  • मनोरंजन
विक्रम भट्टनंतर लेकीवरही आरोप; कोट्यवधींच्या फसवणुकीप्रकरणी FIR दाखल

Vikram Bhatt charges are also filed against his Daughter :30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात अडकलेले प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट यांना उदयपूर पोलिसांनी मुंबईतून अटक केली होती. आता या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 25, 2026, 07:24 AM IST
विक्रम भट्टनंतर लेकीवरही आरोप; कोट्यवधींच्या फसवणुकीप्रकरणी FIR दाखल

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक विक्रम भट्ट सध्या गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात अटक झाल्यानंतर आता या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, त्यांच्या मुलगी कृष्णा भट्ट हिच्यावरही 13.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याआधी या प्रकरणात विक्रम भट्ट यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांच्याविरोधातही एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.

राजस्थानमधील उदयपूर पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, चित्रपट निर्मितीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप भट्ट कुटुंबावर करण्यात आला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

उदयपूर येथील ‘इंदिरा आयव्हीएफ’चे संस्थापक आणि नामवंत उद्योजक डॉ. अजय मुरडिया यांनी भूपालपुरा पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, विक्रम भट्ट यांनी डॉ. मुरडिया यांच्या दिवंगत पत्नीच्या जीवनावर आधारित बायोपिक चित्रपट तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चित्रपटाच्या माध्यमातून सुमारे २०० कोटी रुपयांचा नफा मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले होते.

या प्रकल्पासाठी विक्रम भट्ट, त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट आणि मुलगी कृष्णा भट्ट हे तिघेही भागीदार म्हणून सहभागी असतील, असे सांगण्यात आले. या विश्वासावर डॉ. मुरडिया यांनी टप्प्याटप्प्याने ३० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या प्रकल्पात गुंतवली.

मात्र, मोठी रक्कम घेतल्यानंतरही चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले नाही. अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारला गेला नाही आणि दिलेले आश्वासन पाळण्यात आले नाही, असा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

आणखी एका बिझनेसमनचा आरोप

दरम्यान, विक्रम भट्ट न्यायालयीन कोठडीत असतानाच आणखी एका बिझनेसमनने पुढे येत त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मुलगी कृष्णा भट्ट हिच्यावर 13.5 कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीचा आरोप केला आहे. या तक्रारीनुसार, चित्रपट निर्मितीसाठी मोठी रक्कम घेण्यात आली, मात्र ठरल्याप्रमाणे चित्रपट तयार करण्यात आला नाही किंवा गुंतवलेली रक्कम परत करण्यात आली नाही.

या नव्या तक्रारीमुळे विक्रम भट्ट यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या असून, तपास यंत्रणांनी या व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.

पोलिसांची कारवाई

या संपूर्ण प्रकरणी उदयपूरच्या भूपालपुरा पोलीस ठाण्यात विक्रम भट्ट, त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, मुलगी कृष्णा भट्ट तसेच इतर सहा जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. राजस्थान आणि मुंबई पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत विक्रम भट्ट यांना मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानावरून अटक केली होती.

सध्या या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असून, संबंधित आर्थिक व्यवहार, करारपत्रे आणि बँक व्यवहारांची छाननी केली जात आहे.

विक्रम भट्ट यांची बाजू

दरम्यान, विक्रम भट्ट यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. एका लेखी निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, “हे सर्व आरोप पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. संबंधित तक्रारदारानेच करारानुसार तंत्रज्ञ आणि कलाकारांचे पैसे वेळेवर दिले नाहीत, त्यामुळे प्रकल्प रखडला. आम्ही कायदेशीर मार्गाने आमची बाजू सक्षमपणे मांडू.”

न्यायालयाचा निर्णय

या प्रकरणात विक्रम भट्ट यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणातील तपास अधिक वेगाने सुरू राहण्याची शक्यता आहे. 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

Tags:
Vikram BhattBollywood NewsVikram Bhatt Arrestbollywood controversyBollywood Crime News

