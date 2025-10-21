English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर असरानींना मिळाली संधी, इंदिरा गांधींच्या मदतीने बदललं आयुष्य

Indira Gandhi helped Asrani : लोकप्रिय आणि ज्येष्ठ अभिनेता असरानी यांचे निधन झाले असून, त्यांच्या आठवणींसाठी बॉलिवूड कलाकार सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर करत आहेत.  

Intern | Updated: Oct 21, 2025, 06:17 PM IST
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील हास्य आणि विनोदी पात्रांसाठी ओळखले जाणारे गोवर्धन असरानी यांचे सोमवारी निधन झाले. वयाच्या ८४व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काही दिवसांपासून ते प्रकृतीच्या तक्रारींमुळे त्रस्त होते आणि जुहू येथील आरोग्य निधी रुग्णालयात उपचार घेत असताना सोमवारी दुपारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. असरानी हे त्यांच्या खास संवाद, हावभाव आणि विनोदी शैलीमुळे प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत राहतील. ‘हम अंग्रेज़ों के जमाने के जेलर हैं’ आणि ‘हमारे जेल में सुरंग?’ या संवादांनी त्यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील हास्य सम्राट म्हणून स्थिर स्थान दिले. त्यांच्या अनेक किस्स्या आणि आठवणी सोशल मीडियावरही चर्चेत आहेत.

करिअरमधला संघर्ष आणि इंदिरा गांधींची मदत

असरानी यांनी 50 वर्षांहून अधिक काळ 350 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले, मात्र सुरुवातीला त्यांना काम मिळवण्यासाठी कठीण संघर्ष करावा लागला. पुण्यातील भारतीय चित्रपट आणि दूरदर्शन संस्था (FTII) मध्ये शिक्षण घेतल्यानंतरही मुंबईत येऊन दोन वर्षे काम मिळवण्यात अडचणी आल्या. असरानी यांनी एका जुन्या मुलाखतीत सांगितले की, FTIIची पदवी असूनही त्यांना काम मिळत नव्हते. त्यांनी मुंबईत संगीत दिग्दर्शक नौशाद यांची भेट घेतली आणि अभिनयात संधी मिळेल अशी अपेक्षा ठेवली होती, परंतु नौशाद यांनी मदत केली नाही. निराश झाल्यावर ते जयपूरला परतले आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांना दुकानात काम करण्यास सांगितले. मात्र, अभिनय हा त्यांचा आवडता आणि एकमेव करिअरचा मार्ग होता.

FTII मध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करत असतानाही, त्यांनी सिनेमात संधी मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरू ठेवले. त्या वेळी, इंदिरा गांधी, ज्या माहिती आणि प्रसारण मंत्री होत्या, पुण्यात आल्या. FTII विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली की, प्रमाणपत्र असूनही काम मिळत नाही. इंदिरा गांधींनी त्यावेळी निर्मात्यांना सांगितले की FTIIचे प्रमाणपत्र असलेल्या कलाकारांना संधी द्यावी. या मदतीमुळे असरानींना ‘गुड्डी’ चित्रपटात भूमिका मिळाली आणि त्यांचा करिअर वळणावर आला. जया भादुरीसोबत कास्ट झालेल्या या चित्रपटानंतर FTIIच्या विद्यार्थ्यांकडे सिनेमाप्रेमींनी गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली.

वैयक्तिक जीवन

असरानी यांना पत्नी मंजू असरानी, बहीण आणि भाचा होते. त्यांना स्वतःची संतान नव्हती. त्यांच्या पार्थिवाचे अंतिम संस्कार सांताक्रूझ स्मशानभूमीत पार पडले.

अभिनय प्रवास आणि योगदान

असरानी यांनी ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘अभिमान’, ‘हेरा फेरी’, ‘शराबी’, ‘ढोल’, ‘धमाल’, ‘बालिका वधू’’सारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये अप्रतिम भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनयातली नैसर्गिकता, विनोदी टायमिंग, संवादफेक आणि हावभाव आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहेत. असरानी फक्त हास्य कलाकार नव्हते; त्यांनी गंभीर, भावनिक, खलनायक तसेच शिक्षक, वडील आणि अधिकारी यांसारख्या विविध पात्रांची भूमिका साकारली. त्यांच्या अभिनय शैलीमुळे त्यांनी 50 वर्षांहून अधिक काळ बॉलिवूडमध्ये स्थिर स्थान मिळवले. असरानींच्या निधनाने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक युग संपले आहे. त्यांच्या अभिनयाने, विनोदशैलीने आणि योगदानाने अनेक पिढ्यांना प्रेरणा दिली आहे. बॉलिवूडमधील दिग्गज कलाकार, निर्माते आणि चाहत्यांनी त्यांना सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली आहे.

FAQ
असरानी यांचे निधन कधी आणि कुठे झाले?
असरानी यांचे 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी वयाच्या 84व्या वर्षी मुंबईतील जुहू येथील आरोग्य निधी रुग्णालयात निधन झाले.

असरानी यांनी किती चित्रपटांमध्ये काम केले?
असरानी यांनी 50 वर्षांहून अधिक काळ 350 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘अभिमान’, ‘हेरा फेरी’, ‘बालिका वधू’ यांसारख्या चित्रपटांमधील भूमिका त्यांना लोकप्रियता मिळवून दिल्या.

असरानींना सिनेमात काम मिळवण्यासाठी कोणाची मदत मिळाली?
मुंबईत दोन वर्षे संघर्ष केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्यामुळे असरानींना निर्मात्यांकडून काम मिळाले आणि त्यांचा पहिला मोठा ब्रेक ‘गुड्डी’ चित्रपटातून झाला.

