घटस्फोटाच्या चर्चांवर आणि ट्रोलिंगवर ऐश्वर्याचा संताप; म्हणाली, 'साखरपुड्यापासूनच…'

टेलिव्हिजन जगतातील लोकप्रिय आणि चर्चेत असलेली जोडी ऐश्वर्या शर्मा आणि नील भट पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. काही दिवसांपूर्वी या दोघांनी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याची बातमी समोर आल्यानंतर मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली. ‘बिग बॉस’मध्ये एकत्र झळकलेल्या आणि त्याआधी अनेक मालिकांमधील कामामुळे प्रसिद्ध झालेल्या या जोडप्याचा वैवाहिक जीवनातील तणाव गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे.
अनेक फॅन पेजेस आणि गॉसिप पोर्टल्सने या जोडप्याचे मतभेद, वेगळं राहणं, आणि त्यांच्या नात्यातील दूरावा याबाबत विविध दावे केले. या सर्वांमध्ये सोशल मीडियावर ऐश्वर्या शर्माला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलं गेलं. नात्यातील बिघाडासाठी तिलाच जबाबदार धरलं जात असल्याने ती मानसिकदृष्ट्या व्यथित झाली. अखेर अनेक महिन्यांनंतर तिने शांतता सोडून इन्स्टाग्रामवर एक क्रिप्टिक, पण भावनिक पोस्ट करत आपल्या मनातील खदखद मोकळी केली.
ट्रोलिंगची सल 'लोक माझ्या आयुष्यावर न बोलताच निर्णय देत आहेत' ऐश्वर्या
आपल्या पोस्टमध्ये ऐश्वर्याने ट्रोलिंग आणि सोशल मीडिया न्यायालयाबद्दल स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. ती म्हणाली 'लोक माझ्या आयुष्याबद्दल स्वतःच निष्कर्ष काढत आहेत. मला न विचारता, मला न ओळखता न्याय देत आहेत. काहीजण तर ‘हे तिचं कर्म आहे’ असा निष्कर्षही काढतात. इतक्या सहजपणे मत बनवण्यापूर्वी माझ्यासोबत काम केलेल्यांना विचारावं. मी कधी कोणाला दुखावलं आहे का? सेटवर मी नेहमी प्रोफेशनल राहिलेय.' तिच्या या वक्तव्यावरून उद्योगातील काही व्यक्तींनीही तिला पाठिंबा दर्शवला आहे.
ऐश्वर्याने पोस्टमध्ये असेही नमूद केले की तिच्या आणि नीलच्या नात्यातील चढ-उतारांबद्दलच्या अफवांनी सोशल मीडियावर मोठे रूप घेतले. ती म्हणाली 'जेव्हापासून माझा साखरपुडा झाला तेव्हापासूनच मला विनाकारण टार्गेट केलं जात आहे. मी शांत राहिले, कोणाला प्रत्युत्तर दिलं नाही. पण कधीच कोणी माझ्यासाठी आवाज उठवला नाही. ही बाब खूप दुखावणारी आहे.'
तिच्या मते, शांत राहणे हा तिचा स्वभाव असला, तरी त्याचा गैरफायदा घेतला गेला आणि लोकांनी विविध निराधार कथा पसरवण्यास सुरुवात केली. खोट्या व्हिडिओ लिंक, बिनबुडाचे आरोप 'मी कुणाला मारलं? गैरवर्तन केलं? ही सगळी खोटी कथा होती' ऐश्वर्याला सर्वाधिक धक्का बसला तो अनोळखी लोकांकडून आलेल्या व्हिडिओ आणि यूट्यूब लिंक पाहून. या व्हिडिओंमध्ये तिच्यावर निराधार आरोप केले जात होते.
ती म्हणाली 'लोक मला मेसेज पाठवत होते, व्हिडिओ पाठवत होते ज्यात माझं नाव बिनबुडाच्या प्रकरणांमध्ये ओढलं जात होतं. मी कुणावर हात उगारणं, गैरवर्तन करणं अशा कथा तयार केल्या गेल्या. हे सर्व खोटं असूनही लोक त्यावर विश्वास ठेवत होते.' या प्रकारांमुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम झाल्याचे संकेत ऐश्वर्याने आपल्या पोस्टमध्ये दिले. 'शांत राहते म्हणजे मी चुकीची नाही' स्वाभिमानासाठी उभी राहिल्याची घोषणा. तिने पोस्टच्या शेवटी स्पष्टपणे नमूद केले की, शांत राहणे म्हणजे दोषी असणे नव्हे. 'मी शांत राहते याचा अर्थ मी चुकीची आहे, असा होत नाही. मानसिक स्वास्थ्याबद्दल बोलणारे लोक इतरांना दोष देण्यापूर्वी विचार करतात का? मी माझ्या स्वाभिमानासाठी आता उभी राहणार आहे.'
तिच्या या वक्तव्यामुळे तिचे चाहते आणि सहकलाकार मोठ्या प्रमाणात तिच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर तिच्यासाठी पाठिंबा व्यक्त करत, नातेसंबंध हा अत्यंत वैयक्तिक विषय असल्याचे आणि त्यावर अनावश्यक चर्चा होऊ नये, असे म्हटले. नील–ऐश्वर्या अद्याप मौन; चर्चांना मात्र उधाण. या चर्चांवर नील भट आणि ऐश्वर्या शर्मा यांनी कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. मात्र, एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार दोघेही गेल्या काही महिन्यांपासून वेगळे राहत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. चाहत्यांमध्ये या जोडप्याबद्दलची सहानुभूती आणि कुतूहल कायम असून, अनेकांनी या प्रकरणावर अनावश्यक चर्चा आणि अनुमानबाजी टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
FAQ
ऐश्वर्या शर्मा आणि नील भट यांनी अधिकृतरीत्या घटस्फोटाबाबत काही वक्तव्य केले आहे का?
सध्यातरी दोघांपैकी कुणीही घटस्फोटाबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा केलेला नाही. मात्र, वेगळं राहणं आणि घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याच्या बातम्या समोर आल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे.
ऐश्वर्याने अचानक सोशल मीडियावर पोस्ट का शेअर केली?
सततच्या ट्रोलिंगमुळे आणि स्वतःवर होणाऱ्या एकतर्फी आरोपांमुळे ऐश्वर्या मानसिकदृष्ट्या त्रस्त होती. शांतता तोडून तिने आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी ही पोस्ट शेअर केली.
ऐश्वर्याच्या पोस्टला उद्योगातील लोकांची काय प्रतिक्रिया आहे?
ऐश्वर्याच्या पोस्टनंतर अनेक सहकलाकारांनी व चाहत्यांनी तिच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग संस्कृतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप टाळण्याचे आवाहन केले.