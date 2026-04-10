मला कुठे दिसून नको, Amitabh Bachchan च्या मस्करीवर भडला एजाज खान, समय रैनाला दिली धमकी

Ajaz Khan gets angry on Samay Raina : समय रैना याने आपला शो 'स्टील अलाइव्हच्या माध्यमातून पुनरागमन केले आहे. त्याने अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांच्याबाबत एक वादग्रस्त जोक केला आहे. यावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देत समय रैनाला फैलावर घेतले आहे आणि धमकी दिली आहे.
एजाज खानने घेतले समय रैनाला रडारावर घेतले आहे, एजाजने आता फक्त भाष्य केले नाही तर धमकी देखील समय रैनाला दिली आहे. झी २४ तास मनोरंजन डेस्क, मुंबई : इंडियाज गॉट लेटेंट वादानंतर सुमारे १४ महिन्यांनंतर आता पुन्हा एकदा कॉमेडियन समय रैनाने पुनरागमन केले आहे. (Samay Raina Still Alive) स्टील अलाइव्ह या शो द्वारे त्याने जोरदार एन्ट्री केली आहे. हा व्हिडिओ इंटरनेटवर आल्यावर खूप व्हायरल झाला आहे. अवघ्या २४ तासात या व्हिडिओने विक्रमी व्ह्यूज मिळविले आहेत. या शोमध्ये अमिताभ बच्चन यांना रोस्ट करताना त्यांनी अनेक गोष्टी बोलल्या त्या खूपच पर्सनल होत्या. त्यावर अभिनेता एजाज खान याने त्याला फटकारले आहे.
आपल्या शोमध्ये समयने सांगितले की त्याला केबीसीमध्ये अभिषेक बच्चनबाबत एक प्रश्न अमिताभ यांना विचारायचा होता. पण तो विचारता आला नाही. कॉमेडियनने स्वीकार केले की मनात अनेक वाईट-साइट विचार येतात. पण तो कधी ओठांवर येऊ देत नाही. आपला जोक शेअर करताना तो म्हणाला, मी अमिताभ बच्चन यांना विचारणार होतो की सर, तुम्ही पोलियोसंदर्भात इतक्या जाहिराती केल्यात, तरीही आपल्या मुलाला स्वतःच्या पायावर उभं करू शकले नाहीत.
समय रैनाच्या या जोकवर प्रतिक्रिया देताना एजाजने मीडियाला सांगितले की, आता या वळण नसलेल्या माणसाला मी काय बोलू, हा आपल्या आई वडिलांशीही अशाच प्रकारे बोलत असेल वाटतं. एजाजने सांगितले की, बिग बी या मस्करीमुळे खूप नाराज आहे. त्याने राग अनावर होऊन म्हटले की बेटा, तू जरा इज्जतीत रहा, मला कुठे दिसू नको तू, या शिवाय समयने सांगितले की, त्याने अमिताभ बच्चन यांच्या शोमध्ये काही खोट्या गोष्टी सांगितले. जसे की त्याची आजी बच्चन साहेबांची फॅन आहे. तो म्हणाला, भारताचे इतके मोठे महानायक अमिताभ बच्चन साहेब, ज्यांनी भारतीयांना इतक्या दशकांपासून एन्टरटेन केले, आज त्यांना आणि त्यांची पत्नी (जया बच्चन) तसेच त्यांचा मुलगा (अभिषेक बच्चन) यांना येऊन कोणीही कसंही बोलत आहे. समय रैना, तुझा खराब समय सुरू झाला आहे आज, मला कुठेही दिसून नको तू, मी तर बच्चन साहेबांना सर्वात मोठा फॅन आहे.