इंडिगोनंतर एअर इंडियाचा मोठा गोंधळ! फ्लाइट 6 तास लेट, संतापलेल्या सोनाक्षी सिन्हा काय म्हणाली ?

बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ही आपल्या अभिनयासोबतच स्पष्टवक्तेपणा आणि सोशल मीडियावरील सक्रियतेमुळे कायम चर्चेत असते. चित्रपटसृष्टीतील घडामोडी, आगामी प्रोजेक्ट्स तसेच वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अपडेट्स ती नियमितपणे चाहत्यांशी शेअर करत असते. तिचा मोठा चाहता वर्ग असून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती चाहत्यांशी थेट संवाद साधताना दिसते. अनेकदा विविध विषयांवर ती आपली मते मोकळेपणाने मांडते, त्यामुळे तिच्या पोस्ट्स नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात.
अशातच अलीकडेच सोनाक्षीने शेअर केलेल्या एका इन्स्टाग्राम स्टोरीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. सोनाक्षी ज्या एअर इंडियाच्या विमानाने प्रवास करणार होती, त्या फ्लाइटला तब्बल 6 तासांचा विलंब झाला. नियोजित वेळेनुसार सायंकाळी 5 वाजता उड्डाण होणारी ही फ्लाइट सतत पुढे ढकलण्यात आली. दुपारी 4 वाजल्यापासून विमानतळावर उपस्थित असलेल्या सोनाक्षीला अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागली. विशेष म्हणजे या विलंबाबाबत प्रवाशांना कोणतंही ठोस कारण सांगण्यात आलं नाही, त्यामुळे विमानतळावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
फ्लाइटच्या वेळेत वारंवार बदल होत राहिल्याने प्रवाशांमध्ये अस्वस्थता वाढत गेली. अखेर ही फ्लाइट रात्री 11 वाजता उड्डाण झाली. तब्बल 6 तासांचा विलंब हा कोणत्याही प्रवाशासाठी त्रासदायक ठरतो आणि हाच अनुभव सोनाक्षीनेही घेतला. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या अभिनेत्रीने इन्स्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करत आपला राग व्यक्त केला. 'हेट यू एअर इंडिया' अशा शब्दांत तिने एअर इंडियावर नाराजी व्यक्त करत, फ्लाइटच्या विलंबाचा संपूर्ण अनुभव चाहत्यांसमोर मांडला.
सोनाक्षीच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पूर आला. अनेक चाहत्यांनी आणि नेटकऱ्यांनी तिच्या संतापाला पाठिंबा दिला, तर काहींनी एअर इंडियाच्या सेवा आणि व्यवस्थापनावर सवाल उपस्थित केले. काही प्रवाशांनी स्वतःचेही अशाच प्रकारचे अनुभव शेअर केले, ज्यामुळे हा विषय अधिकच गाजला. मात्र, काही वेळानंतर सोनाक्षीने ही स्टोरी डिलीट केली. तरीसुद्धा, तोपर्यंत ही घटना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली होती.
दरम्यान, सोनाक्षी सिन्हाने 2010 साली सलमान खानसोबत दबंग या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. पहिल्याच चित्रपटातून तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि त्यानंतर तिने मागे वळून पाहिलं नाही. सन ऑफ सरदार, राऊडी राठोड, हॉलिडे, मिशन मंगल, लुटेरा, हिम्मतवाला आणि आर… राजकुमार यांसारख्या विविध धाटणीच्या चित्रपटांमधून तिने आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केली आहे.
चित्रपटांव्यतिरिक्त सोनाक्षीने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही प्रभावी कामगिरी केली आहे. दहाड आणि हिरामंडी या वेब सीरिजमधील तिच्या भूमिकांना प्रेक्षकांकडून विशेष पसंती मिळाली. सध्या एअर इंडियाच्या फ्लाइटला झालेल्या विलंबामुळे आणि त्यावर व्यक्त केलेल्या संतापामुळे सोनाक्षी सिन्हा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.