'त्याने मला इतकं घट्ट पकडलं की..', उर्मिला मातोंडकर संतापली, नेमकं काय घडलेलं?

Urmila Matondkar : राम गोपाल वर्मा दिग्दर्शित रंगीला हा बॉलिवूडमधील सर्वात स्टायलिश आणि आयकॉनिक चित्रपट मानला जातो. या चित्रपटातील ‘हाय रामा’ हे गाणं आजही त्याच्या रोमँटिक कोरियोग्राफी आणि उर्मिला-जॅकी श्रॉफ यांच्या अप्रतिम केमिस्ट्रीसाठी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. मात्र, या गाण्यामागे एक किस्सा आहे, ज्याची माहिती आता कोरियोग्राफर अहमद खान यांनी दिली आहे.
अहमद खान त्या वेळी फक्त 19 वर्षांचे होते आणि मोठ्या कलाकारांसोबत काम करण्याचा हा त्यांचा सुरुवातीचा काळ. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की गाण्यातील काही अॅक्शन-रोमँटिक सीनमुळे उर्मिला मातोंडकरला प्रत्यक्षात दुखापत झाली होती.
अहमद महबूब स्टुडिओत झालेल्या त्या दिवसाच्या शूटची आठवण सांगताना म्हणाले की, 'जॅकी श्रॉफ दिसायला जरी रफ-टफ वाटत असले तरी ते खूप भावूक आहेत. पण गाण्याच्या एका सीक्वेन्समध्ये त्यांनी उर्मिलाला जसं पकडलं आणि फिरवलं, त्यामुळं तिच्या हाताला खरंच दुखापत झाली'.
अहमद सांगतात की जॅकी श्रॉफने उर्मिलाला एका सीनमध्ये जोरात फिरवल्याने तिच्या हाताला आणि खांद्याला लागलं. पण तरीही जॅकी श्रॉफचा हेतू चुकीचा नव्हता. ते संपूर्ण सेटवर तिची काळजीच घेत होते.
अहमद त्या वेळी अगदी तरुण होते आणि जॅकी श्रॉफला चूक सांगण्याचं धाडस त्यांच्यात नव्हतं. ते घाबरलेले पाहून जॅकी श्रॉफ त्यांच्याकडे येऊन म्हणाले, 'भेदू, तू टेंशन मत ले. मी सगळं सांभाळतो. मी तुझ्या पाठीशी आहे'.
हे ऐकून अहमदचं मनोबल वाढलं. ते म्हणाले की जॅकी त्यांच्यावर विश्वास दाखवत असल्यामुळेच ते त्या कठीण सीक्वेन्सचं दिग्दर्शन सहज करू शकले. उर्मिलाही जाणवलं की सीनसाठी ते आवश्यक होतं. उर्मिलाने एक-दोन वेळा तिला त्रास होत असल्याचं सांगितलं होतं.
'तिने मला सांगितलं तो मला खूप जोरात पकडतो आहे. पण नंतर तिला समजलं की तो त्या सीनचा भाग आहे आणि तिने शूट सुरू ठेवला. उर्मिला नेहमीप्रमाणेच प्रोफेशनल राहिली आणि सीन परिपूर्ण करण्यासाठी ती पूर्ण तयारीने उभी राहिली.
FAQ
1) ‘हाय रामा’ गाण्याच्या शूटदरम्यान नेमकं काय घडलं?
गाण्यातील एका रोमँटिक-स्पिन सीक्वेन्समध्ये जॅकी श्रॉफ यांनी उर्मिलाला फिरवताना तिच्या हाताला आणि खांद्याला प्रत्यक्ष दुखापत झाली.
2) उर्मिलाला लागलेली दुखापत गंभीर होती का?
नाही, ही किरकोळ दुखापत होती. मात्र शूटिंगदरम्यान अचानक झालेली असल्यामुळे थोडी वेदना जाणवली.
3) जॅकी श्रॉफ यांनी उर्मिलाला दुखापत का झाली? ते खडूस होते का?
अहमद खान यांच्या मते, जॅकी श्रॉफ दिसायला रफ-टफ वाटतात पण ते खूप भावूक आणि सज्जन आहेत. दुखापत पूर्णपणे सीनच्या जोरदार कोरियोग्राफीमुळे झाली होती, हेतूपुरस्सर नव्हे.