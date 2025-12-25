English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • वय फक्त आकडा ठरलं! 58 वर्षीय माधुरीचा पराक्रम; ‘मिसेस देशपांडे’साठी पैलवानांनाही घाम फुटला

वय फक्त आकडा ठरलं! 58 वर्षीय माधुरीचा पराक्रम; ‘मिसेस देशपांडे’साठी पैलवानांनाही घाम फुटला

Madhuri Dixit's amazing fighting scenes in Mrs. Deshpande: रोमँटिक हिरोईन ते अ‍ॅक्शन क्वीन! ‘मिसेस देशपांडे’मध्ये माधुरीने गुंडांना धडा शिकवला

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 25, 2025, 01:07 PM IST
वय फक्त आकडा ठरलं! 58 वर्षीय माधुरीचा पराक्रम; ‘मिसेस देशपांडे’साठी पैलवानांनाही घाम फुटला

Madhuri Dixit in Mrs. Deshpande: आजपर्यंत आपण माधुरी दीक्षितला मुख्यत्वे रोमँटिक हिरोईन किंवा प्रेमळ आईच्या भूमिकेत पाहिलं आहे. मात्र, तिच्या आगामी नवीन सीरिज ‘मिसेस देशपांडे’मध्ये ती चक्क जोरदार अ‍ॅक्शन करत गुंडांवर ठसठशीत मात करत दिसणार आहे. या भूमिकेत माधुरीने आपल्या चाहत्यांना पूर्णपणे नवीन रूपात पाहण्याची संधी दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आजकालच्या अ‍ॅक्शन चित्रपटांमध्ये मोठ्या स्टार्स स्टंट्ससाठी बॉडी डबलचा वापर करतात, पण माधुरीने या सीरिजसाठी स्वतः कठोर मेहनत घेतली आहे. सर्व अ‍ॅक्शन सीन्स स्वतः केले असून, कोणतीही बॉडी डबल वापरण्यास तिने स्पष्ट नकार दिला आहे. माधुरीने या भूमिकेसाठी इस्रायली स्वसंरक्षण कला ‘क्राव मागा’चे धडे घेतले आणि त्यातून पडद्यावर तिने खळबळ उडवणारा परफॉर्मन्स दिला. प्रेक्षकांना तिच्या या भूमिकेवर विश्वास ठेवणे अवघड झाले आहे, कारण माधुरी दीक्षित ही मुख्यत्वे सौम्य किंवा कणखर प्रेमळ भूमिकांसाठी ओळखली जाते.

माधुरीने या अनुभवाबद्दल सांगितले, 'प्रेक्षकांना हे खरं वाटायला हवं. जेव्हा एखादी मध्यमवयीन, साधी गृहिणी तिच्यापेक्षा दुप्पट आकाराच्या पुरुषाशी दोन हात करते, तेव्हा त्यात एक वेगळी ताकद असते. ते नैसर्गिक दिसावं म्हणूनच मी स्वतः हे स्टंट्स करायचं ठरवलं.' ‘मिसेस देशपांडे’ची कथा थरारक आणि गूढ आहे. सीरिजमध्ये मुंबईतील खुनांच्या मालिकेचं कनेक्शन मिसेस देशपांडेच्या भूतकाळाशी जोडले आहे. पोलीस एका सिरियल किलर केस सोडवण्यासाठी तिची मदत घेतात, आणि एका खुन्याचा शोध घेण्यासाठी दुसऱ्या खुन्याची मदत घेणे ही थरारक कथा प्रेक्षकांना आकर्षित करते.

सीरिज JioHotstar वर 19 डिसेंबरपासून प्रेक्षकांसमोर येणार असून, तिच्या चाहत्यांसाठी हा अनुभव नक्कीच विस्मयकारक ठरणार आहे. माधुरीच्या या भूमिकेत प्रेक्षकांना तिच्या दमदार अभिनयासह अ‍ॅक्शन कौशल्याचा उत्तम अनुभव मिळणार आहे.

आपल्या करिअरबाबत माधुरीने म्हटलं, 'लॉकडाऊनच्या काळात प्रेक्षक जगभरातील सिनेमे पाहू लागले आहेत. आता त्यांना केवळ ग्लॅमर नको, तर जिवंत अभिनय हवा आहे. माझ्या करिअरची सुरुवात ‘अबोध’पासून झाली तेव्हापासून मी नियम मोडत आलो आहे. महिलांना अशा कणखर आणि नकारात्मक छटा असलेल्या भूमिका मिळणं ही काळाची गरज आहे.'

माधुरीच्या या नवा अवताराने बॉलिवूडमध्ये महिला कलाकारांसाठी नव्या प्रकारच्या भूमिकांची दिशा दाखवली आहे. त्याचा थरारक अनुभव प्रेक्षकांना स्क्रीनवर प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
madhuri dixitBollywood actressMarathi Actresssanjay DuttBollywood News

इतर बातम्या

'सुनबाई BMC Election च्या उमेदवारीसाठी इच्छुक?',...

मुंबई बातम्या