Marathi News
ऐश्वर्या राय बच्चनचे फोटो व नाव वापरण्यावर बंदी, उच्च न्यायालयाने दिला 72 तासांचा वेळ

Aishwarya Rai :  दिल्ली उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनच्या नावाचा, फोटोंचा आणि तिच्या व्हिडीओचा गैरवापर करण्यास बंदी घातली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 12, 2025, 07:33 AM IST
Aishwarya Rai : प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनच्या नावाचा, फोटोंचा आणि व्हिडिओचा तिचा संमतीशिवाय उपयोग करण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम बंदी आदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही व्यक्तीची खासगी ओळख परवानगीशिवाय वापरणे हे त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर गंभीर आघात आहे.

न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या पीठाने अनेक संस्था आणि प्लॅटफॉर्मला एआय किंवा इतर तांत्रिक साधनांचा वापर करून ऐश्वर्या राय बच्चनच्या नावाचा आणि फोटोंचा दुरुपयोग करण्यास बंदी घातली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारे तिचा वापर केल्याने तिला आर्थिक नुकसान तर होतेच पण तिच्या प्रतिष्ठेला, सन्मानाला आणि विश्वासार्हतेला देखील धक्का पोहोचतो. न्यायालयाने असेही अधोरेखित केले की, अभिषेक बच्चन याने देखील अशाच स्वरूपाची याचिका दाखल केली असून त्यावरही लवकरच आदेश पारित करण्यात येणार आहे.

URL हटवण्याचे आदेश, 72 तासांत कारवाई

न्यायालयाने गूगलला निर्देश दिले की, याचिकेत ओळखलेल्या सर्व यूआरएल 71 तासांच्या आत हटवावेत. तसेच, त्या यूआरएलचे मालक, संचालक आणि विक्रेत्यांची सर्व मूलभूत ग्राहक माहिती सीलबंद लिफाफ्यात किंवा पासवर्ड-संरक्षित दस्तऐवजाच्या स्वरूपात न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला 7 दिवसांच्या आत सर्व संबंधित यूआरएल ब्लॉक आणि निष्क्रिय करण्यासाठी आवश्यक आदेश जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

'ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर' म्हणून असलेली जबाबदारी

न्यायालयाने नमूद केले की ऐश्वर्या राय बच्चन ही अनेक ब्रँडसाठी 'ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर' म्हणून काम करत आहे. तिच्या लोकप्रियतेमुळे ग्राहक तिच्या शिफारसींवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे तिच्या नावाचा गैरवापर झाला तर त्या ब्रँडची प्रतिमा आणि विश्वास दोन्ही धोक्यात येऊ शकतो.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीची ओळख परवानगीशिवाय वापरणे केवळ आर्थिक नुकसान करत नाही तर त्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही हिरावून घेते. अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.

FAQ

1. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऐश्वर्या राय बच्चनच्या बाबतीत कोणता आदेश दिला आहे?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऐश्वर्या राय बच्चनच्या नावाचा, फोटोंचा आणि व्हिडिओचा तिच्या संमतीशिवाय उपयोग करण्यावर अंतरिम बंदी आदेश दिला आहे.

2. या बंदीमागील कारण काय आहे?

न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही व्यक्तीची खासगी ओळख परवानगीशिवाय वापरणे हे त्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर गंभीर आघात आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठेला धक्का आणि विश्वासार्हतेची हानी होते.

3. कोणत्या साधनांचा वापर करून दुरुपयोगाला बंदी घालण्यात आली आहे?

न्यायालयाने एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि इतर तांत्रिक साधनांचा वापर करून ऐश्वर्या राय बच्चनच्या नावाचा आणि फोटोंचा दुरुपयोग करण्यास बंदी घातली आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Aishwarya Rai Bachchan Delhi HCAishwarya Rai Bachchan AI imagesAishwarya Rai Bachchan morphed imagesAishwarya Rai Bachchan Delhi High CourtAishwarya Rai Bachchan case

