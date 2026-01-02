‘टाईमपास’नंतर केतकी माटेगावकरवर लग्नाच्या प्रस्तावांचा वर्षाव; म्हणाली ‘मला Tension आलं होतं…’

‘टाईमपास’ या चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन आता जवळपास 11 वर्षे झाली आहेत. 2014 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाने प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळवला होता. चित्रपटातील संवाद, गाणी तसेच दगडू आणि प्राजक्ताची कोवळी प्रेमकहाणी आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. अभिनेता प्रथमेश परब आणि अभिनेत्री केतकी माटेगावकर यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या होत्या.
अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत केतकी माटेगावकरने ‘टाईमपास’नंतर तिच्या आयुष्यात घडलेल्या अनुभवांबाबत खुलासा केला आहे. ‘टाईमपास’च्या टीमने लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान संपूर्ण टीम पुन्हा एकत्र आली होती. यावेळी केतकीने विविध विषयांवर मनमोकळेपणाने संवाद साधला.
केतकीने सांगितलं की, चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान तिला कुठलाही सीन अस्वस्थ करणारा वाटला नाही. 'रवी सर प्रत्येक सीन अगदी नीट समजावून सांगायचे. मी स्वभावाने फारच लाजाळू होते. एखादी साधी गोष्ट मागायलाही मला अनेकदा विचार करावा लागायचा आणि तो लाजाळूपणा माझ्या वागण्यात स्पष्ट दिसायचा,' असं ती म्हणाली.
‘टाईमपास’नंतर आलेल्या बदलांबद्दल बोलताना केतकी म्हणाली, 'या चित्रपटानंतर माझ्यात खूप बदल झाला. पुण्यात क्लासला जातानादेखील बाबा मला सोडायला यायचे. कारण, चित्रपटानंतर फेसबुकवर मला थेट लग्नाच्या प्रस्तावांचे मेसेज यायला लागले होते. चि.सौ. का केतकी… आमचा अमुक एक चिरंजीव… अशा स्वरूपाच्या पत्रिकादेखील पाठवल्या जायच्या.'
ती पुढे म्हणाली, 'काही जण तर ‘मी तुझ्यासाठी आयटी क्षेत्रात करिअर करतोय, शिकतोय आणि लवकरच तुझ्या आई-वडिलांकडे तुझा हात मागायला येणार आहे,’ असंही लिहायचे. एका टप्प्यावर ही परिस्थिती चिंताजनक झाली होती. कारण बाबालादेखील असे मेसेज यायचे की, मला कोणत्या वेळी कुठे क्लास असतो किंवा मला कुठलं हॉट चॉकलेट आवडतं. त्यामुळे घरच्यांचीही काळजी वाढली होती.'
‘टाईमपास’ प्रदर्शित झाल्यानंतर जवळपास चार ते पाच वर्षे असे प्रकार सुरू होते. आजही अधूनमधून असे अनुभव येतात, असं केतकीने स्पष्ट केलं.