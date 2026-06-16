‘आईला माझ्या भावाचं गुप्तांग...’, भावाबद्दलच महिला स्टॅण्डअप कॉमेडियनचं धक्कादायक विधान; 'महिलांना काहीही...' नेटकऱ्यांचा सवाल

Aishwarya Mohanraj Video Viral: भारतातील स्टॅण्डअप कॉमेडियन्सवर सध्या सर्वच स्तरांमधून टीका होताना दिसतेय. स्टॅण्डअपच्या नावाखाली आपल्या कार्यक्रमांसाठी आलेल्या प्रेक्षकांसोबत स्टॅण्डअप कॉमेडियन अश्लील गोष्टींवर चर्चा घडवून आणत असल्याचं अनेक प्रकरणांमध्ये निदर्शनास आलं आहे. प्रणित मोरेनंतर दिल्लीमधील आयआयटीमधून शिकलेल्या मधुर विर्लीचाही दोन वर्षांपूर्वीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात टीकेची झोड उठली. त्याने या प्रकरणावर माफीही मागितल्याने हे प्रकरण शांत होत असतानाच आता एका महिला स्टॅण्डअप कॉमेडियनचा जुना व्हिडीओ समोर आला असून वादग्रस्त विधानं करण्यात आम्ही महिलाही पुरुषांपेक्षा कमी नाही असं म्हणण्यासारखं विधानं तिने या व्हिडीओत केली आहेत. या स्टॅण्डअप कॉमेडियनचं नाव आहे, ऐश्वर्या मोहनराज!
ऐश्वर्या मोहनराजचा कॉमिसस्थान नावाच्या कार्यक्रमातील व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पुरुष कॉमेडियन आणि महिला कॉमेडियनसाठी वेगळे नियम आहेत का? असा सवाल विचारण्यात येत आहे. प्रत्येक कॉमेडियनला मर्यादा हवी मग तो पुरुष असो किंवा स्री, असं काहींनी म्हटलं आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये मोहनराज ही तिच्या भावाच्या जन्मासंदर्भात बोलताना दिसत आहे. "माझी आई पुरुषांचा फार द्वेष करते. तिने माझ्या भावाला जन्म दिल्यानंतर त्याचं गुप्तांग कापायचं होतं. ते न करता आल्याने ती रडत होती," असं विधान या व्हिडीओत ऐश्वर्याने केलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता पुढे तिने, "भविष्यात जेव्हा मला मुलगा होईल तेव्हा मी माझ्या आईचं स्वप्न पूर्ण करेन," असंही ऐश्वर्याने म्हटलं आहे.
ऐश्वर्याचा हा व्हिडीओ आता व्हायरल झाला असून अनेकांनी या विनोंदांवर हसणाऱ्या समोर बसलेल्या प्रेक्षकांवरही निशाणा साधला आहे. "फेमिनिस्ट लोकांची डबल ढोलकी भूमिका ही अशीच असते," असं म्हणत अनेकांनी टीका केली आहे. असं विधान एखाद्या पुरुष कॉमेडियनने लहान मुलीसंदर्भात केलं असतं तर लगेच त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई झाली असते. त्याचे सामाजिक परिणाम दिसून आले असते, असं नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे. "हा काही विनोद नाही. हा पुरुषांबद्दलचा तिरस्कार आहे. यामध्ये बोलणाऱ्यांचं आणि ज्याच्याबद्दल बोलत आहेत त्याची भूमिका बदला इंटरनेटवर मोठा वाद निर्माण होईल. दुटप्पी भूमिकेचे हे परमोच्च बिंदू आहे," असं म्हणत एकाने टीका केली आहे. 'महिलांना काहीही बोलण्याची सवलत का?' दिली जाते असा सवालही एकाने विचारला आहे.
अनेकांनी इंटरनेटवर कशाप्रकारे कोण जोक करतंय यावरुन वाद निर्माण होतात याकडेही लक्ष वेधलं आहे. "भारतात महिला कॉमेडियन उघडपणे लहान मुलाचे अवयव कापण्यासंदर्भात बोलू शकते. मात्र कॉमेडी करणारी व्यक्ती पुरुष असेल तर तो सहमतीने होणाऱ्या शरीरसंबंधांबद्दलही बोलू शकत नाही. हा कसला न्याय झाला?" असा सवाल एकाने विचारला आहे.
She is saying that when her brother was born, her mother wanted to cut his private part.— ︎ ︎venom (@venom1s) June 15, 2026
She started crying because she couldn't.
Now she said that when she has a son in the future, she'll fulfill her mother's dream.
A man will never even think about making such a statement… pic.twitter.com/wmQsmAlGLe
हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर खरोखरच इंडियन स्टॅण्डअप कॉमेडियन स्तर सोडून अश्लील विधानं करतात आणि त्यालाच लोक कॉमेडी समजून हसत असतात का असा सवालही टीकाकांकडून उपस्थित केला जात आहे.