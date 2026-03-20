'मी म्हणालो की मला नयनतारा हवी आहे, तर मुख्यमंत्री माझे...'; नेत्याच्या विधानाने नवा वाद

Want Nayanthara Comment Taking Dig At Chief Minister: अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजेच तामिळनाडूमधील एआयएडीएमके पक्षाचे नेते सी. व्ही. षण्मुगम यांनी प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेत्री नयताराबद्दल केलेल्या एका वादग्रस्त विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल द्रमुक सरकारचा निषेध करण्यासाठी, एआयएडीएमकेने विल्लुपुरम येथील आंदोलन केलं. या आंदोलनादरम्यान भाषण करताना षण्मुगम यांनी आपल्या एका वक्तव्यामध्ये नयनताराचा उल्लेख केला. मात्र त्यांनी ज्या संदर्भातून नयनताराचा उल्लेख केला ती गोष्ट अनेकांना खटकली असून सोशल मीडियावरुन आता षण्मुगम यांच्यावर टीका केली जात आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याबद्दल बोलताना षण्मुगम यांनी नयनताराचा उल्लेख केला. “अब्दुल कलाम यांनी आम्हाला स्वप्न पाहायला सांगितले. त्यांनी (मुख्यमंत्री स्टॅलिन) यांनी तर आपली स्वप्ने इतरांना सांगावीत असेही म्हटले. जर मी म्हणालो की मला नयनतारा हवी आहे, तर ते (मुख्यमंत्री स्टॅलिन) माझे स्वप्न पूर्ण करतील का? जर कोणी त्यांना (मुख्यमंत्री स्टॅलिन) नयनतारासोबत आपलं लग्न लावून देण्यास सांगितले, तर त्यांना ते स्वप्न पूर्ण करता येईल का?” असं षण्मुगम जाहीर भाषणात म्हणाले. या भाषणाची क्लिप व्हायरल झाली असून अनेकांनी षण्मुगम यांनी विषय कुठला कुठे नेला असं म्हणत त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
"तामिळनाडूच्या राजकारणातील सगळेच पुरुष खूप किळसवाणे आहेत. नयनतारा विवाहित असून तिला मुले आहेत आणि तरीही ते तिचे नाव अशा वादात ओढत आहेत. किती नीच लोक आहेत ही," असं एकाने नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं आहे. तर अन्य एकाने. "या भाषणावरुन असं दिसतंय की माजी मंत्र्यांची जनतेसाठी कोणतीही स्वप्ने नाहीत! अभिनेत्री असणे तुम्हाला इतके घृणास्पद वाटते का मिस्टर सी. व्ही. षण्मुगम?" असा सवाल अन्य एकाने केला आहे. अनेकांनी तर उघडपणे नयनताराने यावर बोललं पाहिजे असं म्हटलं आहे. नयनताराचे चाहते यावरुन प्रचंड संतापले आहेत.
मात्र नयनताराने यावर कोणतंही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही. या वादावर तिने आतापर्यंत तरी न बोलण्याची भूमिका घेतली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र तिच्यावतीने तिच्या चाहत्यांनीच षण्मुगम यांच्यावर सडकून टीकेची झोड उठवल्याचं सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. नयनतारा या प्रकरणावर कधी आणि काय बोलणार याकडे तिच्या चाहत्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. नयनतारासाठी हे वर्ष खास असणार आहे कारण ती अनेक मोठ्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून या चित्रपटांमध्ये मुकुथी अम्मन 2, मन्नगट्टी 1960 सिन्स, हाय, रक्केई, एनबीके 111, पेट्रीऑट, डिअर स्टुडंट, पट्टू आणि टॉक्सिक या चित्रपटांचा समावेश आहे.