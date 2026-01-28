अजिंक्य देव अजित पवारांच्या निधनानंतर भावूक होत म्हणाले, ‘हा क्षण त्यांच्या कुटुंबासाठी खूपच दुःखद आहे… पार्थ तुला…’

आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या एका भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. या अपघातात अजित पवारांसह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला असून काही जण जखमी आहेत.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रचारासाठी अजित पवार आज बारामती येथे सभा घेणार होते. सभेसाठी ते मुंबईहून विमानाने बारामतीकडे जात असताना, विमान बारामती विमानतळावर उतरत असताना अपघातग्रस्त ठिकाणावर कोसळले. अपघाताची माहिती समोर आल्यानंतर प्रशासन आणि आपत्ती निवारण दल तातडीने घटनास्थळी पोहोचले.
अजित पवारचि अनेक सेलिब्रिटी आणि कलाकारांशी चांगले संबंध होते. त्यांच्या निधनानंतर मराठी अभिनेता अजिंक्य देव यांनी सोशल मीडियावर भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी पवार कुटुंबासोबतचा फोटो शेअर करत पोस्टमध्ये लिहिले
'देव, कुटुंबासाठी हा अत्यंत हृदयद्रावक क्षण आहे अजित दादा आपल्यातून निघून गेले, ही गोष्ट अजूनही अविश्वसनीय आणि मनाला न पटणारी आहे ते एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व कुशल राजकारणी, प्रशासक आणि आमचे अत्यंत जवळचे कुटुंबीय मित्र होते त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न निघणारी आहे. पवार कुटुंबातील सर्व सदस्यांना तसेच गेल्या काही काळापासून जवळचा मित्र असलेल्या पार्थ पवार यांना माझ्या मनापासून संवेदना, या अपार दुःखातून सावरण्याची ताकद देव त्यांना देवो
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत प्रभावी नेते मानले जातात. काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते राजकारणात आले आणि सहकार क्षेत्रातून आपली कारकीर्द सुरु केली. 1991 मध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले, पण खन्या अधनि ते बारामती विधानसभा मतदारसंघातून सलग आमदार म्हणून राजकारणात रुळले.
त्यांनी अर्थ, नियोजन, जलसंपदा, ऊर्जा अशा प्रमुख मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रिपद सर्वाधिक काळ सांभाळण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. सध्या ते राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अजित पवार हे केवळ कुशल प्रशासक नाहीत, तर त्यांनी राज्यातील विकास, सहकार क्षेत्र आणि ऊर्जा योजनांमध्येही महत्त्वपूर्ण ठसा उमटवला आहे. त्यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासनात मोठी रिकामी जागा निर्माण झाली आहे.
कलाविश्वातील अनेक कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक तसेच राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून श्रद्धांजली वाहिली आहे. नागरिक आणि समर्थक अजित पवार यांच्या योगदानाची आठवण करत त्यांच्या कुटुंबासोबत दुःख सामायिक करत आहेत.
सध्या प्रशासन, डीजीसीए आणि आपत्ती निवारण दल अपघाताची कारणे शोधत असून, अधिकृत अहवाल लवकर जाहीर केला जाणार आहे. राज्यभरात शोककळा असून, राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रात अजित पवारांच्या अकाली जाण्याने निर्माण झालेल्या रिकाम्या जागेची चर्चा सुरू आहे.