ऐश्वर्या रायने ब्लॉकबस्टर चित्रपट नकारला आणि 'ही' बोल्ड अभिनेत्री झाली बी टाऊनची सुपरस्टार

1994 मध्ये, ऐश्वर्या राय बच्चनने मिस वर्ल्डचा किताब जिंकून इतिहास रचला. या दरम्यान तिने एका ब्लॉकबस्टर हिंदी चित्रपटात काम करण्याची ऑफर देखील नाकारली. त्यानंतर,  एका अभिनेत्रीला ही भूमिका मिळाली अन् ही बोल्ड अभिनेत्री बी-टाऊनची नवीन सुपरस्टार बनली.    

Updated: Oct 17, 2025, 05:59 PM IST
Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय बच्चन ही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक नामांकित अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. अभिनेत्री होण्यापूर्वी ती एक यशस्वी मॉडेल होती आणि 1994 मध्ये तिने मिस वर्ल्डचा किताब जिंकून आपल्या देशाचे नाव उंचावले. मिस वर्ल्ड असताना ऐश्वर्याला 90 च्या दशकातील एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटात भूमिका करण्याची ऑफर आली होती.  ऐश्वर्याने ही ऑफर नाकारली आणि हिंदी सिनेसृष्टीला एक सुंदर अभिनेत्री मिळाली. 

 हा किस्सा आहे 90 च्या दशकातील आंतरराष्ट्रीय सौंदर्य स्पर्धा गांभीर्याने घेणाऱ्या ऐश्वर्याने त्या काळच्या एक बीग बजेट चित्रपट नकार ही ऑफर नाकारली. त्यानंतर, हा चित्रपट दुसऱ्या अभिनेत्रीकडे गेला आणि त्या नायिकेचे नशीब उजळले.ही अभिनेत्री दुसरी कोण नसुन  रवीना तंडन आहे

ऐश्वर्याने या चित्रपटाची ऑफर नाकारली होती.
ऐश्वर्या रायची मॉडेल म्हणून कारकीर्द बरीच गाजली. मिस वर्ल्डचा किताब जिंकण्यापूर्वी आणि नंतर तिला अनेक चित्रपटांच्या ऑफर आल्या, परंतु तिने त्या सर्व नाकारल्या आणि योग्य वेळी तिने अभिनयात पदार्पण केले. तिने नाकारलेल्या चित्रपटांपैकी दिग्दर्शक राजीव राय यांचा 'मोहरा' हा  एक नावाजलेला  चित्रपट होता.

सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट 
अक्षय कुमार आणि सुनील शेट्टी अभिनीत 1994 चा मोहरा हा  चित्रपट रवीनाच्या अभिनय कारकिर्दीतील एक मैलाचा दगड ठरला आणि त्याच्या यशानंतर ती इंडस्ट्रीमध्ये एक मोठी स्टार बनली. 
मोहरा हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वात यशस्वी चित्रपटांपैकी एक ठरला. अक्की आणि सुनीलचा मोहरा हा 31 वर्षांपूर्वी सलमान खानच्या हम आपके हैं कौन नंतर बॉक्स ऑफिसवर सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट बनला. 

मोहरासाठी ही अभिनेत्री होती पहिली पसंती
रवीना टंडनने मोहरामध्ये रोमा सिंगची भूमिका साकारली होती. पण तिच्या आधी दिव्या भारतीला मोहरा मध्ये रोमा म्हणून कास्ट करण्यात आले होते. मात्र तिच्या अचानक झालेल्या निधनाने निर्मात्यांसाठी एक मोठे आव्हान उभे केले, त्यानंतर ऐश्वर्या राय बच्चनसह अनेक अभिनेत्रींशी संपर्क साधला. पण शेवटी या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. 

Tags:
Aishwarya Rai rejected moviesAishwarya Rai moviesdivya bhartiRavina Tandanऐश्वर्या राय

