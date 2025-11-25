English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतात नेहमीच धर्म आणि जातीवर वाद विवाद होत असतात. ऐश्वर्या रायने प्रथमच धर्म आणि जातीवर आपले मत मांडले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 25, 2025, 08:47 AM IST
ऐश्वर्या राय प्रथमच धर्म आणि जातीवर स्पष्टपणे बोलली, फक्त एका शब्दात म्हणाली...

Aishwarya At Satya Saibaba Event : बॉलिवूडची सुंदरी ऐश्वर्या राय नुकतीच आंध्र प्रदेशातील पुट्टपर्ती येथे श्री सत्य साई बाबा यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात सहभागी झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील या ऐतिहासिक कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या दरम्यान ऐश्वर्या राय यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत एक खास भेट घेतली आणि त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांचे चरण स्पर्श केले. पंतप्रधान मोदींसोबत ऐश्वर्या राय यांच्या भेटीचा हा क्षण सर्वांसाठी संस्मरणीय बनला आहे. यावेळी ऐश्वर्या राय प्रथमच धर्म आणि जातीवर स्पष्टपणे बोलली. 

ऐतिहासिक समारंभात ऐश्वर्या रायने धर्म आणि जातीवर विशेष भाषण दिले. तिने धर्म आणि जातीबद्दलचे तिचे विचार जगासमोर मांडले. तथापि, भाषण देण्यापूर्वी ऐश्वर्याने व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे पाय स्पर्श करून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. ऐश्वर्याच्या कृत्याने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत, जे सतत तिचे कौतुक करत आहेत.  ऐश्वर्या रायने मानवता, धर्म आणि जातीवर एक प्रभावी भाषण दिले. अभिनेत्रीच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या भाषणात ऐश्वर्या म्हणाली, "फक्त एकच जात आहे, मानवतेची जात. फक्त एकच धर्म आहे, प्रेमाचा धर्म. फक्त एकच भाषा आहे, हृदयाची भाषा. आणि फक्त एकच देव आहे, जो सर्वत्र उपस्थित आहे." 

ऐश्वर्या राय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. अभिनेत्री म्हणाली, "आजच्या या उत्सवात सहभागी झाल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनापासून आभार मानते. त्यांनी या खास प्रसंगी उपस्थिती लावली आहे. तुमचे ज्ञानी आणि प्रेरणादायी शब्द ऐकण्यास मी उत्सुक आहे. तुमची येथे उपस्थिती या जन्मशताब्दी सोहळ्याला अधिक पवित्र आणि खास बनवते. हे आपल्याला स्वामींच्या संदेशाची आठवण करून देते की खरे नेतृत्व ही सेवा आहे आणि मानवतेची सेवा हीच देवाची सर्वात मोठी सेवा आहे." ऐश्वर्या राय च्या भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही फिरत आहे. 

या कार्यक्रमात श्री सत्य साई बाबांच्या वारशाचे स्मरणही करण्यात आले. त्यांचा जन्म 23 नोव्हेंबर 1926 रोजी पुट्टपर्ती येथे सत्यनारायण राजू म्हणून झाला. करुणा, एकता आणि निःस्वार्थ सेवेच्या जैन शिकवणींसाठी ते जगभरात प्रसिद्ध झाले. 24 एप्रिल 2011 रोजी 64 व्या वर्षी श्री सत्य साई बाबा यांचे निधन झाले. त्यांनी त्यांच्या लाखो भक्तांसाठी एक अमूल्य वारसा सोडला. जगभरातील लाखो लोक त्यांना एक महान आध्यात्मिक नेते म्हणून आठवतात.

