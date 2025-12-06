English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऐश्वर्या राय सतत आराध्याचा हात का धरून फिरते? अभिनेत्रीने सांगितलं यामागचं कारण

बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय सतत तिच्या मुलीचा हात हातात धरून का असते? असा प्रश्न विचारल्यानंतर अभिनेत्रीने दिलेलं उत्तर सध्या चर्चेत आलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 6, 2025, 03:44 PM IST
Aishwarya Rai Bachchan : रेड सी फिल्म फेस्टिव्हल 2025 च्या ओपनिंग सोहळ्याला उपस्थित राहताना ऐश्वर्या राय बच्चन नेहमीप्रमाणे ग्लॅमरस लूकमध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. मात्र, कार्यक्रमादरम्यान तिला तिच्या मुलगी आराध्याबद्दल विचारलेला एक प्रश्न विशेष चर्चेत आला आहे. 

अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी ऐश्वर्या राय आपल्या मुलीचा म्हणजेच आराध्याचा हात धरून जाताना दिसत असते. यावरून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर मात्र तिने अतिशय सिंपल आणि नम्रतेने याचे उत्तर देत ट्रोलर्सलाही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

'आराध्या अजूनही माझ्यासाठी एक छोटी मुलगीच आहे' 

या प्रश्नाला उत्तर देताना ऐश्वर्या राय म्हणाली की, 'हे काही माझं प्लॅनिंग नसतं की आराध्याला खास ड्रेसअप करावं किंवा ती फोटोमध्ये दिसेल म्हणून तिला सजवावं. माझ्यासाठी आराध्या अजूनही एक छोटी मुलगी आहे. तिला वाचनाची आणि कथा ऐकण्याची खूप आवड आहे. घरात आम्ही दोघी मिळून ‘ड्रेस अप गेम’ खेळायचो.

पुढे तिने सांगितले की, 'कधी कधी असं व्हायचं की माझी टीम मला तयार करत असायची आणि आराध्या माझ्या जवळच खेळत असायची. एकदा तिने अचानक माझा हात धरला आणि माझ्यासोबत खोलीबाहेर आली. मी त्या क्षणाचा आनंद घेत होते; म्हणूनच मी तिचा हात सोडला नाही. तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. लोकांनी त्या आधारावर अनेक कमेंट्स केल्या. मात्र हे काहीही ठरवून केलेलं नव्हतं असं तिने सांगितलं. 

ट्रोलर्सना ठाम उत्तर 

अनेकदा आराध्याचा हात का धरतेस असा प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना ऐश्वर्या रायने अप्रत्यक्षपणे उत्तर दिलं आहे. ती म्हणाली की, आई आणि मुलीच्या नात्यातील हे साधे, निरागस क्षण असतात. त्यात स्पष्टीकरण देण्यासारखं काही नसतं'.

रेड सी फिल्म फेस्टिव्हलमधील या काही क्षणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, ऐश्वर्या राय बच्चन फक्त सौंदर्य आणि स्टारडमसाठीच नव्हे तर आपल्या संवेदनशील स्वभावासाठीही चाहत्यांच्या विशेष पसंतीस उतरत आहे.

FAQ

1. ऐश्वर्या राय बच्चन रेड सी फिल्म फेस्टिव्हल 2025 मध्ये का चर्चेत आल्या?

ऐश्वर्या राय बच्चन रेड सी फिल्म फेस्टिव्हल 2025 च्या उद्घाटन सोहळ्यात सहभागी झाल्या होत्या. कार्यक्रमादरम्यान तिच्या मुलगी आराध्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला तिने दिलेल्या प्रतिक्रियेची चर्चा झाली.

2. आराध्यासोबत ऐश्वर्या नेहमी हातात हात घालून का दिसते?

या प्रश्नाला उत्तर देताना ऐश्वर्याने सांगितले की हे काही प्लॅनिंग नसते. आराध्या अजूनही तिच्यासाठी एक छोटी मुलगी आहे. तिच्या निरागसपणामुळे आणि त्यांच्या आई–मुलीच्या जवळिकीमुळे अनेकदा तिचा हात धरून त्या एकत्र चालतात.

3. ऐश्वर्याने ट्रोलर्सना काय उत्तर दिलं?

तिने स्पष्ट सांगितले की आई आणि मुलीमधील हे साधे, गोड आणि नैसर्गिक क्षण असतात. अशा गोष्टींसाठी कोणतेही स्पष्टीकरण द्यायची गरज नसते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

