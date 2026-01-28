English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आपला दादा लय रुबाबदार…' उत्कर्ष शिंदेंनी शेअर केली अजित पवारांची आठवण

Utkarsh Shinde on Ajit Pawar : अजित पवारांबद्दलच्या काही खास आठवणी गायक उत्कर्ष शिंदेंनी सांगितल्या आहेत.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 28, 2026, 06:16 PM IST
Utkarsh Shinde on Ajit Pawar Death: सोशल मीडियावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबाबत एक धक्कादायक दावा सध्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. मुंबईहून बारामतीकडे जात असताना विमान अपघात झाल्याचा उल्लेख या पोस्टमध्ये करण्यात आला असून, या कथित घटनेमुळे राज्यभर शोककळा पसरल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, या दाव्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा पुष्टी समोर आलेली नाही.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध गायक उत्कर्ष शिंदे याने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून अजित पवार यांच्याबद्दल एक भावनिक पोस्ट शेअर केली असून, ती सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे.

उत्कर्ष शिंदेने आपल्या पोस्टमध्ये अजित पवार यांच्यासोबतच्या अनेक आठवणींना उजाळा दिला आहे. 'राष्ट्रवादी पुन्हा', 'आपला दादा लय रुबाबदार' यांसारखी गाणी विविध लाईव्ह कार्यक्रमांमध्ये सादर करत असताना, अजित दादा समोर असले की संपूर्ण माहोलच बदलून जायचा. त्यांच्या उपस्थितीत गाणं सादर करताना नेहमीच वेगळी ऊर्जा मिळायची,' असं उत्कर्ष शिंदेने नमूद केलं आहे.

पुढे तो लिहितो, 'दादा, तुमचं नाव कायम हृदयात कोरलेलं राहील. आज सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत आणि मनात एक पोरकेपणाची भावना आहे.' अजित पवार यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल बोलताना तो म्हणतो, 'करतो, बघतो, सांगतो हे शब्द अजितदादांच्या डिक्शनरीतच नव्हते.'

या पोस्टमध्ये शिंदे परिवारासोबतचा एक खास किस्साही उत्कर्ष शिंदेने शेअर केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी बारामती येथे शिंदे परिवाराचा कार्यक्रम झाला होता. कार्यक्रमानंतर गायक आनंद शिंदे हे रेस्ट हाऊसमध्ये थांबले होते. पहाटे अचानक पोलिसांच्या गाड्यांचा ताफा आला आणि स्वतः अजित पवार तिथे पोहोचले. “आनंद भाऊ, तुम्ही बारामतीत आहात हे कळलं म्हणून भेटायला आलो. माझ्या येण्याने तुमची झोप डिस्टर्ब झाली असेल तर सॉरी,' असे शब्द अजित पवार यांनी वापरल्याचं उत्कर्ष शिंदेने सांगितलं.

पुढे तो किस्सा सांगताना उत्कर्ष शिंदे लिहितो की, नियोजित कार्यक्रम असूनही अजित पवार यांनी सांगितलं, 'राजकारणी अजितदादाने बोलावलं असतं तर तुम्ही आला असतातच; पण मी इथे माझ्या आवडत्या गायकाला, माझ्या भावाला भेटायला आलोय. आनंदला भेटण्याचा आनंद मी कसा गमवू?' असे म्हणत त्यांनी निरोप घेतला. 'अशा अनेक आठवणी शिंदे परिवार कधीही विसरणार नाही,' असंही उत्कर्ष शिंदेने आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.

दरम्यान, या भावनिक पोस्टनंतर सोशल मीडियावर अजित पवार यांच्याबद्दल विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, जितेंद्र आव्हाड, प्रियंका चतुर्वेदी यांसारख्या अनेक राजकीय नेत्यांच्या भावनिक प्रतिक्रियांचाही उल्लेख व्हायरल पोस्टमध्ये केला जात आहे. मात्र, नागरिकांनी अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत आणि विश्वासार्ह स्रोतांकडून माहितीची खात्री करून घ्यावी, असं आवाहन करण्यात येत आहे.

