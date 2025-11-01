Aishwarya Rai Birthday: दुबईत बंगला, 2 वर्षांपासून एकाही चित्रपट न झळकता नवऱ्यापेक्षा श्रीमंत आहे ऐश्वर्या... तिचं एकूण Net Worth किती पाहिलं का?

Happy Birthday Aishwarya Rai Bacchan:बॉलिवूडची सुंदर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन आज 1 नोव्हेंबर 2025 ला तिचा 52 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 87 देशांच्या सुदरींना मागे टकत मिस वर्ल्डचा किताब जिंकला असून किताब जिकण्यापसून तर बॉलिवूड सुपरस्टार बनण्यापर्यांत, ऐश्वर्याचे आयुष्य नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. ही अष्टपैलू अभिनेत्री जवळजवळ दीड वर्षांसून कोणत्याही चित्रपटात झळकली नाही मात्र आज कोट्यावधीची मालकीण आहे.
'ढाई अक्षर प्रेम के' चित्रपटाच्या सेटवर दोघांची भेट झाली, जिथे त्यांची मैत्री सुरू झाली. 'कुछ ना कहो' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान ही मैत्री प्रेमात बदलली. ऐश्वर्या त्या काळात सलमान खानशी संबंधामुळे खासगी आयुष्यातील कठीण परिस्थिली तोंड देत होती त्या वेळी अभिषेक बच्चनने तिला मदतीचा हात दिला. गुरु" च्या चित्रीकरणादरम्यान अभिषेक आणि ऐश्वर्याची जवळीक वाढली. 'गुरु' च्या चित्रीकरणादरम्यानच प्रेम फुलले आणि अभिषेकने ऐश्वर्याशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.
ऐश्वर्या राय बच्चनचे सुपरहिट चित्रपट
ऐश्वर्याने तिच्या चित्रपट कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. या यादीत 'ताल', 'देवदास', 'धूम २', 'गुरू', 'जोधा अकबर', 'ऐ दिल है मुश्किल', 'पोन्नियिन सेल्वन 1' आणि 'पोन्नियिन सेल्वन 2' यांचा समावेश आहे. ऐश्वर्याने 50 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, त्यापैकी बरेच सुपरहिट होते. तिचे चित्रपट केवळ हिट झाले नाहीत तर विक्रमी कमाईही केली. ऐश्वर्याने तिच्या अभिनयासाठी अनेक वेळा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळवला आहे.
श्वर्याची एकूण संपत्ती
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन एका चित्रपटासाठी 10 कोटी (100 दशलक्ष रुपये)मानधन स्वीकारते त्याशिवाय ती अनेक ब्रँड्सची ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. ती एका जाहिरातीसाठी 6 ते 7 कोटी मानधन घेते. जाहिरातींमधून ती दरवर्षी 80 ते 90 कोटी कमवते. रॅम्प शोबद्दल सांगायचे झाले तर, तिने अलिकडेच झालेल्या पॅरिस फॅशन वीक 2025 मध्ये एका शोसाठी 1 ते 2 (100 दशलक्ष रुपये) मानधन घेतले असून ऐश्वर्याची एकूण एकूण संपत्ती 9 अब्ज आहे.
एकाहून एक आलिशान बंगलो
दुबईच्या जुमेराह गोल्फ इस्टेट्समध्ये ऐश्वर्याचा एक आलिशान व्हिला आहे , ज्याची किंमत 16 कोटी आहे.
श्वर्या बच्चन कुटुंबासोबत मुंबईतील जुहू परिसरातील जलसा बंगल्यात राहते, ज्याची किंमत 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे. तिच्याकडे 2025 मध्ये खरेदी केलेले वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (मुंबई) मध्ये 21 कोटींचे 5 बीएचके अपार्टमेंट देखील आहे. हा 5,500 चौरस फूटचा आलिशान फ्लॅट आहे.
ऐश्वर्या रायचं कार कलेक्शन
ऐश्वर्या रायला आलिशान गाड्यांची खूप असून त्या तिच्या राजसी जीवनशैलीचे प्रतिबिंब दाखवतात. या सगळ्या महागड्या गाड्यांची किंमती कोटी घरात आहे.
रोल्स रॉयस घोस्ट
लेक्सस एलएक्स 570
ऑडी ए८एल
मर्सिडीज-बेंझ एस 500
मर्सिडीज-बेंझ S350d कूप
बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी