओटीटीवर हा चित्रपट हमखास पाहू शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया की तुम्ही हा रोमँटिक ड्रामा ऑनलाइन कधी आणि कुठे पाहू शकता.

'द गर्लफ्रेंड' ओटीटीवर कधी प्रदर्शित होईल?
बहुतेकदा असे दिसून येते की एखादा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर 45-60 दिवसांच्या आत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होतो. पण, रश्मिका मंदानाचा द गर्लफ्रेंड, हा 7 नोव्हेंबर रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार होता, त्याच्या बाबतीत असे झाले नाही, आता तो 28 दिवसांतच ओटीटी युझर्सच्या भेटीला येणार आहे. द गर्लफ्रेंड 5 डिसेंबर रोजी नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन प्रदर्शित होणार आहे.

नेटफ्लिक्स इंडियाने रविवारी द गर्लफ्रेंडच्या ओटीटी रिलीजची घोषणा केली. रश्मिकाचा हा चित्रपट तुम्ही हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नड भाषेत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सहजपणे पाहू शकता. जर तुम्ही अजून द गर्लफ्रेंड पाहिला नसेल, तर आता तुम्ही ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर त्याचा आनंद घेऊ शकता.

रश्मिका मंदाना यांचा "द गर्लफ्रेंड" हा राहुल रवींद्रन दिग्दर्शित तेलुगू भाषेतील रोमँटिक ड्रामा चित्रपट आहे. रश्मिका व्यतिरिक्त, या चित्रपटात दक्षिण भारतीय अभिनेता दीक्षित शेट्टी आणि अभिनेत्री अनु इमॅन्युएल देखील प्रमुख भूमिकेत आहेत .

द गर्लफ्रेंडच्या जाहिरातीतील कामगिरी
'द गर्लफ्रेंड'च्या चर्चेप्रमाणे तो इतका हिट ठरला नाही. काही रिपोर्ट्सनुसार, 'द गर्लफ्रेंड'चे एकूण बजेट 40 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते आणि रश्मिका मंदानाच्या चित्रपटाने देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर अंदाजे 18 कोटी रुपये कमावले, तर जगभरात 27 कोटी रुपये कमावले. परिणामी, 'द गर्लफ्रेंड' फ्लॉप ठरला

