Marathi News
‘हम दिल दे चुके सनम’च्या काळात किती जवळ होते सलमान-ऐश्वर्या? व्हिडीओ पाहून म्हणाल...

आज आम्ही तुम्हाला जो व्हिडीओ दाखवत आहोत तो पाहून तुम्हाला देखील अंदाज येईल की सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांचे रिलेशनशिप कुठपर्यंत पोहोचले होते.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 27, 2025, 03:59 PM IST
Salman Khan- Aishwarya Video : बॉलिवूडमध्ये अनेक स्टार कपल्स चर्चेत राहिले आहेत. पण त्यातली सर्वात चर्चित असणारी जोडी म्हणजे सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय. 1999 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'हम दिल दे चुके सनम' या चित्रपटाच्या सेटवर या दोघांची प्रेमकहाणी सुरू झाली. पडद्यावर दिसलेली त्यांची भूमिका इतकी प्रेक्षकांना भावी की ते खऱ्या आयुष्यातही एकमेकांच्या प्रेमात असल्याचं स्पष्ट दिसून आलं. पण काही वर्षांतच त्यांच्या या नात्याला पूर्णविराम मिळाला.

सेटवरील मस्तीचा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल

अलीकडेच 'हम दिल दे चुके सनम'च्या सेटवरील एक जुना व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. या व्हिडीओ क्लिपमध्ये सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय एकदम मोकळेपणाने आणि अगदी मजेत शूटिंग करताना दिसत आहेत. त्यांच्या डोळ्यांतून आणि हावभावांतून एकमेकांबद्दलची जवळीक स्पष्ट जाणवत आहे. चाहत्यांमध्ये हा व्हिडिओ प्रचंड चर्चेत आला असून पुन्हा एकदा या जोडीच्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे.

तीन-चार वर्षांचं नातं

सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांचं नातं साधारण तीन ते चार वर्षांचं होतं. नंतर काही कारणांनी त्यांची वेगवेगळी वाटचाल झाली. ऐश्वर्या राय आज अभिषेक बच्चनची पत्नी आहे. त्यांना आराध्या नावाची एक मुली देखील आहे. तर सलमान खान अजूनही अविवाहित आहे. ऐश्वर्या राय नंतर सलमान खानच्या आयुष्यात अनेक अभिनेत्रींची एन्ट्री झाली पण कुणालाही त्याने पत्नीचा दर्जा दिला नाही.

काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध गीतकार समीर अंजान यांनी उघड केले की, 'तेरे नाम' या चित्रपटाच्या काळात सलमान खान अजूनही ऐश्वर्या रायला खूप मिस करत होता. त्यांनी सांगितलं की, या चित्रपटातील टायटल साँगसह 'क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती' हे गाणंही सलमानच्या अपूर्ण प्रेमकहाणीवर आधारित होतं. ऐश्वर्यासोबतचं नातं तुटल्यानंतर सलमान खान अनेकदा डोळ्यात पाणी आणून गाण्यांच्या रेकॉर्डिंगदरम्यान आठवण काढायचा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आजही ताज्या आठवणी

आज जवळपास 25 वर्षांनंतरही जेव्हा सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय एखाद्या इव्हेंटमध्ये किंवा एकाच ठिकाणी दिसतात, तेव्हा चाहत्यांना त्यांची जुनी प्रेमकहाणी आठवते. जरी दोघांची वाट वेगळी झाली असली तरी त्यांच्या नात्याच्या आठवणी चाहत्यांच्या मनात कायम जिवंत आहेत.

FAQ

सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांची प्रेमकहाणी कधी सुरू झाली?

त्यांची प्रेमकहाणी १९९९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘हम दिल दे चुके सनम’ चित्रपटाच्या सेटवर सुरू झाली. पडद्यावरील भूमिकेमुळे खऱ्या आयुष्यातही त्यांचे नाते जोडले गेले.

‘हम दिल दे चुके सनम’ सेटवरील व्हिडिओ कसा व्हायरल झाला?

अलीकडेच सेटवरील जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यात दोघे मोकळेपणाने आणि मजेत शूटिंग करताना दिसत आहेत. त्यांच्या हावभावांतून जवळीक जाणवते, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आठवणींना उजाळा मिळाला.

सलमान आणि ऐश्वर्याचे नाते किती काळ टिकले?

त्यांचे नाते साधारण तीन ते चार वर्षे टिकले. काही कारणांमुळे ते वेगळे झाले आणि नात्याला पूर्णविराम मिळाला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

