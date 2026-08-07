/आकांक्षा चमोलाला नाव बदलण्यासाठी घ्यावी लागली Meta ची मदत! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

'अनुपमा' फेम आणि 'बिग बॉस 19' चा विजेता गौरव खन्ना आणि टीव्ही अभिनेत्री आकांक्षा चमोला यांच्या घटस्फोटाच्या अफवांना जोर चढत असल्याचे दिसते. मागील काही दिवसांपासून अभिनेत्री आकांक्षा चमोला अनेक वैयक्तिक कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. अभिनेत्रीने शोमध्ये तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेकम मोठे खुलासे केले आहेत. 'लॉकअप 2' या रिॲलिटी शोमधून नुकतेच बाहेर पडल्यानंतर, आकांक्षाने इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी 'मेटा'ला एक अधिकृत पत्र लिहून या अफवांना दुजोरा दिला आहे. आता सोशल मिडियावर आकांक्षा चमोलाने एक पोस्ट शेअर केली आहे आणि त्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
आकांक्षाने नुकतेच इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली आहे की ती आणि गौरव खन्ना विभक्त होत आहेत. ते गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत होते, पण त्यांनी आतापर्यंत ही गोष्ट सार्वजनिक केली नव्हती. शोमध्ये आल्यानंतर सर्वात आधी तिने सर्वात मोठा खुलासा केला आणि अभिनेता गौरव खन्ना आणि अभिनेत्रीच्या चाहत्यांना धक्का बसला. सोशल मिडियावर आकांक्षा चमोलाने आता एक पोस्ट शेअर केली आहे, तिने मेटा आणि इंस्टाग्रामला टॅग करून तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट केले आहे की, अनेक वेळा प्रयत्न करूनही, व्हेरिफिकेशनच्या समस्यांमुळे तिला तिचे युझरनेम बदलता आलेले नाही. तिने टीमला या प्रकरणाची चौकशी करून त्वरित तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
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तिचे सध्याचे युझरनेम 'akankshagkhanna' आहे, तिला ते पुन्हा 'आकांक्षा चमोला' असे बदलायचे आहे. इंस्टाग्रामच्या व्हेरिफिकेशन नियमांमुळे आणि ब्लू टिकच्या निर्बंधांमुळे, ती स्वतःहून ते बदलू शकत नाही, म्हणून तिने थेट मेटाशी संपर्क साधला आहे. प्रीमियरदरम्यान आकांक्षाने तिच्या नात्याबद्दल खुलासा केला. ती म्हणाली की, तिच्या आणि गौरवच्या नात्यात काहीही वाईट नाही, ते अजूनही बोलतात, पण त्यांना एकत्र भविष्य दिसत नाही, त्यामुळे त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Amid Divorce Buzz, Akanksha Chamola Seeks Instagram Username Change!— The Filmy Charcha (@thefilmycharcha) August 7, 2026
After confirming her separation from Gaurav Khanna, Akanksha Chamola has now reached out to Meta and Instagram for urgent assistance in changing her username. The actress revealed that verification-related… pic.twitter.com/O8VkoT2tfO
आकांक्षा आणि गौरव यांची पहिली भेट एका ऑडिशनदरम्यान झाली होती. काही काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर, त्यांनी 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी गौरवच्या मूळ गावी कानपूरमध्ये लग्न केले. जवळपास आठ वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर, आता ते वेगळे होत आहेत.