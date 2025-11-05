‘बाईपण भारी देवा’नंतर केदार शिंदेंचा नवा धमाका, लवकरच येतोय ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 5, 2025, 03:52 PM IST
झी स्टुडिओज नेहमीच प्रेक्षकांसाठी दर्जेदार आणि वेगळा आशय असलेले चित्रपट घेऊन येत असतात. आता झी स्टुडिओज आणि सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक केदार शिंदे पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज झाले आहेत. ‘बाईपण भारी देवा’च्या प्रचंड यशानंतर ते आणखी एक कौटुंबिक आणि भावनिक चित्रपट घेऊन येत आहेत. ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’

हा चित्रपट झी स्टुडिओज आणि सनफ्लॉवर स्टुडिओजच्या संयुक्त निर्मितीत तयार होत असून 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने केदार शिंदेंची कन्या सना शिंदे पहिल्यांदाच निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण करत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प दिग्दर्शकासाठी भावनिकदृष्ट्या अधिक खास ठरत आहे.

पोस्टर आणि कथा 

चित्रपटाचे पोस्टर नुकतेच सोशल मीडियावर झळकले असून त्यात सासू-सुनेची जोडी पाठमोरी दिसत आहे. त्यामुळे दोन्ही भूमिका कोण साकारणार याबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चित्रपटात प्रत्येक घरात दिसणाऱ्या सासू-सुनेच्या नात्यातील नोकझोक, जिव्हाळा, प्रेम आणि टोलेबाजी यांचे गोड-तिखट मिश्रण पाहायला मिळणार आहे.

'प्रत्येक घरात सासू-सुनेचं नातं वेगळ्या रंगात फुलतं. हसू, भांडणं, काळजी आणि प्रेम या सगळ्या भावना या चित्रपटात एकत्र दिसतील. विशेष म्हणजे या चित्रपटाच्या निमित्ताने माझी मुलगी सना निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण करत आहे ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे असं दिग्दर्शक केदार शिंदे म्हणाले.

झी स्टुडिओजकडून पुन्हा दर्जेदार चित्रपट

झी स्टुडिओजचे बिझनेस हेड बवेश जानवलेकर म्हणाले, 'केदार शिंदे नेहमीच प्रेक्षकांना उत्कृष्ट आणि संवेदनशील विषय देतात. ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ हा सध्याच्या काळातील सासू-सुनेच्या नात्याचा नवा प्रवास मांडणारा चित्रपट आहे. प्रत्येक घरातल्या सासूबाई आणि सूनबाई या कथेशी नक्कीच रिलेट करतील.'

चित्रपटाची कथा आणि संवाद वैशाली नाईक आणि ओमकार मंगेश दत्त यांनी लिहिले आहेत तर पटकथा वैशाली नाईक यांची आहे. छायाचित्रण आणि संकलनाची जबाबदारी मयूर हरदास यांनी सांभाळली आहे.

FAQ

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ चित्रपटाची घोषणा कधी आणि कशी झाली?

चित्रपटाची घोषणा दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून केली. हा चित्रपट झी स्टुडिओज आणि सनफ्लॉवर स्टुडिओजच्या संयुक्त निर्मितीत तयार होत असून, १६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. पोस्टर नुकतेच सोशल मीडियावर झळकलं असून, सासू-सुनेची जोडी पाठमोरी दिसत आहे.

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ चित्रपटाची कथा काय आहे?

हा चित्रपट सासू-सुनेच्या नात्यातील नोकझोक, जिव्हाळा, प्रेम आणि टोलेबाजी यांचं गोड-तिखट मिश्रण सादर करणार आहे. प्रत्येक घरात दिसणाऱ्या या नात्याचा भावनिक आणि कौटुंबिक प्रवास मांडला जाईल. ‘बाईपण भारी देवा’ प्रमाणे हा देखील संवेदनशील विषय असणार आहे.

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ चित्रपटाचं दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोण करत आहे?

दिग्दर्शन केदार शिंदे यांचं आहे. निर्मिती झी स्टुडिओज आणि सनफ्लॉवर स्टुडिओजच्या संयुक्त आहे. विशेष म्हणजे, केदार शिंदे यांची कन्या सना शिंदे पहिल्यांदाच निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण करत आहे, ज्यामुळे हा प्रकल्प केदारसाठी भावनिकदृष्ट्या खास आहे.

