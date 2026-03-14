'असे कपडे घालून व्ह्यूज वाढवण्याचा...' कपड्यांवरून ऐश्वर्या नारकर ट्रोल, अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर

मुंबई : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असतात आणि त्यांच्या पोस्टस नेहमीच चर्चेत राहतात. त्यांनी विविध मालिका, सिनेमा आणि नाटकांमधून आपली अभिनय छाप पाडली आहे, तर अभिनयाबरोबरच त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टसुद्धा चाहत्यांच्या लक्षात येतात. विशेषतः ऐश्वर्या आणि त्यांच्या पती नारकर यांचे रील व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय ठरतात. दोघेही फिटनेसप्रेमी असून, त्यांच्या व्यायामाचे व्हिडिओ ते नियमितपणे शेअर करत राहतात, ज्यामुळे त्यांना चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो.
अलीकडेच ऐश्वर्या नारकर यांनी आपल्या योगसाधनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. या व्हिडिओचा उद्देश फिटनेस, व्यायाम आणि आरोग्याचे महत्त्व प्रेक्षकांसमोर आणणे होता. मात्र या व्हिडिओवर एका नेटकऱ्याने कमेंट करत त्या चर्चेचा गदारोळ उडवला.
युझरने कमेंटमध्ये लिहिलं, 'निदान कॅमेरासमोर तरी फुल कपडे घालून योगा करत जा मॅडम.' या टीकेकडे दुर्लक्ष न करता ऐश्वर्या नारकर यांनी थेट आणि सडेतोड उत्तर दिले. त्यांनी कमेंटचा स्क्रीनशॉट शेअर करत लिहिलं, 'बुरसटलेले विचार सोडा. तुमचा फोकस का हलतोय?'
युझर थांबला नाही आणि पुन्हा लिहिलं, “याला तुम्ही बुरसटलेले विचार म्हणत असाल तर तुमच्या अकलेची कीव करावीशी वाटते. व्हिडिओला व्ह्यूज वाढवण्यासाठी असे कपडे घालून व्हिडिओ बनवता.” या आरोपांवर ऐश्वर्या नारकर यांनी स्पष्ट मत मांडलं: “मुद्दा व्यायामाचा आहे. कोणी काय कपडे घालावे हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तुमचं स्टेटमेंट वरून अक्कल कळते आहे तुमची. व्यायाम करा, तो उपयोगी पडेल.”
यानंतरही युझरने पुन्हा कमेंट करून म्हटलं, “कोणते कपडे घालायचे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, पण तुमच्या अशा कपड्यांमुळे लहान मुलं बिघडतात त्याचं काय करायचं?” यावर ऐश्वर्या नारकर यांनी सडेतोड आणि थेट उत्तर दिले: “त्यांना व्यायाम करायला शिकवा, म्हणजे विचारांचा समतोल येईल आणि डोकं शाबूत राहिल. नाहीतर तुमच्यासारखे होणार मोठे होऊन.”
ऐश्वर्या नारकरच्या या सडेतोड उत्तरामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा रंगली आहे. अनेकांनी त्यांच्या या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे, तर काही चाहत्यांनी ट्रोलर्सना योग्य उत्तर दिल्याबद्दल त्यांचं कौतुक केलं आहे. काहींनी तर या सडेतोड प्रतिक्रियेची क्लिप रील स्वरूपात शेअर करून आणखी चर्चा वाढवली आहे.
या प्रकरणातून ऐश्वर्या नारकरने स्पष्ट केलं की, फिटनेस, योगा आणि व्यायाम हा मुख्य मुद्दा आहे, कपड्यांवर टीका किंवा ट्रोलिंग यावर लक्ष देण्यापेक्षा व्यक्तीने आपला आरोग्य आणि मानसिक संतुलन टिकवणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी धैर्य दाखवत ट्रोलिंगला योग्य आणि सडेतोड उत्तर दिले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची प्रशंसा केली जात आहे. ऐश्वर्या नारकरच्या या घटनेतून स्पष्ट झाले की सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना कसा करावा आणि योग्य संदेश कसा द्यावा हे त्यांनी उत्तम प्रकारे दाखवले. त्यांच्या या सडेतोड प्रतिक्रियेमुळे फिटनेस, योगा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याबाबत जनमानसात सकारात्मक संदेश पसरला आहे.