खरातवरील 'महाराष्ट्र एपस्टीन...'ला NCP चा पाठिंबा; CM चा उल्लेख करत चाकणकरांच्या रोलमधील अभिनेत्रीला...

Ashok Kharat Case Maharashtra Epstein Files Movie: खरात प्रकरणावरील चित्रपटासंदर्भातून वाद सुरु असतानाच आता राष्ट्रवादीमधील गटबाजी अधोरेखित करणारी एक भेट अचानक चर्चेत आली आहे.
Ashok Kharat Case Maharashtra Epstein Files Movie: 'महाराष्ट्र एफस्टिन फाईल्स' सिनेमात भूमिका साकारण्यावरून अभिनेत्री दिपाली सय्यदला धमक्यांचे फोन येत असल्याचे त्यांनी समोर आणलंय त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या चित्रपट आघाडीने त्यांना पाठिंबा जाहीर करत सरंक्षण देण्याची मागणी केली आहे. नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणावर हा चित्रपट असल्याचं सांगितलं जात आहे. या चित्रपटामध्ये दिपाली सय्यदला राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकरांची भूमिका साकारताना दिसणार असल्याची चर्चा असून या चर्चेनंतरच दिपाली सय्यद यांना धमकावलं जात असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. एनसीपी चित्रपट सेनेचे बाबाराजे पाटील यांनी आजच दिपाली सय्यद यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला आहे. या भेटीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीतील गटबाजी देखील पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. हा सिनेमा खरात प्रकरणावर आधारित असून त्यामुळे रुपली अडचणीत आल्यात.
राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी अभिनेत्री दिपाली सय्यद यांची भेट घेऊन त्यांना आपला ठाम पाठिंबा दिला आहे. अलीकडे काही व्यक्तींकडून त्यांच्या करिअरला बाधा पोहोचविण्याच्या तसेच धमकीचे फोन आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट घेण्यात आली. यावेळी बाबासाहेब पाटील यांनी दिपाली सय्यद यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यांना मिळालेल्या धमक्यांची माहिती घेतली तसेच त्यांच्या आगामी चित्रपट प्रकल्पांबाबतही सविस्तर माहिती जाणून घेतली.
विशेषतः दिग्दर्शक स्वरूप सावंत दिग्दर्शित चित्रपटाच्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी बाबासाहेब पाटील यांनी दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांच्याशी देखील संवाद साधून चित्रपटाची पार्श्वभूमी, निर्मिती प्रक्रिया आणि सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींची माहिती घेतली. बाबासाहेब पाटील यांनी दिपाली सय्यद यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करत राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांना योग्य सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी बोलताना बाबासाहेब पाटील म्हणाले, "दिपाली सय्यद या मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक उत्कृष्ट आणि लोकप्रिय अभिनेत्री आहेत. कोणत्याही कलाकाराला अशा प्रकारच्या धमक्या मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कलाक्षेत्रातील व्यक्तींना सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. एखाद्या कलाकाराला किंवा चित्रपट निर्मितीशी संबंधित व्यक्तींना धमकावून त्यांचे काम रोखण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग निषेध करतो. दिपाली सय्यद आणि संबंधित चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत."
कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शक यांना निर्भयपणे काम करता यावे यासाठी शासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणीही बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी केली.