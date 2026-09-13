/‘माझ्याकडे 10 कोटी रुपये असते तर...?’ आकांक्षा चमोलाने घटस्फोटानंतर केली पोटगीची मागणी?

टेलिव्हिजन अभिनेत्री आकांक्षा चमोला मागील काही काळापासून वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत आहे. मागील काही काळापासून अभिनेत्री आकांक्षा चमोला आणि अभिनेता गौरव खन्ना यांच्या घटस्फोटाबद्दल चर्चा होत आहे. 'लॉकअप' या कार्यक्रमात आकांक्षाने गौरव खन्नासोबतच्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा केल्यापासून, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे. अभिनेत्री गौरव खन्नासोबत आकांक्षा चमोला घटस्फोट झाल्याचे सांगितले आहे. नुकतीच अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने एक मुलाखत दिली आहे यामध्ये तिने आता एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.
आता सोशल मीडियावर असे दावे पसरत आहेत की आकांक्षा चमोलाने तिचा पती गौरव खन्नाकडे 10 कोटी रुपयांची मोठी पोटगी मागितली आहे. मॅशेबल इंडियाला दिलेल्या एका अलीकडील मुलाखतीत, अभिनेत्रीने पोटगीच्या या वृत्तांवर प्रतिक्रिया दिली आणि सत्य उघड केले. तिने तिच्या आयुष्यातील अनेक पैलूंबद्दलही मनमोकळेपणाने सांगितले. आकांक्षा चमोलाने सांगितले की, तिने गौरवकडे एवढ्या पैशांची मागणी केली नाही आणि गौरवने ते तिला दिलेही नाहीत. गौरव खन्ना म्हणाला, "जर मी ते मागितले असते आणि मला ते मिळाले असते, तर मी आज इथे बसले नसते."
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आकांक्षा पुढे म्हणाली की, तिच्याकडे तेवढे पैसे नाहीत, जर असते तर तिने देश सोडून दिला असता. ती म्हणाली की, जेव्हा तिने शोमध्ये हे मोठे रहस्य उघड केले, तेव्हा त्या क्षणी तिच्या मनात दुसरे काहीही चालले नव्हते. तिने विचार केला की, आज नाही तर उद्या तिला हे सांगावेच लागेल आणि हे जेवढ्या लवकर संपेल तेवढे चांगले. घटस्फोटाची घोषणा झाल्यापासून आकांक्षाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी असाही दावा केला आहे की, तिने तिच्यापेक्षा 10 वर्षांनी मोठ्या असलेल्या गौरव खन्नाशी केवळ पैशांसाठी लग्न केले.
लग्नाच्या वेळी आकांक्षा 24 वर्षांची होती आणि तिने तिच्यापेक्षा 10 वर्षांनी मोठ्या असलेल्या गौरवशी पैशांसाठी लग्न केले. यावर टोला लगावत, अभिनेत्री म्हणते की पुरुषांना वयाच्या 30, 40 आणि 50व्या वर्षी 'शुगर डॅडी' म्हटले जाते. ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर देताना आकांक्षा चमोला म्हणाली की, तिच्यापेक्षा 10 वर्षांनी मोठा पुरुष 'शुगर डॅडी' असू शकत नाही. सोशल मीडियावर ट्रोलर्सनी आकांक्षा चमोलाला ट्रोल केले आणि तिला 'बनावटी' म्हटले. गेल्या वर्षी 'बिग बॉस'मध्ये या जोडप्याने विभक्त झाल्याचे नाटक का केले, असा प्रश्न ट्रोलर्सनी विचारला. यावर प्रतिक्रिया देताना अभिनेत्री म्हणाली की, त्यावेळी तिने जे काही केले ते तिच्या पतीसोबत केले होते. ते अजून विभक्त झाले नव्हते.