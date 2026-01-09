अमिताभ बच्चन यांचा वारसा पुढे नेणार नाही’ अगस्त्य नंदाचं स्पष्ट वक्तव्य

मुंबई: बॉलिवूडमध्ये नव्या पिढीतील कलाकारांमध्ये सध्या अगस्त्य नंदा हे नाव विशेष चर्चेत आहे. त्याचा आगामी चित्रपट आणि त्याचं स्पष्टवक्तेपण यामुळे तो सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. जरी त्याचे आई-वडील थेट चित्रपटसृष्टीत सक्रिय नसले, तरी तो एका अशा कुटुंबातून येतो ज्याचा बॉलिवूडवर अनेक दशकांचा प्रभाव राहिला आहे. अमिताभ बच्चन यांची मुलगी श्वेता बच्चन आणि उद्योगपती निखील नंदा यांचा मुलगा म्हणजे अगस्त्य नंदा.
गेल्या काही वर्षांत बॉलिवूडमध्ये अनेक स्टारकिड्सने पदार्पण केलं आहे. त्यामुळे प्रेक्षक, समीक्षक आणि माध्यमांकडून त्यांच्याकडे अधिक अपेक्षांनी पाहिलं जातं. अगस्त्य नंदाही याला अपवाद नाही. बच्चन घराण्याशी असलेल्या नात्यामुळे त्याच्यावरही मोठ्या अपेक्षा लादल्या गेल्या आहेत. मात्र, या अपेक्षांचा दबाव आपल्यावर आहे का, असा प्रश्न त्याला अनेकदा विचारला जातो.
याच पार्श्वभूमीवर, आयएमडीबीला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत अगस्त्यला थेट विचारण्यात आलं की, 'तू बच्चन कुटुंबातून असल्यामुळे लोकांना तुझ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षांचं ओझं तुला जाणवतं का?' या प्रश्नावर उत्तर देताना त्याने अत्यंत संयत आणि स्पष्ट भूमिका मांडली.
अगस्त्य म्हणाला, 'मला कोणतंच दडपण जाणवत नाही, कारण अमिताभ बच्चन यांचा वारसा पुढे नेणं ही माझी जबाबदारी नाही. तो वारसा माझा नाही, असं मला मनापासून वाटतं.' त्याने पुढे स्पष्ट केलं की, त्याची ओळख केवळ एका आडनावापुरती मर्यादित राहू नये, हीच त्याची इच्छा आहे.
तो पुढे म्हणाला, 'माझं आडनाव नंदा आहे. मी आधी माझ्या वडिलांचा मुलगा आहे. त्यामुळे मला माझ्या वडिलांना अभिमान वाटेल असं काम करायचं आहे. मी माझ्या मेहनतीवर, माझ्या कामावर ओळख निर्माण करू इच्छितो.'
अगस्त्यच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर आणि मनोरंजनविश्वात चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी त्याच्या प्रामाणिक आणि स्पष्ट भूमिकेचं कौतुक केलं आहे, तर काहींनी हे वक्तव्य बॉलिवूडमधील “वारसा विरुद्ध स्वतःची ओळख' या जुन्या चर्चेला पुन्हा एकदा उजाळा देणारं असल्याचं म्हटलं आहे.
बॉलिवूडमध्ये मोठ्या घराण्यात जन्माला आलेल्या कलाकारांवर कायमच एक विशिष्ट चौकट लादली जाते. अशा परिस्थितीत अगस्त्य नंदाने स्वतःच्या ओळखीबाबत केलेलं हे विधान त्याच्या करिअरसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. तो पुढील काळात आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांची मनं जिंकू शकतो का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.