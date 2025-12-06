English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऐश्वर्या रायचा अभिषेक आणि आराध्याबाबत मोठा खुलासा; कुटुंबातील खास गोष्ट उघड

Aishwarya Rai Bachchan's revelation : घटस्फोटाच्या चर्चांमध्ये ऐश्वर्याचं अभिषेक-आराध्याबद्दल वक्तव्य; कुटुंबातील मोठा उलगडा, चर्चेत फक्त ऐश्वर्या

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 6, 2025, 02:13 PM IST
ऐश्वर्या रायचा अभिषेक आणि आराध्याबाबत मोठा खुलासा; कुटुंबातील खास गोष्ट उघड

बॉलिवूडची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन हिची लोकप्रियता आजही तशीच टिकून आहे. सध्या ती चित्रपटसृष्टीपासून थोडी दूर असली तरी तिची प्रत्येक सार्वजनिक उपस्थिती, वावरणं, लूक, फोटोशूट किंवा एखादी छोटी कमेंटसुद्धा मोठ्या चर्चेचा विषय ठरते. अलीकडेच ऐश्वर्याने रेड सी फिल्म फेस्टिव्हल 2024 मध्ये भव्य उपस्थिती लावली. तिच्या रेड कार्पेट लूकने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला. अभिनेत्रीचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत असताना, तिच्या एका मुलाखतीतील वक्तव्यामुळे आता पुन्हा एकदा ती चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या मुलाखतीत ऐश्वर्याने कुटुंब, मातृत्व, करिअर आणि स्वतःच्या असुरक्षिततेबद्दल इतक्या स्पष्टपणे बोललं की चाहत्यांनी आणि नेटिझन्सनी तिचं वक्तव्य चांगलंच शेअर केलं आणि चर्चा रंगवली. '

Add Zee News as a Preferred Source

'असुरक्षितता मला कधीच वाटली नाही' ऐश्वर्याची ठाम भूमिका

रेड सी फेस्टिव्हलच्या मुलाखतीत ऐश्वर्याने सांगितलं की, 'कमी सिनेमे करणं किंवा काही काळ विश्रांती घेणं मला कधीच असुरक्षित वाटू दिलं नाही. मी आई म्हणून, पत्नी म्हणून मोठी जबाबदारी सांभाळते. आराध्या आणि अभिषेकसोबत घालवलेला वेळ मला खूप महत्त्वाचा आहे.' आणखी स्पष्ट करत ती म्हणाली 'जर मी कोणताही सिनेमा साइन केला नाही, तरीही मला भीती वाटत नाही. असुरक्षितता ही कधीच माझ्यासाठी प्रेरक शक्ती नव्हती.' अभिनेत्रीने सांगितलेले हे वाक्य सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल झाले. अनेकांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे कौतुक केले. 'मी कोण आहे हे मला ठाऊक आहे…' स्वतःची ओळख आणि संघर्षाचा उलगडा ऐश्वर्याने पुढे स्वतःच्या कारकिर्दीची आठवण सांगताना म्हटले 'मी जेव्हा बॉलिवूडमध्ये आले, तेव्हा मला कोणी लॉन्च केले नव्हते. मी माझ्या मेहनतीने, माझ्या कामाने इथपर्यंत आले आहे. म्हणूनच मला कधीही अस्वस्थता जाणवली नाही.' अभिनेत्रीने सांगितलं की तिची ओळख, तिची क्षमताच तिचा आत्मविश्वास आहे.

'मी कोण आहे, कशासाठी उभी आहे, आणि माझ्या कारकिर्दीचं मूल्य मला माहिती आहे. त्या जाणीवेने मी नेहमी मजबूत राहिले.'

एक काळ असा होता की… दिग्दर्शकांची रांग लागायची ऐश्वर्या रायबद्दल बोलताना बॉलिवूडमधील तिची कामगिरीही तितकीच चर्चेत असते. तिने ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘देवदास’, ‘जोधा अकबर’, ‘ताल’, ‘गुरु’, ‘रैनकोट’, ‘धूम 2’, ‘जॅझबा’ असे अनेक दर्जेदार आणि सुपरहिट चित्रपट दिले. एक काळ असा होता की तिचं सौंदर्य, तिची स्क्रीनवरची प्रेझेन्स, तिचा ग्लॅमर यामुळे निर्माते-दिग्दर्शक तिच्यासोबत काम करण्यासाठी अक्षरशः मागे लागायचे. ती जागतिक सौंदर्याची ओळख झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तिच्या लोकप्रियतेला वेगळाच उंचाव मिळाला.

अभिषेक-ऐश्वर्याचं प्रेम, लग्न आणि कुटुंब

बॉलिवूडमध्ये काम करत असताना ऐश्वर्या आणि अभिषेक बच्चन यांची ओळख जवळीक झाली. दोघांमधलं नातं परिपक्व होत गेलं आणि शेवटी 2007 मध्ये, कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत, दोघांनी विवाह केला. 2011 मध्ये त्यांच्या आयुष्यात लेक आराध्याचा जन्म झाला. जन्मापासूनच आराध्या ही बॉलिवूडमधली सर्वात लोकप्रिय स्टारकिड्सपैकी एक ठरली. तिच्या प्रत्येक सार्वजनिक उपस्थितीवर चाहत्यांचं लक्ष असतंच.

ऐश्वर्याच्या वक्तव्यामुळे वाढली चर्चा

सध्या अभिनेत्रीच्या खासगी आयुष्याबद्दल अनेक अफवा आणि चर्चा सुरू आहेत. त्यातच तिच्या या मुलाखतीतील स्पष्ट, ठाम आणि आत्मविश्वासपूर्ण वक्तव्यानं चाहत्यांचं लक्ष वेधलं आहे.

FAQ

ऐश्वर्या राय बच्चनने नुकत्याच कोणत्या फेस्टिव्हलमध्ये हजेरी लावली?

तिने अलीकडेच रेड सी फिल्म फेस्टिव्हल 2024 मध्ये उपस्थिती लावली होती, जिथे तिच्या लूकची आणि स्टाइलची सर्वत्र चर्चा झाली.

ऐश्वर्याच्या मुलाखतीत तिने कोणत्या विषयांवर खुलासा केला?
तिने मातृत्व, करिअर, असुरक्षिततेबद्दल, कुटुंबावर प्राधान्य देण्याबद्दल आणि स्वतःच्या ओळखीबद्दल मनमोकळेपणाने बोललं. तिने सांगितलं की, तिला कमी सिनेमे केल्यामुळे किंवा कुटुंबाला प्राधान्य दिल्यामुळे कधीही असुरक्षित वाटलं नाही.

ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांचं कुटुंब कधी स्थापन झालं?
ऐश्वर्या आणि अभिषेकने 2007 मध्ये विवाह केला. त्यानंतर 2011 मध्ये त्यांना कन्या आराध्या झाली, जी आज बॉलिवूडमधील लोकप्रिय स्टारकिड्सपैकी एक आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
aishwariya rai bacchan#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment entertainment news

इतर बातम्या

रणवीरचा ‘धुरंधर’ पाहण्याबाबत दीपिकाने सोडलं मौन

मनोरंजन