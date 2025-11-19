'तुमचे प्रभावी आणि मंत्रमुग्ध...', ऐश्वर्या राय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या पाया पडली, VIDEO व्हायरल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aishwarya Rai touches PM Modis feet: पुट्टपर्ती येथील श्री सत्य साई बाबा यांच्या जन्मशताब्दी समारंभात बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सहभागी झाली होती. या कार्यक्रमात तिने भाषणही केलं.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 19, 2025, 04:13 PM IST
Aishwarya Rai touches PM Modis feet: मंगळवारी आंध्र प्रदेशातील पुट्टपर्ती येथे श्री सत्य साई बाबा यांच्या जन्मशताब्दी समारंभात अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनने हजेरी लावली. ऐश्वर्यासह या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दिग्गज सचिन तेंडुलकर, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु आणि जी किशन रेड्डी यांचीही उपस्थिती होती. ऐश्वर्या रायने मंचावरुन भाषण करताना जात, धर्म आणि प्रेमाचा उल्लेख केला. या कार्यक्रमात तिने मंचावर बसलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या पाया पडत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. 

विविध क्षेत्रातील लोक आध्यात्मिक गुरूंना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी एकत्र आल्याने या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं होतं. या समारंभात ऐश्वर्याने जात आणि धर्म या विषयांवर भाषण दिलं. तिने मानवता आणि प्रेमाचं महत्त्व सांगितले आणि सर्वांना मतभेदांच्या पलीकडे जाण्यास प्रोत्साहित केलं. वेगवेगळी पार्श्वभूमी असणाऱ्या सर्व लोकांमध्ये एकता आणि समजूतदारपणा वाढावा असा तिचा संदेश होता. 

ऐश्वर्याने भाषणात म्हटलं की, "फक्त एकच जात आहे, ती म्हणजे मानवतेची जात. फक्त एकच धर्म आहे, तो म्हणजे प्रेमाचा धर्म. फक्त एकच भाषा आहे, हृदयाची भाषा, आणि फक्त एकच देव आहे आणि तो सर्वव्यापी आहे." कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांनी तिच्या भाषणाला टाळ्या वाजवून दाद दिली. श्री सत्य साई बाबा यांनी दिलेली शिकवण आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा तिचा हेतू होता. 

ऐश्वर्याने यावेळी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि त्यांच्या भाषणाची उत्सुकता असल्याचं म्हटलं. तिने श्री सत्य साई बाबा यांच्या शिकवणींबद्दलही सांगितलं. "आज येथे आमच्यासोबत असल्याबद्दल आणि या खास प्रसंगाचा सन्मान केल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे मनापासून आभार मानते. तुमचे नेहमीप्रमाणेच प्रभावी आणि प्रेरणादायी, आणि मंत्रमुग्ध करणारे शब्द ऐकण्यास मी उत्सुक आहे. तुमची उपस्थिती या शताब्दी सोहळ्यात पावित्र्य आणि प्रेरणा जोडते आणि स्वामींच्या संदेशाची आठवण करून देते की खरे नेतृत्व म्हणजे सेवा आणि मानवाची सेवा म्हणजे देवाची सेवा. श्री सत्य साई बाबा अनेकदा पाच D बद्दल बोलत असत. अर्थपूर्ण, उद्देशपूर्ण आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या सुदृढ जीवनासाठी आवश्यक असलेले पाच आवश्यक गुण: शिस्त, समर्पण, भक्ती, दृढनिश्चय आणि भेदभाव (Discipline, Dedication, Devotion, Determination, and Discrimination)," असं ती म्हणाली.

श्री सत्य साईबाबा यांनी आपल्या मागे सोडलेला विचारांचा वारसा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मांडण्यात आला. त्यांचा जन्म 23 नोव्हेंबर 1926 रोजी पुट्टपर्ती येथे सत्यनारायण राजू म्हणून झाला. करुणा, एकता आणि निःस्वार्थ सेवेवर केंद्रित असलेल्या त्यांच्या शिकवणींसाठी ते जगभरात प्रसिद्ध झाले. विविध देशांमधील लाखो अनुयायी त्यांना सर्वात आदरणीय आध्यात्मिक नेत्यांपैकी एक म्हणून आठवतात.

श्री सत्य साई बाबा यांचे 24 एप्रिल 2011 रोजी वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन पावले. आजही त्यांचा एक मोठा भक्तवर्ग आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

