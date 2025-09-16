नाटकाच्या रंगमंचावर ऐश्वर्या नारकर यांचा दमदार कमबॅक; नवरा-बायकोची जोडी आणि ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्रीची उपस्थिती; पाहा पोस्टर

मराठी रंगभूमीवरील प्रेक्षकवर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. मागील काही वर्षांत रंगमंचावर अनेक नवनवीन विषय आणि प्रयोग सादर केले गेले असून, त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये नाटकांविषयी उत्सुकता सतत टिकून राहते. प्रिया बापट-उमेश कामत, सखी गोखले-सुव्रत जोशी, प्रसाद खांडेकर-नम्रता संभेराव यांसारख्या कलाकारांच्या नाट्यप्रकल्पांना सध्या प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.अशातच मालिकाविश्वातील लोकप्रिय जोडी ऐश्वर्या व अविनाश नारकर रंगभूमीवर कमबॅक करण्यासाठी सज्ज आहे. त्यांच्या नव्या नाटकाचं पहिलं पोस्टर नुकतंच लाँच करण्यात आलं आहे.
मनोरंजन विश्वातील आदर्श जोड्यांमध्ये गिणल्या जाणाऱ्या या दोघांनी अनेक मालिका, नाटक आणि चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलेलं आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे दोघे मुख्यतः टेलिव्हिजनवर सक्रिय होते. अविनाश नारकर सध्या 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' आणि 'तारिणी' या लोकप्रिय मालिकांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत आहेत. ऐश्वर्या नारकर ‘सातव्या मुलीची सातवी मुलगी’ मालिकेनंतर प्रेक्षकांच्या भेटीस रंगभूमीवर परत येण्याची तयारी करत होत्या. अखेर त्यांनी त्यांच्या नव्या नाटकाचं पोस्टर शेअर करून चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली.
नवीन नाटकाचं नाव ‘शेवग्याच्या शेंगा’ आहे. या नाटकाचे लेखक, दिग्दर्शक व गीतकार गजेंद्र अहिरे, तर निर्मितीची जबाबदारी दीप्ती जोशी यांनी घेतली आहे. नाटकाचा शुभारंभाचा प्रयोग २७ सप्टेंबरला पुण्यात होणार असून, त्याच दिवशी दोन प्रयोग सादर केले जातील.
नाटकात ऐश्वर्या व अविनाश यांच्या प्रमुख भूमिकांसोबत लोकप्रिय अभिनेत्री नंदिता पाटकर देखील झळकणार आहे. नंदिताने यापूर्वी 'एलिझाबेथ एकादशी' सिनेमात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या, तसेच 'स्टार प्रवाह’च्या 'सहकुटुंब सहपरिवार' मालिकेतही दिसली होती. याशिवाय 'आई कुठे काय करते' फेम अपूर्वा गोरे महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. नवोदित कलाकार अंकिता दिप्ती आणि साकार देसाई सुद्धा या नाटकाचा भाग आहेत.
नाटकाचं पहिलं पोस्टर समोर येताच प्रेक्षकांनी आणि नेटकऱ्यांनी संपूर्ण टीमवर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. तसेच, रंगभूमीवरील अनेक कलाकारांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत, ज्यात आशुतोष गोखले, मधुराणी प्रभूलकर, शुभंकर एकबोटे, सीमा घोगळे, अश्विनी कासार, चेतर गुरव, सुरुची अडारकर, तितीक्षा तावडे आणि ऋजुता देशमुख यांचा समावेश आहे. ‘शेवग्याच्या शेंगा’ नाटकाच्या प्रदर्शनाची प्रेक्षक उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत, आणि ऐश्वर्या-अविनाश यांची जोडी पुन्हा एकदा रंगभूमीवर चमकणार आहे.
FAQ
‘शेवग्याच्या शेंगा’ नाटकाचा पहिला प्रयोग कधी होणार आहे?
या नाटकात प्रमुख भूमिका कोण साकारणार आहेत?
‘शेवग्याच्या शेंगा’ नाटकाचे लेखक-दिग्दर्शक कोण आहेत?
