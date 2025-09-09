English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'यांना आता आवरा...' ऐश्वर्या रायची उच्च न्यायालयात धाव, कुणा विरोधात येऊन शकतात आदेश

Aishwarya Rai : बच्चन कुटुंबातील पहिल्या व्यक्तीला अशा पद्धतीच्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं आहे. ऐश्वर्यावर का आली अशी वेळ. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 9, 2025, 09:09 PM IST
Aishwarya Rai High Court

Aishwarya Rai AI images Case:  बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. तिने तिच्या नावाचा आणि फोटोंचा गैरवापर केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ऐश्वर्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे की अनेक वेबसाइट्स परवानगीशिवाय तिच्या नावाने वस्तू विकत आहेत. असेही सांगण्यात आले की तिच्या एआयने तयार केलेले मॉर्फ केलेले आणि दिशाभूल करणारे फोटो देखील इंटरनेटवर पसरवले जात आहेत. ऐश्वर्याच्या वकिलांनी ही माहिती दिली आहे.

अभिनेत्रीने कधीही अशी कोणतीही...

 ऐश्वर्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील संदीप सेठी यांनी न्यायालयाला सांगितले की अनेक वेबसाइट्स अभिनेत्रीच्या नावाचा वापर करून उत्पादने विकत आहेत. यापैकी एक वेबसाइट स्वतःला ऐश्वर्या रायची अधिकृत वेबसाइट म्हणते. तर अभिनेत्रीने कधीही अशी कोणतीही परवानगी दिली नाही. लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी देखील केली आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने काय म्हटले?

वकिलाने असा युक्तिवाद केला की ऐश्वर्या रायचा फोटो, नाव किंवा व्यक्तिमत्त्व अशा प्रकारे वापरण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ते म्हणाले की, कोणीतरी फक्त तिचे नाव आणि चेहरा वापरून लोकांकडून पैसे घेत आहे आणि लैंगिक शोषणासारखे हेतू पूर्ण करत आहे हे दुर्दैवी आहे. यावर, न्यायालयाने गुगलच्या वकिलाला आक्षेपार्ह लिंक काढून टाकण्यास सांगितले आणि हे प्रकरण थांबवण्याचा आदेश लवकरच दिला जाईल असे स्पष्ट केले.

बच्चन कुटुंबाला अशा समस्येचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2023 च्या सुरुवातीला, जेव्हा यूट्यूबवर खोटे आणि दिशाभूल करणारे व्हिडिओ पसरवले गेले तेव्हा बच्चन कुटुंबाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या व्हिडिओंमध्ये आराध्या बच्चनबद्दल अनेक खोटे दावे करण्यात आले होते. तेव्हाही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती.

