अगस्त्य नंदाचा 'इक्कीस' 7 कोटींनी सुरू, Box Office Collectionवर जोरदार प्रारंभ!

भारतीय सिनेमा जगतातील प्रसिद्ध दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी आपल्या बहुप्रतिक्षित 'इक्कीस' चित्रपटाने १ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटात अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिकेत सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतेरपाल यांची भूमिका साकारत आहेत, जे १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात परम वीर चक्र विजेते ठरले होते.
'इक्कीस' हा चित्रपट 1971 च्या भारत-पाक युद्धातील बासंतरच्या लढाईवर आधारित आहे, जे त्या युद्धातील एक महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक लढाई मानली जाते. या चित्रपटात संघर्ष, शौर्य, आणि बलिदान यांचा साक्षात्कार दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगस्त्य नंदा यांच्या अभिनयाची विशेष दखल घेतली जात आहे, विशेषतः त्यांच्या अभिनयातील सुसंवाद आणि भावनिक गहिराई.
चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवशी, सॅकनिल्क या ट्रेड ट्रॅकिंग साइटने दिलेल्या प्रारंभिक अंदाजानुसार, 'इक्कीस'ने ७ कोटी रुपये कलेक्शन केले. १ जानेवारी २०२६ रोजी हिंदी भाषेतील चित्रपटाची ऑक्युपन्सी 31.94% होती, ज्यामुळे चित्रपटाने दमदार सुरूवात केली आहे. याआधीच्या प्रदर्शित चित्रपटांच्या तुलनेत, 'इक्कीस'ने आपली जागा मजबूत केली असून, अधिक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे.
'इक्कीस' चा दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी या चित्रपटात युद्धातील वास्तविकता, त्यातील संघर्ष आणि सैनिकांच्या शौर्याची कथा प्रेक्षकांसमोर उभी केली आहे. अगस्त्य नंदा, ज्यांनी मुख्य पात्र सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतेरपाल याची भूमिका साकारली आहे, त्यांची भूमिका समर्पण, धैर्य आणि बलिदानाच्या गोष्टी सांगते. त्यांच्या अभिनयाला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.
चित्रपटात जयदीप अहलावत, सुहसिनी मुलय, सिकंदर खेर आणि राहुल देव यांचे महत्त्वपूर्ण पात्र आहेत, ज्यांनी कथा आणि घटनांना आणखी रंगत दिली आहे. या चित्रपटात एक विशेष गोष्ट म्हणजे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र आणि अस्रानी यांची पोस्टहुमस स्क्रीन अपीअरन्स, ज्यामुळे चित्रपटाला अधिक भावनिक आणि सन्मानजनक आयाम मिळाले आहेत. त्यांच्या अभिनयाने चित्रपटात एक गहन अनुभूती निर्माण केली आहे.
चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर, सोशल मीडियावर देखील चित्रपटाने धुमाकूळ घातला आहे. नेटिझन्सनी धर्मेंद्र आणि अस्रानी यांच्या अंतिम अभिनयासाठी विशेष प्रेम आणि आदर व्यक्त केला आहे. तसेच, अगस्त्य नंदा यांच्या अभिनयाचाही मोठा उत्सव साजरा केला गेला आहे. त्यांच्या अभिनयात असलेली भावनिक गहिराई आणि तयारी प्रेक्षकांच्या मनाला अत्यंत भावली आहे. या चित्रपटाच्या अभिनयाने आणि कथानकाने प्रेक्षकांच्या मनात एक जागा बनवली आहे.
दिल्लीतील विशेष स्क्रीनिंग दरम्यान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग यांनी 'इक्कीस' चित्रपटाच्या कलाकारांशी संवाद साधला. यावेळी अगस्त्य नंदा आणि जयदीप अहलावत यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला आणि चित्रपटाबद्दलचे त्यांचे विचार जाणून घेतले. या स्क्रीनिंगमध्ये सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतेरपाल यांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान देखील करण्यात आला, जे १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात शहीद झाले होते.
राजनाथ सिंग यांनी शहीद कुटुंबीयांना सन्मानित करत त्यांच्या योगदानाबद्दल आदर व्यक्त केला आणि त्यांना सलाम केला. यामुळे चित्रपटाची महत्त्वपूर्ण शंभर टक्के सन्मानाची भावना प्रकट केली गेली.
चित्रपटाची भविष्यातील अपेक्षा
सुरुवातीला अत्यंत चांगल्या प्रतिसादाने प्रदर्शित झालेल्या 'इक्कीस' चित्रपटाच्या भविष्यातील प्रदर्शनाबाबत अनेक तज्ञांना आणि समीक्षकांना आशा आहे की, चित्रपट अधिकाधिक सकारात्मक प्रतिसाद मिळवेल आणि बॉक्स ऑफिसवर उत्तम कलेक्शन करू शकेल. 'इक्कीस' ने शौर्य, बलिदान, आणि देशभक्तीच्या गोष्टीला खूप सुंदरतेने प्रकट केलं आहे, आणि त्यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक विचारप्रवण आणि हृदयस्पर्शी अनुभव ठरू शकतो.