बंगला-पैशांपेक्षा मौल्यवान! धर्मेंद्र यांच्या वारशातून मुलीनं केली एका खास गोष्टीची मागणी

24 नोव्हेंबर हा दिवस हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी अत्यंत काळा ठरला. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ आणि बहुमुखी अभिनेते धर्मेंद्र यांनी वयाच्या 89 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने केवळ कुटुंबियांनाच नव्हे, तर देशभरातील लाखो चाहत्यांना खोलवर दुःखाचा धक्का बसला आहे. ‘ही-मॅन ऑफ बॉलिवूड’, साधेपणा आणि मोठ्या मनासाठी ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांनी आपल्या कार्याने आणि व्यक्तिमत्त्वाने संपूर्ण पिढीला मोहून टाकले.
धर्मेंद्र यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील नातीदेखील खूप चर्चेत राहिली. पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांच्याशी त्यांना दोन मुलगे सनी देओल, बॉबी देओल आणि दोन मुली होत्या. त्यानंतर 1980 मध्ये त्यांनी अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्याशी विवाह केला. या विवाहातून त्यांना दोन मुली ईशा आणि अहाना देओल झाल्या. धर्मेंद्र यांनी दोन्ही कुटुंबातील मुलांना सारख्याच प्रेमाने आणि जबाबदारीने सांभाळले. म्हणूनच त्यांच्या निधनानंतर नव्या-पुराण्या आठवणी आणि अनुभव सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत.
धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीबद्दल चर्चा सुरू झाली असताना एक जुनी मुलाखत पुन्हा प्रकाशझोतात आली आहे. या मुलाखतीत अहाना देओलने दिलेलं एक विधान आज पुन्हा भावूक करून जातं. तिला विचारण्यात आलं होतं 'वारसाहक्काने वडिलांकडून तुला काय हवं आहे?' अहाना हसत म्हणाली होती 'ना पैसा, ना प्रसिद्धी, ना बंगले… मला फक्त माझ्या बाबांची एकच गोष्ट हवी — त्यांची पहिली फियाट कार.'
धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या स्ट्रगलच्या सुरुवातीला घेतलेली फियाट कार त्यांच्यासाठी एक भावनिक आठवण होती. सुरुवातीच्या शूटिंग्ज, पहिल्या कमाईची खुशाली, पहिल्यांदा कुटुंबासोबत केलेला प्रवास या गाडीशी जोडलेल्या असंख्य आठवणींमुळे ती धर्मेंद्र यांच्यासाठीही खूप मौल्यवान होती. अहाना म्हणते, 'त्या कारमध्ये बाबांचे संपूर्ण आयुष्य दडलेलं आहे. तिच्यात त्यांचे संघर्ष, यश, आणि आमच्या लहानपणीच्या आठवणी आहेत. म्हणूनच मला ती गाडी वारसाहक्काने हवी होती.'
अहाना देओलने वडिलांबद्दलची एक हृदयस्पर्शी आठवण सांगितली होती. 'मी फक्त सहा वर्षांची होते. बाबा लोणावळ्यातील शेतावर जात होते. मी अचानक म्हणाले ‘मलाही यायचं!’. क्षणाचाही विचार न करता त्यांनी माझी बॅग पॅक केली, मला मांडीवर बसवलं आणि मला त्यांच्यासोबत घेऊन गेले.' अहाना पुढे म्हणते 'ती सफर, बाबांच्या मांडीवर बसण्याचा तो अनुभव… माझ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर आठवण आहे.'
अहाना धर्मेंद्र यांच्या शिकवणीबद्दल बोलताना भावुक होते.ती सांगते 'बाबांनी मला नेहमीच प्रेम, आपुलकी आणि साधेपणाची शिकवण दिली. ते म्हणायचे की आयुष्यातील खरी श्रीमंती म्हणजे प्रेम, आरोग्य, आणि मनाची मजबुती. हे शब्द वरवर साधे वाटतात, पण त्यांच्या अर्थाची खोली आयुष्यभर जाणवते.'
काही काळापासून धर्मेंद्र तब्येतीच्या समस्यांनी त्रस्त होते. 31 ऑक्टोबर रोजी त्यांना श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने मुंबईतील ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. काही दिवस व्हेंटिलेटरवर उपचार घेतल्यानंतर कुटुंबाने त्यांना घरी नेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून ते घरीच वैद्यकीय देखरेखीखाली होते.
FAQ
धर्मेंद्र यांच्याकडे एकूण किती मुलं आहेत?
धर्मेंद्र यांना पहिल्या पत्नी प्रकाश कौरपासून दोन पुत्र (सनी व बॉबी देओल) आणि दोन मुली, तसेच दुसऱ्या पत्नी हेमा मालिनींपासून दोन मुली (ईशा व अहाना देओल) आहेत. एकूण सहा मुलं.
अहाना देओलला वडिलांकडून वारसाहक्कात कोणती गोष्ट हवी होती?
अहानाला वडिलांची कोणतीही संपत्ती, पैसा किंवा मालमत्ता नको होती. तिला फक्त धर्मेंद्र यांची पहिली फियाट कार आठवणी म्हणून हवी होती.
धर्मेंद्र यांच्या निधनाचे कारण काय होते?
धर्मेंद्र यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने 31 ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. काही दिवस उपचारानंतर त्यांना घरी आणण्यात आले. 24 नोव्हेंबरला वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.