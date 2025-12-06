ऐश्वर्या राय सतत आराध्याचा हात का धरून फिरते? अभिनेत्रीने सांगितलं यामागचं कारण

Aishwarya Rai Bachchan : रेड सी फिल्म फेस्टिव्हल 2025 च्या ओपनिंग सोहळ्याला उपस्थित राहताना ऐश्वर्या राय बच्चन नेहमीप्रमाणे ग्लॅमरस लूकमध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. मात्र, कार्यक्रमादरम्यान तिला तिच्या मुलगी आराध्याबद्दल विचारलेला एक प्रश्न विशेष चर्चेत आला आहे.
अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी ऐश्वर्या राय आपल्या मुलीचा म्हणजेच आराध्याचा हात धरून जाताना दिसत असते. यावरून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर मात्र तिने अतिशय सिंपल आणि नम्रतेने याचे उत्तर देत ट्रोलर्सलाही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
या प्रश्नाला उत्तर देताना ऐश्वर्या राय म्हणाली की, 'हे काही माझं प्लॅनिंग नसतं की आराध्याला खास ड्रेसअप करावं किंवा ती फोटोमध्ये दिसेल म्हणून तिला सजवावं. माझ्यासाठी आराध्या अजूनही एक छोटी मुलगी आहे. तिला वाचनाची आणि कथा ऐकण्याची खूप आवड आहे. घरात आम्ही दोघी मिळून ‘ड्रेस अप गेम’ खेळायचो.
पुढे तिने सांगितले की, 'कधी कधी असं व्हायचं की माझी टीम मला तयार करत असायची आणि आराध्या माझ्या जवळच खेळत असायची. एकदा तिने अचानक माझा हात धरला आणि माझ्यासोबत खोलीबाहेर आली. मी त्या क्षणाचा आनंद घेत होते; म्हणूनच मी तिचा हात सोडला नाही. तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. लोकांनी त्या आधारावर अनेक कमेंट्स केल्या. मात्र हे काहीही ठरवून केलेलं नव्हतं असं तिने सांगितलं.
अनेकदा आराध्याचा हात का धरतेस असा प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना ऐश्वर्या रायने अप्रत्यक्षपणे उत्तर दिलं आहे. ती म्हणाली की, आई आणि मुलीच्या नात्यातील हे साधे, निरागस क्षण असतात. त्यात स्पष्टीकरण देण्यासारखं काही नसतं'.
रेड सी फिल्म फेस्टिव्हलमधील या काही क्षणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, ऐश्वर्या राय बच्चन फक्त सौंदर्य आणि स्टारडमसाठीच नव्हे तर आपल्या संवेदनशील स्वभावासाठीही चाहत्यांच्या विशेष पसंतीस उतरत आहे.
