Marathi News
  • दादांची इच्छा होती की...; Biopicमध्ये या अभिनेत्यानं भूमिका साकारावी, असं अजित पवारांना कायम वाटायचं

Ajit Pawar always wanted that 'this' actor to play the role in His Biopic : एका कार्यक्रमात अजित पवारांनी सांगितले की, त्यांच्या बायोपिकसाठी भूमिका कोणत्या अभिनेत्याला हवी.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 3, 2026, 02:30 PM IST
महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अकाली निधन झाले. त्यांच्या अचानक आणि दुर्दैवी निधनानं संपूर्ण देश हळहळला असून, नेते, कलाकार आणि नागरिक सोशल मीडियावर त्यांना आदरांजली अर्पण करत आहेत. त्यांच्या कार्याचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा पुरेपूर आठवण प्रत्येकजण ठेवतो आहे.

या हळहळदायक पार्श्वभूमीतच अजित पवार यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी त्यांच्या बायोपिकबाबत भाष्य केले असून, कोणत्या अभिनेत्याने ही भूमिका करावी, याचं उत्तरही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

बायोपिकबाबत अजित पवार काय म्हणाले?

व्हिडिओमध्ये दिसतं की, ‘झी चित्र गौरव पुरस्कार 2024 ’ या कार्यक्रमात अजित पवार उपस्थित होते. त्यांच्या बाजूला निलेश साबळे देखील उभे होते. या कार्यक्रमादरम्यान, अवधूत गुप्ते यांनी अजित पवार यांना विचारले 'अजित पवार यांचा बायोपिक झाला, तर कोणत्या अभिनेत्याने तुमची भूमिका करावी असं तुम्हाला वाटतं?'

यावर अजित पवार यांनी हसत उत्तर दिलं 'डॉक्टर निलेश साबळेनं करावा असं वाटतं.'

निलेश साबळे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली 'मी करायचो, हे लोकांना नक्की आवडेल. पण मला माहित नव्हतं की दादा स्वतः बघतात. आता मला कळलं आहे, त्यामुळे आता जरा जास्तच जपून करायला पाहिजे.'

अजित पवार पुढे म्हणाले 'मी पण कधी कधी ते काय बोलतात ते बघत असतो. आम्ही आरशासमोर प्रॅक्टिस करत बोलत नाही; माईक हातात आल्यानंतर जे विचार पटतात, त्या पद्धतीने बोलतो. निलेश साबळे यांनी बऱ्याचदा ‘या ठिकाणी, या ठिकाणी’ असं सांगितलं, तेव्हापासून मी ठरवलं की हा शब्द कमीत कमी वेळा वापरावा. तुम्ही बघाल, नंतर मी त्याचा वापर कमी केला आहे.'

अजित पवार यांनी निलेश साबळेला उद्देशून असेही सांगितले 'डॉक्टर, तुम्ही अधूनमधून माझी अशी नक्कल करत चला, मग मला देखील कळेल की काय योग्य आहे आणि काय अयोग्य, आणि मी दुरुस्ती करू शकेन.'

व्हिडिओ व्हायरल आणि चाहत्यांचा प्रतिसाद

सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांनी अजित पवार आणि निलेश साबळे यांच्यातील गमतीशीर पण अर्थपूर्ण संवादाचे कौतुक केले आहे. अनेकांनी म्हटले की, हा संवाद बायोपिकसाठी खूपच उत्सुकता वाढवणारा ठरेल. तसेच, अजित पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा हा एक हलकाफुलका पण खरा पैलू प्रेक्षकांना पाहायला मिळतो.

अजित पवार यांचा हा व्हिडिओ त्यांच्या चाहत्यांसाठी स्मरणीय ठरणारा ठरला आहे, कारण यात त्यांच्या विनोदबुद्धी, सल्लागार व्यक्तिमत्त्वाबरोबरच त्यांच्या विचारसरणीचा अंशही दिसतो. त्यांच्या निधनानंतर हा व्हिडिओ चाहत्यांसाठी एक आठवणीचा ठेवा बनला आहे.

